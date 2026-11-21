Os manifestantes reuniram-se sábado, 21 de novembro de 2026 em Dublin para defender o « travamento triplo » que consagra o engajamento das forças irlandesas no exterior. O Governo espera que a ausência de um mandato das Nações Unidas deixe de ser suficiente para impedir certas missões internacionais. O projecto permanece em discussão e não altera o mandato da UNIFIL no Líbano.
A « travagem tripla » no coração do evento de Dublin
Reunidos no Jardim da Memória, os opositores da reforma defenderam a manutenção das três autorizações necessárias para as missões em causa: o Governo irlandês, o Dáil, a câmara inferior do Parlamento, e um mandato das Nações Unidas. Para os organizadores, a condição da ONU é uma garantia da neutralidade militar da Irlanda.
O governo está defendendo outra leitura. Considera que este requisito pode impedir a Irlanda de participar em operações internacionais quando o Conselho de Segurança está bloqueado. O texto não fecharia a porta às operações das Nações Unidas. Permitiria, sob condições, a participação em forças internacionais apoiadas ou autorizadas por outras organizações. As missões deverão permanecer coerentes com os princípios da Carta das Nações Unidas.
O governo manteria as mãos, o Dáil votaria conforme apropriado
O projeto mantém a aprovação do governo e o voto de Dáil quando necessário. No entanto, alargaria a excepção que isenta certas pequenas quotas de uma resolução da câmara mais baixa. Assim, distingue entre a autorização irlandesa de participar numa operação e o quadro internacional em que se realiza.
Em 21 de outubro, Dáil enviou o texto à Comissão de Defesa e Segurança Nacional. Esta votação não foi uma aprovação final. O projecto não entrou em vigor.
No Líbano, o mandato da UNIFIL continua a ser uma decisão das Nações Unidas
O projecto irlandês prevê a continuação da participação nas missões das Nações Unidas em vigor. Não decide sobre uma retirada irlandesa do Líbano nem sobre a participação de Dublim num acordo sucessor da UNIFIL.
A resolução 2790 do Conselho de Segurança define 31 de Dezembro de 2026 como o termo do mandato da UNIFIL e prevê, em seguida, uma retirada progressiva. Uma alteração à lei irlandesa, por si só, não podia avançar nem prolongar este prazo.
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