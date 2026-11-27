Al-Akhbar refere-se a uma quota mensal para a compra de dólares pelo Banco do Líbano de bancos. Este montante não é confirmado e não corresponde aos montantes pagos aos depositantes.

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Al-Akhbar relata, em sua edição de 27 de novembro, que o Banco do Líbano (BDL) teria estabelecido uma cota mensal de $100 milhões para a compra de $15.000 de bancos. Nenhum documento público da BDL consultado pela Libnanews confirma este montante. O valor refere-se, de acordo com o diário, a um limite máximo das transacções entre o banco central e os bancos, não a reembolsos pagos aos depositantes.

Um teto anunciado na imprensa, não um valor executado

De acordo com a Al-Akhbar, os bancos reduzem alguns dos seus compromissos com os seus clientes quando aceitam um acordo em livros a uma taxa de 15.000. O jornal diário descreve em paralelo um mecanismo pelo qual a BDL compraria os montantes correspondentes aos bancos. Não publica nenhuma decisão que estabeleça a quota, nem publica uma declaração de quantos dólares foram realmente comprados, em que datas e de que bancos.

Cem milhões de dólares por mês seriam US$ 1,2 bilhão em 12 meses se o teto fosse confirmado, mantido e plenamente utilizado. Este aumento não mede o montante das transacções já realizadas nem o dinheiro recebido pelas famílias.

O que uma conversão de 15.000 libras significa

Num exemplo puramente aritmético, débito de 1.000 dólares de uma conta antiga à taxa de 15.000 dá 15 milhões de libras. Convertido à taxa de referência de £89.500 por dólar, este montante representa aproximadamente $168, excluindo custos. A diferença está em torno de 83% do valor nominal debitado. Esta comparação mede o efeito das duas taxas sobre o mesmo montante, não uma perda contabilística auditada numa conta real ou um desconto aplicável a todos os depósitos.

As circulares 158 e 166 são abrangidas por outro regime

As circulares 158 e 166 enquadram levantamentos em moeda estrangeira para os candidatos elegíveis. As emendas emitidas pela BDL em 3 de novembro trazem os limites máximos mensais para $1.200 e $600, respectivamente, com efeitos em 1 de dezembro. Parte do pagamento é por cartão: os limites máximos não correspondem ao número de bilhetes que podem ser retirados no balcão.

Em um comunicado de imprensa datado de 11 de maio, a BDL avaliou os pagamentos de março de 2026 para ambas as circulares em $240,4 milhões. Alocou 28,36 milhões de dólares aos bancos comerciais e o resto ao banco central. Estes valores referem-se aos pagamentos comunicados durante um mês específico. Eles não confirmam a quota de resgate comunicada em novembro e não podem ser adicionados.

A fim de determinar o âmbito da operação descrita pela Al-Akhbar, falta a decisão que fixa o limite máximo, os montantes efectivamente processados mensalmente e a desagregação entre as recompras aos bancos e os montantes creditados aos clientes. Nenhum destes elementos foi confirmado nos documentos públicos consultados em 27 de Novembro.

Foto do arquivo: Karan Jain /Wikimedia Commons, colheita e vestir Libnanews,CC BY-SA 2.0.

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