As explosões são relatadas em Bint Jbeil e Qabrikha. Naïm Qassem desafiou o discurso de Joseph Aoun e a justiça militar emitiu mandados contra cinco homens já detidos no Norte. No Egito, um incêndio na Grande Estrada do Cairo matou pelo menos 30 pessoas. A União Europeia está a planear discussões com os seus parceiros dos Balcãs Ocidentais desde o início de 2027.

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Quinta-feira 26 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute. Duas explosões são relatadas no sul do Líbano, sem resultados confirmados. Naim Qassem responde a Joseph Aoun sobre o papel do Estado e das armas. No Norte, cinco mandados já detiveram homens. No Egito, pelo menos 30 pessoas morreram perto do Cairo. Em Bruxelas, a União Europeia anuncia novas discussões com os Balcãs Ocidentais.

Sul do Líbano: dois novos relatórios após Kunine

A Agência Nacional de Informação informou na quarta-feira uma explosão na cidade de Bint Jbeil, separada da anunciada anteriormente em Kounine. Ele atribui-o ao exército israelita. A expedição não especifica a hora exata da explosão, os danos ou qualquer impacto humano.

Em Qabrikha, distrito de Marjayoun, relatórios locais ocorreram na noite de uma explosão que supostamente atingiu um veículo estacionado. Eles atribuem-no a um drone israelita. Não foi possível estabelecer qualquer confirmação oficial ou avaliação humana. Este relatório não deve ser confundido com o relatório de 24 de novembro, quando o município anunciou que uma casa tinha sido afetada.

Naim Qassem contesta o discurso da Independência

O secretário-geral do Hezbollah, Naïm Qassem, respondeu na quarta-feira ao discurso de independência de Joseph Aoun. Ele acusou o presidente de colocar ataques israelenses e a ação do Hezbollah no mesmo nível. Qassem também disse que seu partido reconheceu o acordo de Taif e a Constituição como um quadro político comum.

Joseph Aoun defendeu a diplomacia para obter a retirada de Israel e reafirmou que as armas devem ser propriedade do Estado. A intervenção de Qassem levou ao anúncio de nenhum acordo sobre este assunto.

Justiça militar: cinco mandados contra homens já detidos

A juíza de investigação militar Ghada Abu Alwan emitiu mandados de prisão contra os cinco homens que já haviam sido detidos no caso de Bécharré e Batrun. Foram ouvidos na presença do advogado. O juiz solicitou perícia para comparar sua caligrafia com as anotações dos cartões e documentos apreendidos. Não foram anunciados resultados desta experiência.

O comissário do governo para o tribunal militar, Claude Ghanem, também emitiu avisos de busca visando três outras pessoas para fazê-los ouvir. Não há indícios de que tenham sido presos. Os cinco detidos, incluindo os acusados de formar um grupo armado, continuam a ser considerados inocentes.

No Egito, pelo menos 30 mortos na Grande Estrada do Cairo

Um camião que transportava produtos petrolíferos incendiou-se na quarta-feira à noite no Al-Warraq, província de Gizé. As chamas espalharam-se para outros veículos. Os promotores egípcios relataram pelo menos 30 mortes e 25 ferimentos em uma avaliação provisória. As autoridades abriram uma investigação para determinar a origem do incêndio. Testes de DNA devem ajudar a identificar certas vítimas.

Balcãs Ocidentais: discussões com a UE no início de 2027

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou quarta-feira, na Cimeira de Bruxelas, discussões com cada parceiro dos Balcãs Ocidentais desde o início de 2027. O objectivo é abrir certos sectores do mercado único antes da adesão. As negociações sobre tarifas de roaming já começaram com quatro parceiros; Nenhuma nova tarifa entrará em vigor após esta cimeira.

A Comissão referiu igualmente 338 milhões de euros que a Albânia, o Montenegro e o Norte da Macedónia poderiam receber no âmbito das reformas. Este é um montante potencial, não um pagamento anunciado.

Direito e centro primários: reunião de 26 de novembro adiada

Em França, a reunião prevista para quinta-feira, no âmbito das discussões sobre uma primária direita e centro, foi adiada. A alteração diz respeito a esta reunião preparatória. Não decidiu organizar uma escola primária ou nomear um candidato presidencial em 2027.

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