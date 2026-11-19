Toyota e Lexus recall veículos nos Estados Unidos e Canadá para Takata airbags. As listas de modelos e as datas de notificação variam por país. Esta é a forma de verificar o VIN de um veículo importado e porque estes números não se aplicam ao parque francês ou ao parque libanês.

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Nos Estados Unidos, a retirada do airbag Takata na Toyota e Lexus potencialmente envolve 314.029 veículos. O gerador de airbag do passageiro dianteiro pode romper. A campanha americana 26V748, anunciada pela Toyota em 12 de novembro, está incluída em uma carta da NHTSA datada de 18 de novembro de 2026. Uma chamada separada diz respeito a aproximadamente 8.646 veículos no Canadá.

Lembrança dos airbags Takata: quais modelos verificar?

O arquivo dos EUA cobre algumas cópias de sete modelos, divididos nos seguintes anos modelo:

Lexus SC430: 2002–2010;

Lexus IS250: 2011;

Lexus GX460: 2017;

Toyota Corolla: 2003-2008;

Toyota Tundra: 2005-2006;

Toyota Sequoia: 2005-2007;

Toyota 4Runner: 2016–2017.

A presença de um modelo nesta lista não é suficiente para identificar um veículo em causa. O defeito pode afetar um gerador que foi originalmente instalado ou instalado durante uma recall anterior. Por conseguinte, a verificação deve abranger o veículo específico, não só a sua denominação comercial.

Com o tempo, certas condições de calor e umidade podem degradar o propelente. Quando o airbag é acionado, o gerador pode romper e projetar fragmentos de metal. O perigo diz respeito ao airbag do passageiro da frente, mesmo que os fragmentos possam atingir outros ocupantes.

Dois calendários norte-americanos

Nos Estados Unidos, os concessionários irão substituir o gerador de airbag ou definir gratuitamente, dependendo do modelo. A correspondência para os proprietários está programada para começar em 28 de dezembro de 2026.

No Canadá, a Toyota anunciou sua retirada em 13 de novembro. Ele tem como alvo as mesmas famílias de modelos e anos, exceto IS250, que está faltando no comunicado de imprensa canadense. O fabricante prevê a notificação dos proprietários até 11 de janeiro de 2027 e reparação gratuita. As ferramentas oficiais Toyota Canada e Lexus Canada são usadas para consultar a situação com o número de identificação do veículo.

O VIN, em vez de uma simples pesquisa de modelos

Este número, chamado VIN, tem 17 caracteres. É indicado, nomeadamente, nos documentos do veículo e na base do pára-brisas. A ferramenta NHTSA indica recalls não reparados para um veículo identificado; uma busca por ano e modelo fornece apenas um resultado geral.

A base americana tem limites. Não apresenta os lembretes já reparados e pode ainda não integrar todos os VINs de uma campanha recente. Também não identifica recalls relativos a veículos internacionais. Por conseguinte, um resultado vazio não substitui uma verificação do fabricante quando o mercado original ou histórico é incerto.

França e Líbano: não transposição dos números

Estes volumes não são um balanço global. Na França, a Lexus oferece suas próprias instruções de VIN verificador e Stop Drive para veículos direcionados por suas campanhas locais. Não devem ser confundidos com a única lista americana acima.

Para um carro importado para o Líbano, o ponto de partida certo continua a ser o canal oficial do seu mercado original. O proprietário pode então transmitir o VIN para o serviço pós-venda da BUMC, um distribuidor licenciado da Toyota e Lexus no Líbano, para os termos e condições aplicáveis. Os anúncios dos EUA e do Canadá não demonstram uma extensão custada no Líbano nem apoio gratuito no local.

Ilustração: painel de um Toyota Corolla S 2005, fotografado em 10 de maio de 2005. Este veículo não é identificado como sendo afectado pela recolha. Foto Milkmandan, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Redução proporcional e vestuário Libnanews; sob a mesma licença.

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