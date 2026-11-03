Intermediários: eleitorado descontente de acordo com o inquérito AP

As primeiras figuras do eleitor Poll de l’Associed Press descrevem um eleitorado descontente: cerca de três quartos dos entrevistados dizem que estão zangados ou insatisfeitos com a liderança do país. Cerca de seis em cada dez desaprovações da presidência de Donald Trump e quase 70% querem que o Congresso exerça mais contra-poder.
Esses dados, divulgados na terça-feira 3 de novembro durante a votação, continuam provisórios. Medem pareceres declarados, não retiram votos, e não permitem a concessão de uma maioria parlamentar.
Uma investigação realizada antes e durante as eleições
A votação é produzida pelo Instituto SSRS para AP e vários canais americanos. O seu método prevê entrevistas de 19 de Outubro a 3 de Novembro, via Internet, telefone e na saída de determinadas estações de voto. O esquema abrange os cinquenta estados, mas não Washington, DC.
O estudo combina vários métodos de recrutamento, alguns dos quais não se baseiam num desenho probabilístico. As respostas são ponderadas para representar o eleitorado estimado. Esta ponderação deve ser então ajustada aos resultados registados em cada Estado.
Dados ainda susceptíveis de alteração
O programa prevê um total de cerca de 100.000 entrevistas. Este número é um alvo de coleta, não a força confirmada dos primeiros dados divulgados na terça-feira. As percentagens iniciais não devem, portanto, ser apresentadas como as respostas já acordadas de 100.000 eleitores.
O tamanho da amostra, sua composição e ajustes estatísticos estão incluídos na interpretação dos números. Os subgrupos são mais incertos do que o grupo nacional. A formulação das perguntas e aqueles que concordam ou se recusam a responder também pode influenciar uma investigação.
A contagem de votos continua a ser necessária para determinar a escolha dos eleitores em cada distrito eleitoral e estado. A insatisfação expressa num questionário não se transforma automaticamente em lugares ganhos por uma parte.
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