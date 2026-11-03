Libra egípcia: Banco central aumenta suas taxas

O Banco Central do Egipto está a aumentar as suas taxas em 100 pontos base contra os riscos inflacionistas. A taxa de depósito é de 20%. Os dados oficiais lançam luz sobre as tensões sobre a libra, o abrandamento anual dos preços e a volatilidade do capital, sem garantir uma estabilização duradoura da taxa de câmbio egípcia.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Banco Central do Egito decidiu, em 29 de outubro de 2026, aumentar suas taxas-chave em um ponto. Responde aos riscos inflacionistas relacionados com as tensões regionais, as commodities e o aperto financeiro global. A taxa de câmbio flexível afeta os movimentos de capital na libra egípcia, com efeitos sobre o custo das importações.

Segundo seu comunicado de 29 de outubro, o Comitê de Política Monetária aumenta a taxa de depósito overnight para 20% e a taxa de empréstimo para 21%. A taxa de transação principal e a taxa de desconto aumentam para 20.5%. O banco central apresenta este aumento de 100 pontos de base como medida preventiva para ancorar as expectativas de inflação.

A libra egípcia em face do aumento externo

A decisão surge num contexto de tensões cambiais. Nas taxas do banco central de 29 de outubro de 2026, o dólar era de 55,9866 libras para compra e 56,1234 libras para venda. Esta observação datada não constitui um curso de 3 de Novembro.

No seu comunicado de imprensa de 29 de Outubro, o CPE visa a inflação de 7%, com uma margem de dois pontos, em média no quarto trimestre de 2027. Este objectivo depende, nomeadamente, da evolução do conflito regional e dos preços internacionais.

O mecanismo monetário distingue estes dois assuntos. O corredor de taxas cobre o custo diário do dinheiro entre os bancos. Ele encaminha a orientação da política monetária para o mercado. O câmbio de moeda responde à oferta e à procura de moedas.

Inflação anual mais baixa, mas um mês mais tenso

O comunicado do Banco Central de 11 de outubro de 2026 mostra uma inflação mais baixa ao longo de um ano, mas uma aceleração do aumento mensal de preços. Em setembro, a inflação urbana geral atingiu 13,9% ano após ano, contra 14,5% em agosto. A inflação subjacente também diminuiu de 14,9% para 14,1%.

Mais de um mês, os preços urbanos subiram 1,3% em setembro, após 0,1% em agosto. A inflação subjacente mensal aumentou de 0,3% para 0,8%. As comparações anuais e mensais descrevem, portanto, diferentes movimentos.

Inflação no Egito: dois horizontes de comparação Indicador Agosto de 2026 Setembro de 2026 Inflação urbana anual 14,5% 13, 9% Inflação urbana mensal 0,1 % 1,3 % Inflação subjacente anual 14,9% 14,1% Inflação mensal subjacente 0,3 % 0,8 %

A troca absorve um choque sem impedir saídas

Em um comunicado de 9 de fevereiro de 2026 sobre a conferência AlUla, o banco central informou as explicações de seu governador Hassan Abdalla. Ele apresentou flexibilidade cambial, adotada desde março de 2024, como um quadro baseado na oferta e demanda. O governador enfatizou o ajustamento do mercado em vez de um nível pré-definido de moeda.

Um episódio documentado pelo Fundo Monetário Internacional ilustra esta operação. Em seu suplemento de 27 de julho de 2026, o FMI descreveu um livro que havia passado de cerca de 48,81 por um dólar no início de julho para 50,7. Associava isto ao regresso das tensões regionais e ao aumento do petróleo.

Em seguida, o Fundo comunicou modestas saídas de capital, absorvidas por ajustamentos cambiais. O preço da moeda absorveu assim parte do choque. O Fundo registou igualmente as pressões inflacionistas adicionais associadas às tensões regionais.

O FMI estimou títulos internos do governo detidos por não residentes em 37,2 bilhões de dólares no final de junho. Este estoque estava próximo do pico de 39,1 bilhões observado em 18 de fevereiro. Estes montantes descrevem os investimentos em títulos públicos detidos nessas datas.

Reservas importantes, mas medidas separadas

Em 7 de outubro de 2026, o banco central anunciou $57.35 bilhões em reservas internacionais líquidas no final de setembro, de acordo com um resultado provisório.

Seu comunicado de imprensa de 12 de outubro de 2026 sobre a balança de pagamentos fornece mais informações. O déficit da conta corrente para o período de julho de 2025 a junho de 2026 foi de $22,5 bilhões. A conta de capital e financeira registrou 23,2 bilhões de entradas líquidas.

Os fluxos de contas financeiras consistem em várias formas de financiamento ao longo do exercício, para além dos investimentos em carteira.

O financiamento prolongado continua a ser um objectivo distinto

Em uma declaração emitida pelo Ministério das Finanças em 1 de novembro de 2026 sobre o Cairo Forum, Ahmed Kouchouk defende uma diversificação do financiamento. Pretende atrair mais investidores para obrigações longas e desenvolver o financiamento de moeda local com instituições internacionais. O Ministro apresenta o financiamento em moedas locais como meio de reduzir os riscos cambiais.

Os pormenores destes financiamentos ainda não foram especificados. Os próximos dados relativos à inflação e à balança de pagamentos informarão a evolução dos preços e dos fluxos financeiros na sequência do aumento das taxas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews