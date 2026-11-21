O Fundo de Educação da ONU não pode esperar anuncia 13 milhões de dólares em três anos para apoiar a educação de 59 mil crianças no Líbano. O programa prevê apoio aos transportes, cursos de recuperação e alojamento em 50 escolas públicas. Uma reserva pode ser mobilizada em caso de crise.

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Em 20 de novembro, a Organização das Nações Unidas para a Educação não pode esperar anunciou um programa de três anos para crianças afetadas pela crise no Líbano. O envelope de 13 milhões de dólares deve apoiar a inscrição, correção e acessibilidade de 50 escolas públicas. Este não é um balanço de pagamentos ou trabalho feito.

Para uma criança que perdeu vários meses de aula, encontrar um lugar na escola nem sempre é suficiente. Ainda assim, é necessário poder chegar lá, ter o equipamento e retomar o aprendizado no nível certo. O programa anunciado pela Education Cant Wait reúne estas três formas de assistência. O fundo planeia atingir directamente cerca de 59.000 crianças, quer já estejam fora da escola ou em risco de desistir. O número é um objectivo de três anos, não o número de alunos já registados.

Da escola para a recuperação

A ficha informativa libanesa fornece material educacional e assistência de transporte para facilitar o registro e a participação. Os cursos de correcção devem ser adaptados ao nível de cada criança. O programa também inclui apoio psicossocial, espaços para meninas adolescentes e planos educacionais individualizados e assistência técnica para crianças com deficiência.

Em 50 escolas públicas, o esquema prevê salas de aula mais seguras e um melhor acesso à água, saneamento e higiene. Este valor diz respeito à componente de desenvolvimento; Não corresponde ao número total de escolas abrangidas por todas as acções ou à reabertura de 50 escolas. O fundo cita oito governadores, do Sul e Nabatiyah a Akkar, através de Bekaa, Baalbek-Hermel, Norte, Beirute e Monte Líbano. Está prevista uma campanha nacional de regresso à escola. O fundo não especifica quais as instituições que beneficiarão destas facilidades ou como as famílias poderão registar-se.

Uma reserva activa em caso de nova crise

A Associação Libanesa Ana Aqra e o Comitê Internacional de Resgate co-dirigem o programa, no qual participam a Associação Primeira Etapa Juntos e a Fundação Imam Sadr. O programa trabalha com o Ministério da Educação e do Ensino Superior libanês. As organizações nacionais devem gerir 74,4% do financiamento. O novo programa baseia-se num programa plurianual apoiado pelo mesmo fundo entre 2022 e 2024. Entre as crianças cobertas, o cartão inclui pelo menos metade das meninas e pelo menos 10% das crianças com deficiência. Indica também 28 por cento dos refugiados e 14 por cento das crianças deslocadas internamente.

Dos 13 milhões de dólares anunciados, 1,3 milhões de dólares são destinados a uma resposta rápida se os limiares de alerta acordados forem cumpridos. O fundo não anuncia que utilizou esta reserva ou publicou um calendário de pagamento. Os 52 milhões emitidos no mesmo dia cobriram três países: Líbano, Mianmar e Sudão do Sul. Não constituem um envelope reservado ao Líbano.

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