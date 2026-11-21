No desenho da bandeira assinado em novembro de 1943, as duas bandas vermelhas e o cedro deixaram espaço para os nomes dos deputados. O exército libanês relata que sete parlamentares aprovaram este modelo em 11 de novembro, enquanto as tropas francesas cercaram a Casa. Será necessário esperar até 7 de Dezembro para que a Constituição determine a proporção dessas medidas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No desenho da bandeira assinado em novembro de 1943, as duas bandas vermelhas e o cedro deixaram espaço para os nomes dos deputados. O exército libanês relata que sete parlamentares aprovaram este modelo em 11 de novembro, enquanto as tropas francesas cercaram a Casa. Será necessário esperar até 7 de Dezembro para que a Constituição determine a proporção dessas medidas.

O cedro já lá estava. Um libanês que tinha conhecido a bandeira oficial antes da independência reconheceu a árvore no centro do emblema. O que ele viu mudar em novembro de 1943 foi primeiro à disposição das cores. Sob o mandato, três listras verticais, azul, branco e vermelho, assumiram o tricolor francês. No branco estava o cedro. O antigo artigo 5o da Constituição descreveu explicitamente este desenho.

Sete deputados chegam à Câmara

Em 11 de novembro, quando as autoridades francesas prenderam o presidente Béchara el-Khoury e o chefe de governo Riad el-Solh, o presidente da Câmara, Sabri Hamadé, chamou os deputados. O folheto histórico publicado pelas Forças Armadas libanesas afirma que algumas delas precisam passar por janelas para entrar no prédio fechado. Sete parlamentares conseguiram encontrar-se. Mantêm a sua posição no final do mandato e acordam num novo emblema.

O mesmo relato descreve uma folha de um caderno da escola. No fundo e ao redor do desenho estão as assinaturas de Sabri Hamadé, Said al-Mounla, Henri Pharaoh, Saeb Salam, Rachid Beydoun, Mohammad al-Fadel e Maroun Kanaan. A reprodução desta folha torna possível ver tanto a decisão como os que não o fazem. A atribuição da bandeira à mão única de um cartunista faria desaparecer o que o documento estabelece melhor: o acordo de sete representantes eleitos em meio a uma crise política.

Branco ocupa metade da bandeira

O desenho circula antes de suas proporções serem incluídas na lei. Quando os líderes presos em Rachaya recuperarem a liberdade, em 22 de novembro, a nova bandeira já existe. O texto constitucional que o descreve contém outra data, a de 7 de dezembro de 1943. Esta sucessão explica por que existem duas datas sobre o mesmo emblema, às vezes mesmo em histórias nacionais de feriado.

O artigo 5o dá instruções suficientemente precisas para permitir que uma costureira rastreie as tiras. Para uma bandeira de um metro de altura, reserva 25 centímetros em vermelho do topo, 50 centímetros em branco e 25 centímetros em vermelho do fundo. O cedro é verde. Ocupa um terço da largura da faixa branca e toca-a de lado a lado na direcção da altura: o seu topo atinge a faixa vermelha superior, a sua base a faixa inferior.

Entre a folha assinada e o texto de dezembro, a função do documento foi alterada. O primeiro ainda identifica os homens que correram o risco de aprovar o desenho naquele dia. O segundo permite que uma escola, município ou família faça a mesma bandeira sem nunca ver a folha de 1943.

Arquivo de 22 de novembro de 2026.Siga o direto do Dia da Independência.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews