As equipes contra o Ebola foram evacuadas para Bunia, na parte oriental da República Democrática do Congo, depois de lutar em Ituri. A Organização Mundial da Saúde relata dificuldades em alcançar determinadas localidades, transferir pacientes e seguir seus contatos. África CDC registrou 5.678 mortes em 17 de novembro.

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As equipes contra o Ebola foram evacuadas para Bunia, na parte oriental da República Democrática do Congo, depois de lutar em Ituri. A Organização Mundial da Saúde relata dificuldades em alcançar determinadas localidades, transferir pacientes e seguir seus contatos. África CDC registrou 5.678 mortes em 17 de novembro.

Os combates entre o exército congolês e os grupos armados na parte oriental da República Democrática do Congo perturbam os cuidados dos pacientes com Ebola. Na quarta-feira, 25 de novembro, Catherine Smallwood, responsável pela resposta à Organização Mundial de Saúde (OMS), relatou dois retiros para Bunia, capital da Província de Ituri: uma evacuação de um hospital Akwe e um deslocamento temporário das equipes de Mongbwalu, onde a epidemia havia sido detectada em maio.

Pessoal bloqueado três dias no hospital

Em Akwe, nordeste de Bunia, uma dúzia de pessoas, incluindo dois funcionários da OMS e oficiais de saúde congoleses, permaneceram presos três dias no hospital no meio da luta, de acordo com Smallwood. Foram evacuados terça-feira para Bunia. Na área de Mongbwalu, noroeste da capital provincial, as dificuldades de acesso à estrada levaram a OMS e seus parceiros a mover temporariamente suas equipes.

As consequências não se limitam a locais evacuados. Segundo a OMS, alguns centros de tratamento operam com menos pessoal, enquanto as comunidades já não são acessíveis às equipes de monitoramento de pessoas expostas. Estradas cortadas também complicam o fornecimento de suprimentos médicos, a transferência de pacientes entre instituições e o movimento de equipes de enterro. No vizinho Kivu do Norte, a OMS também relata que perdeu a noção de pessoas após novos ataques que deslocaram mais de 20.000 pessoas.

Mais de oito em cada dez novas infecções fora das listas de contactos

Em sua avaliação publicada em 25 de novembro, a OMS estima que mais de 80% das infecções recentemente notificadas continuam a ser detectadas em pessoas que não estavam em listas de contato conhecidas. Como resultado, as equipes não podem contar apenas com o acompanhamento de indivíduos já identificados para identificar rapidamente novos casos. A OMS também observa escassez de equipamentos de proteção, dificuldades de financiamento e falta de confiança em equipes em algumas comunidades.

A mesma avaliação, concluída em 8 de novembro, incluiu 10.990 casos confirmados e 5.354 óbitos em oito províncias. Quase sete em cada dez infecções confirmadas foram registadas em Ituri. Em uma avaliação mais recente, como em 17 de novembro, os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC África) relataram 11.613 casos confirmados, incluindo 5.678 mortes, em 68 zonas de saúde. Esses números correspondem a datas de coleta diferentes, embora ambos os documentos tenham sido divulgados em 25 de novembro.

O risco permanece muito elevado na RDC de acordo com a OMS

A OMS considera o risco muito elevado na RDC. Ela julga-o criado no Quênia e Nigéria, onde os casos foram relatados sem transmissão comunitária documentada nesta avaliação. Para outros países, distingue entre o grau de ligação com as áreas afetadas e a capacidade de resposta dos serviços de saúde, em vez de aplicar um nível de risco uniforme.

O plano publicado pelo CDC África abrange o período de novembro de 2026 a maio de 2027. Pretende fortalecer o relato de casos e o acompanhamento com as organizações locais, mantendo outros serviços de saúde nas áreas afetadas. Como em 25 de novembro, a OMS não anunciou uma data de retorno para suas equipes para Mongbwalu.

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