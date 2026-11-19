Janta no Bekaa, rejeição da retirada americana solicitada contra o Irã, propostas de trégua em Berlim e extensão das rendas supervisionadas na França: esta edição da meia-noite distingue anúncios, fatos estabelecidos e ainda estágios esperados. No Líbano, retorna ao alerta de soberania e herança de Nahr al-Kalb.

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Na Bekaa, Israel anuncia uma greve em Janta, enquanto os relatórios libaneses ainda não permitem estabelecer um balanço. Em Washington, o Senado rejeitou o pedido de retirada de hostilidades contra o Irã. Em Berlim, quatro líderes oferecem uma trégua energética de inverno à Rússia. Eis o essencial no início desta sexta-feira, 20 de novembro, à meia-noite em Beirute.

Janta: uma greve anunciada, justificativas

O exército israelense anunciou que havia atingido a área de Janta em Bekaa na quinta-feira, 19 de novembro. Ela afirma ter identificado uma atividade em um site que apresenta como anteriormente usado pelo Hezbollah. Essa qualificação e justificativa não foram verificadas de forma independente.

O anúncio aparece em um comunicado de imprensa enviado ao editor, cuja publicação original não foi encontrada nas páginas oficiais acessíveis. Do lado libanês, a Agência Nacional de Informação relata greves no setor Al-Shaara na cadeia oriental. Seu correspondente indica que as detonações foram ouvidas em Baalbeque.

Os elementos consultados não permitem uma contagem confiável, o tempo exato dos ataques ou um equilíbrio humano. Os horários de envio não provam várias ondas distintas. Estes acontecimentos dizem respeito à Bekaa, não ao sul do Líbano, e não devem ser confundidos com o anúncio israelita de 16 de Novembro.

No Líbano, a soberania e o papel do exército

Em sua agenda para o 83o aniversário da Independência, o Comandante do Exército, Rodolphe Haykal, reafirma o objetivo de estender a autoridade do Estado a todo o território e reservar armas. Também denuncia os ataques israelenses e suas consequências para as localidades e o retorno dos habitantes.

Este texto publicado na quinta-feira é uma declaração geral, não uma reacção específica a Janta. Em sua própria mensagem para a Independência, Nabih Berri se recusa a fazer do Sul uma zona tampão. O Presidente da Câmara apela à retirada de Israel, à reconstrução e aos recursos necessários para o exército. Não anuncia qualquer financiamento adicional já concedido.

Irã: Senado dos EUA recusa pedido de retirada · Vozes globais

O Senado dos EUA rejeitou a resolução H.Con.Res.93 na quinta-feira, pedindo a retirada das forças dos EUA das hostilidades contra o Irã. O escritório de imprensa do Senado confirma que a votação foi sobre a adoção do próprio texto, não em uma simples etapa processual.

A Câmara dos Representantes aprovou esta resolução em Setembro. Por conseguinte, o acordo da segunda secção não foi obtido. O texto incluía exceções relativas à defesa contra ataque iminente e autorização específica do Congresso.

Esta rejeição não é nem uma nova autorização de guerra nem o anúncio de uma mudança operacional. Bloqueia este processo de retirada parlamentar; Não conduz à cessação das hostilidades.

Berlim propõe uma trégua energética para o inverno

Alemanha, França, Reino Unido e Ucrânia apelam à Rússia para que aceite uma trégua energética durante o inverno. A sua declaração de 19 de Novembro apelou igualmente a um cessar-fogo que permita a exportação de alimentos para o Mar Negro. Estas propostas não são um acordo aceite por Moscovo.

Os quatro líderes estão considerando fortes garantias de segurança para a Ucrânia após a entrada em vigor de um cessar-fogo. Os mecanismos mencionados permanecem condicionais: o documento não anuncia a sua implantação e não activa o artigo 5o da NATO. A participação americana na reunião não transformou Washington no quinto autor da declaração.

Volodymyr Zelensky também quer preparar-se para um próximo encontro entre Ucrânia, Europeus, Estados Unidos e Rússia. Ele quer discutir a sua data e agenda com enviados americanos. Não está previsto nenhum calendário final ou acordo de participação russo nestas declarações.

França: dois anos adicionais para rendas supervisionadas

A Assembleia Nacional adoptou finalmente uma prorrogação de dois anos dos testes do quadro de rendas. A votação de quinta-feira, em segunda leitura, reformula o texto do Senado sem alterações. A prorrogação se estenderia até novembro de 2028.

O regime continua a ser experimental e não se estende automaticamente a todos os municípios franceses. A adopção parlamentar deve distinguir-se da promulgação e publicação da lei, que continuam a ser os passos a serem verificados para a sua entrada em vigor.

Nahr el-Kalb: um alerta sobre a herança

ICOMOS Líbano pede a remoção de uma base de concreto no promontório de Nahr al-Kalb para um mastro de bandeira. No seu alerta de 17 de Novembro, a organização apela à reabilitação do local e a uma solução alternativa, com uma avaliação dos efeitos sobre o património.

Trata-se de um pedido da organização especializada, não de uma ordem administrativa de demolição. O sítio está na lista indicativa do património mundial; Este passo não se aplica à Lista de Património Mundial da UNESCO.

Ilustração: fotografia dos arquivos de Bekaa, setembro de 2024, Libnanews gosta. Não representa as greves relatadas em 19 de novembro de 2026. Vestido editorial Libnanews.

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