A herança de Ras Baalbek é descoberta em 21 e 22 de novembro, das barracas de souk às igrejas da aldeia. O festival « A droub dayetna » será realizado estes dois dias das 10h às 16h no souk. O programa combina a inauguração do caminho da fé e do patrimônio com um mercado de peixinhos, atividades artísticas e entretenimento para crianças.
Dois dias no souk, das 10h às 16h
O Fórum Ras Baalbek está organizando este evento com o município. O programa menciona o apoio da União Europeia e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Além de visitas e atividades ao souk, prevê um mercado dedicado à monéne, estas disposições que as famílias preparam para o inverno.
Os horários anunciados cobrem tanto sábado 21 quanto domingo 22 de novembro. Não especificam a hora de partida de cada visita. O programa consultado não inclui quaisquer direitos aduaneiros ou dispositivos de registo.
A herança de Ras Baalbek, das igrejas à imprensa
A rota anunciada inclui a igreja Mar Elyan, o mosteiro Nossa Senhora de Ras Baalbek e os santuários Mar Touma e Mar Charbel. Também inclui os canais romanos, as igrejas de São Paulo, Sainte-Rita, Saint-Élie e Sainte-Barbe, bem como a casa das Pequenas Irmãs de Jesus e a imprensa do melaço.
O inventário do circuito cultural local dá uma visão geral dessas utilizações. Descreve os antigos canais sob a aldeia, cuja água era acessível por poços. A imprensa de Saadallah Mansour, outra etapa anunciada, foi usada para produzir melaço por mais de dois séculos de acordo com este inventário. Deixou de funcionar com a morte do seu proprietário em 1996.
A apresentação local distingue as etapas do centro, que são tomadas a pé, de certos locais fora da aldeia. Para o fim de semana do festival, o programa anuncia uma visita à localidade sem especificar sua duração ou condições de acesso a cada um dos sites.
Ilustração do muné: makdous fotografado em 2016, independentemente dos expositores do festival. Foto QuasarFr, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Libnanews roupas sob a mesma licença.
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