O Líbano U17 tem nove pontos após três vitórias, incluindo uma vitória de 4-1 sobre o Kuwait. Sua última partida foi marcada para 20 de novembro contra o Bahrein em Salalah. Somente os vencedores do grupo se juntarão à fase final asiática no Uzbequistão em maio de 2027. Bahrein enfrenta Omã antes do Líbano.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Líbano está entrando em seu último jogo U17 Asian Cup com nove pontos em três jogos. Vencedor do Kuwait 4-1 no sábado 14 de novembro em Salalah, ele enfrentará Bahrein na sexta-feira 20 de novembro. O calendário oficial da AFC estabelece o início às 17h em Omã, ou 15h em Beirute, no complexo desportivo Al Saadah.

Um duplo de Mouarkeck contra o Kuwait

A terceira vitória libanesa foi construída em torno de Malek Mouarkeck. De acordo com o relatório da Confederação Asiática, ele abriu o placar no 32o minuto em um chute livre desonesto. Mohamad Hamie dobrou o chumbo em 54th, de um lob após um balão recuperado após outro chute livre.

Mouarkeck marcou seu segundo gol em 69 minutos em um serviço de Sari Hannon. O Kuwait reduziu a lacuna por Abdulrahman Alsulah para 81o. No tempo adicional, Hussein Kirdi concluiu uma ação lançada por Ibrahim Farchoukh para definir a pontuação para 4-1.

Três êxitos, mas um ainda em jogo

Os libaneses iniciaram sua campanha com um sucesso de 7 a 0 contra Brunei em 8 de novembro. Eles derrotaram Oman 2-1 em 11 de novembro. Seu registro cumulativo atingiu assim treze objetivos e dois foram descontados antes da reunião contra o Bahrein.

Bahrain tem quatro pontos em duas partidas, após um empate de 1-1 contra o Kuwait e uma vitória de 6-1 contra Brunei. Seu calendário inclui mais duas partidas, contra Omã e depois o Líbano.

O Grupo G reúne cinco seleções: Omã, o país anfitrião desta galinha, Kuwait, Bahrein, Líbano e Brunei. Cada equipa enfrenta os outros quatro uma vez. As reuniões são agrupadas em Salalah, e não contestadas em formato de ida e volta.

O Líbano não joga em 17 de novembro. Bahrain enfrentará Omã às 17h00, hora local; Kuwait se encontrará com Brunei às 20h00. O duelo Líbano-Bahrain será a quarta e última partida do Líbano em 20 de novembro. Omã e Kuwait terminarão a sua viagem no mesmo dia às 20:00 horas locais.

Líbano U17 visa a sua primeira fase final

Os riscos vão além do ranking desta série de reuniões. A AFC coloca o Líbano entre as seleções que procuram alcançar a fase final desta competição pela primeira vez. A edição de 2027 será realizada no Uzbequistão em maio.

Apenas os vencedores dos sete grupos de qualificação entrarão nesta fase final. Eles se juntarão a nove seleções asiáticas já qualificadas graças à sua participação no Mundo U17 de 2026. Por conseguinte, um segundo lugar não constitui um bilhete qualificado neste regime.

A reunião Barém-Omã de 17 de Novembro esclarecerá a situação do grupo antes da última nomeação libanesa, estabelecida três dias depois no mesmo terreno.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews