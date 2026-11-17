O Ministério da Juventude e Desporto anuncia um compromisso sob a mediação do Qatar para reunir o Comité Olímpico Libanês. Após o prazo de 15 de Novembro, as modalidades de execução e a posição dos organismos internacionais continuam por clarificar.

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O Ministério da Juventude e Desporto anunciou na segunda-feira 16 de Novembro um acordo para pôr fim à divisão da família olímpica libanesa. Obtido através da mediação do Qatar, este acordo deverá abrir caminho à reconstrução do Comité Olímpico Libanês. Vem após o prazo de 15 de Novembro para uma resposta libanesa aos organismos olímpicos internacionais.

O anúncio marca uma evolução em um arquivo que contrasta duas direções concorrentes. Todavia, não constitui a publicação do texto do Acordo nem o anúncio de uma nova direcção definitivamente reconhecida. O Comunicado Ministerial estabelece um objectivo e um método de resolução, sem precisar o seu calendário de execução.

Mediação do Catar para reunir a comissão

Segundo o Ministério, o diálogo entre as duas partes resultou em um compromisso que permitiria a emergência da divisão. A reconstituição do Comité terá de respeitar os textos existentes e a Carta Olímpica, numa base democrática e transparente. O Ministério coloca o lançamento da mediação do Catar cerca de dois meses antes do anúncio.

Esta abordagem faz parte das tentativas de resolver uma crise que o ministério está levantando em 2022 desde fevereiro de 2025. Em sua declaração, ele reivindicou o papel de proteger o interesse geral e respeitar o Estado de direito, enquanto dizia que não queria intervir na autonomia do movimento olímpico.

Duas legitimidades concorrentes desde maio de 2025

A disputa tomou uma forma particularmente visível com as eleições concorrentes de maio de 2025. O comitê liderado por Boutros Jalkh, eleito em 16 de maio, teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Jihad Salameh, que foi eleito em 14 de maio, tinha um certificado administrativo do Ministério. Essa convivência estava no centro do impasse institucional.

Numa carta dirigida à ministra Nora Bayrakdarian, o COI e o Conselho Olímpico Asiático solicitaram uma resposta até 15 de Novembro. Recordaram, em especial, os requisitos de autonomia do movimento olímpico. O prazo era um pedido de esclarecimento, não uma suspensão automática do Líbano.

Por conseguinte, o acordo anunciado em 16 de Novembro responde à necessidade política de sair face a face. O seu âmbito institucional dependerá das disposições efectivamente aplicadas e do seu cumprimento dos requisitos das organizações olímpicas.

Os passos restantes

O comunicado não contém uma lista de signatários, modalidades pormenorizadas para a reconstituição da comissão, nem a data de uma possível eleição. Também não reproduz uma decisão do COI ou do Conselho Olímpico Asiático que aprova o regulamento. Estes elementos devem ser distinguidos do anúncio ministerial em si: apresentar a crise como definitivamente encerrada iria além da informação tornada pública neste texto.

Para federações e atletas, o desafio é ter um interlocutor nacional claramente identificado e reconhecido. A preparação de concursos internacionais pressupõe uma continuidade administrativa que não deve depender de direcções rivais. No comunicado de imprensa não são anunciadas novas modalidades de inscrição para atletas ou alterações à sua participação num concurso.

O próximo passo é, portanto, concreto: conhecer as regras de execução do acordo e a resposta das autoridades olímpicas envolvidas. A mediação permitiu um anúncio de compromisso. A sua tradução para a governação desportiva libanesa continua a ser documentada.

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