Liderado para o intervalo pelo Bayern Munique, Lille venceu 2-1 quarta-feira em Villeneuve-d’Ascq. Ayase Ueda igualou-se no 62o minuto antes de um gol contra seu acampamento de Aleksandar Pavlović, três minutos depois. O LOSC marca assim o seu primeiro sucesso na fase da liga desta edição.
O LOSC derrotou o Bayern Munich 2-1, na quarta-feira 25 de novembro no estádio Pierre-Mauroy em Villeneuve-d, no quinto dia da Liga dos Campeões. O galês, liderado desde o 15o minuto, marcou duas vezes em três minutos após o intervalo. O Bayern, que tinha tomado oito pontos em seus quatro primeiros jogos europeus, concedeu sua primeira derrota na competição nesta temporada.
Upamecano abre a partitura, Özer mantém Lille no jogo
O Bayern aproveitou-se na esquina. Tom Bischof encontrou Dayot Upamecano, cuja cabeça bateu Berke Özer. O goleiro de Lille rejeitou as tentativas de Konrad Lamour e Aleksandar Pavlović. No outro extremo do campo, Jonas Urbig impediu Ayase Ueda e Ethan Mbappé de equalizar antes do intervalo. Os bávaros foram privados de Harry Kane e Michael Olise, que foram feridos, de acordo com LOSC.
Ueda equaliza, o tiro de Mbappé precipita segundo gol
Lille inicialmente pensou que era igual após a recuperação, mas um erro em Joshua Kimmich levou ao cancelamento do gol. No 62o minuto, Nathan Ngoy levou a bola para frente antes de servir Ayase Ueda. O atacante japonês venceu Urbig. Três minutos depois, Benjamin André lançou Ethan Mbappé, cujo tiro atingiu o poste. Ao tentar limpar a bola, Pavlović o enviou para suas próprias redes.
Vincent Kompany incluiu Jamal Musiala e Luis Díaz após o segundo gol em Lille. O Bayern não se igualou. De acordo com o relatório do clube de Munique, o jogo foi jogado em janelas fechadas na frente de 50.000 pessoas.
Quatro pontos para Lille antes de Stuttgart
Com esta vitória, o LOSC subiu para quatro pontos após cinco dias: ele perdeu seus três primeiros jogos contra Betis Sevilha, Arsenal e Galatasaray, antes de fazer um empate em Bodø/Glimt. O Bayern permanece em oito pontos. Na fase da liga, os oito primeiros se qualificam diretamente para a oitava final; do nono ao vigésimo quarto, as equipes passam por barragens.
Lille jogará seus três últimos jogos europeus em Stuttgart em 9 de dezembro, contra Bratislava eslovaca em 19 de janeiro e, em seguida, em Roma em 27 de janeiro. O Bayern acolherá a Eslavia Praga em 8 de Dezembro para a sua próxima reunião europeia.
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