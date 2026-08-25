Líbano: O atraso escolar torna-se uma crise nacional

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Mais de 250 mil estudantes no Líbano foram privados de educação ou severamente afetados pela guerra, deslocamento e fechamento de escolas. O número, relatado em 25 de agosto de 2026 porAl Akhbar, não só descreve um problema de acesso à escola. Revela uma crise mais profunda: uma parte significativa das crianças libanesas está agora a sofrer de atrasos nas competências básicas, a ponto de simplesmente reabrir as aulas não ser suficiente para colocar o sistema de ensino de volta no bom caminho.

Os dados disponíveis são preocupantes. Mais da metade dos alunos do primeiro ano do ensino primário não teria dominado algumas habilidades matemáticas básicas. No 6o ano, mais de oito de cada dez alunos encontrariam dificuldades com a divisão. Esses resultados derivam de avaliações realizadas antes da última fase da guerra e mostram que a perda de aprendizagem já havia sido estabelecida. Por conseguinte, o conflito agravou um problema antigo e não o criou.

Mais de 250.000 estudantes afetados pelas interrupções escolares

A crise da educação desorganizada de 2026 a nível nacional. Deslocamento populacional, bombardeamentos, encerramentos e a transformação de muitas escolas públicas em abrigos têm impedido centenas de milhares de crianças de frequentar a escola normal.

De acordo com dados relatados no final de agosto, mais de 250 mil alunos foram afetados por deslocamentos, fechamentos escolares em zonas de conflito ou uso como abrigos. A UNICEF estima que cerca de 256.000 estudantes foram afetados por esses distúrbios.

A situação afectou particularmente a rede pública.Al Akhbarinforma que cerca de metade das escolas oficiais de uma só vez serviram de centros de alojamento. Tratava-se de uma clara emergência humanitária, mas teve uma consequência imediata: os edifícios escolares deixaram temporariamente de desempenhar a sua função educativa.

O Ministério da Educação tentou garantir uma continuidade mínima. Em março de 2026, o ministro Rima Karami havia solicitado às instituições públicas e privadas que adotassem soluções flexíveis que combinassem presença física, educação à distância e modelos híbridos. Decisões específicas também enquadraram a educação à distância em escolas públicas fechadas.

Na prática, esta continuidade manteve-se muito desigual. O acesso à electricidade, à Internet, aos equipamentos digitais e a um ambiente tranquilo varia muito entre as famílias. Um ensino à distância teoricamente disponível não significa necessariamente uma aprendizagem real.

Escola aberta não garante que uma criança aprende

É aqui que o problema muda na natureza. Uma crise educacional pode ser medida pelo número de dias encerrados, mas esta estatística não é suficiente. Também é necessário medir o que os alunos realmente sabem quando retornam às aulas.

O Líbano dispõe agora de dados suficientes para medir esta diferença. O Ministério da Educação e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional realizaram um diagnóstico nacional de mais de 135 mil alunos nos anos 1-6 do ensino fundamental em escolas públicas.

A taxa de participação nessa avaliação foi de cerca de 96 por cento. O exercício centrou-se em habilidades básicas em árabe, língua estrangeira e matemática. Por conseguinte, procurou não só atribuir uma nota escolar, mas também determinar se as competências essenciais para uma aprendizagem posterior tinham sido efectivamente adquiridas.

Resultados analisados porAl Akhbarrevelar deficiências significativas. Mais da metade dos estudantes do primeiro ano teriam deficiências em habilidades matemáticas básicas. No sexto ano, mais de oito em cada dez estudantes não seriam devidamente dominados.

Estes números são tanto mais importantes quanto se relacionam com as competências básicas. Uma dificuldade em um capítulo isolado pode ser corrigida relativamente facilmente. Uma fraqueza persistente na computação, leitura ou escrita, por outro lado, compromete uma parte significativa da aprendizagem subsequente.

O atraso escolar já existia antes da última guerra

No entanto, seria incorreto atribuir esses resultados exclusivamente ao conflito de 2026. As avaliações citadas pela imprensa mostram que o atraso começou a acumular-se muito mais cedo.

Desde 2019, o sistema educacional libanês tem experimentado uma sucessão excepcional de crises. O colapso econômico reduziu a renda dos professores e causou repetidas greves. A pandemia de Covid-19 levou então a longos períodos de ensino à distância em um país onde o acesso a equipamentos digitais permaneceu muito desigual.

Além desses eventos, o porto de Beirute explodiu, a desvalorização da libra, o aumento do custo do transporte e os conflitos sucessivos. Cada um desses episódios reduziu o número de dias reais de ensino.

Al Akhbarrelata que a avaliação diagnóstica para os anos de 2024 e 2025 apresentou perda equivalente a cerca de três em cinco dias de aprendizagem. Isso não significa necessariamente que as escolas foram fisicamente fechadas três dias em cinco. Antes, reflete a extensão do atraso na aprendizagem.

O problema tornou-se, portanto, cumulativo. Os alunos do 6o ano passaram por várias interrupções desde que entraram na escola. Algumas crianças experimentaram anos escolares sucessivos amputados pela pandemia, greves, crise econômica e guerra.

Por que as lacunas se multiplicam ao longo do tempo

A aprendizagem escolar funciona como uma construção progressiva. Algumas habilidades são a base necessária para adquirir o seguinte. Quando eles estão faltando, cada novo passo torna-se mais difícil.

Em matemática, um estudante que não domina a adição e multiplicação terá mais dificuldade em compreender a divisão. Essas dificuldades afetarão então frações, proporções, álgebra e problemas mais complexos.

A mesma lógica existe na leitura. Uma criança que lentamente decifra devota grande parte de sua atenção ao reconhecimento das palavras. Como resultado, restam menos recursos cognitivos para compreender o significado do texto, identificar ideias-chave ou utilizar informações em outros sujeitos.

Um atraso inicial pode aumentar com a idade. Dois estudantes separados por alguns meses de aprendizagem no primeiro ano podem ser separados por vários anos de competências universitárias se não forem organizadas medidas correctivas.

É esta dinâmica que transforma a escola em uma crise nacional. O problema não é mais apenas o número de dias perdidos, mas a possibilidade de uma geração avançar no currículo sem ter o conhecimento necessário em seu nível administrativo.

Divisão no sexto ano torna-se um indicador de alerta

A figura divisória ilustra esta dificuldade. Se mais de oito de cada dez alunos do grau 6 não dominarem adequadamente esta operação, isso significa que uma habilidade normalmente adquirida vários anos antes permanece frágil na maioria das crianças.

A consequência não se limita aos cursos de matemática. A divisão está envolvida na compreensão das proporções, percentuais, médias, velocidades, conversões e muitos exercícios científicos.

Um estudante que tem dificuldade com esta operação terá de dedicar mais esforço a uma fase básica quando ele ou ela encontra problemas mais complexos. Ele pode então concluir que ele é « má em matemática », enquanto a dificuldade às vezes vem simplesmente de uma deficiência velha nunca corrigida.

Esta acumulação também tem um efeito educativo sobre os professores. Na mesma classe, alguns alunos podem seguir o currículo planejado, enquanto outros precisam voltar a conceitos muito mais antigos.

O professor então se vê confrontado com uma classe cujos níveis são extremamente heterogêneos. Seguir apenas o currículo oficial corre o risco de abandonar os alunos mais fracos. Por outro lado, retarda aqueles que já os controlam.

Voltar à escola não será suficiente

A resposta tradicional a uma pausa escolar é reabrir as escolas e retomar o programa até o ponto em que foi interrompido. Este método torna-se insuficiente quando o atraso é maciço e muito diferente de acordo com os alunos.

Prioridade deve primeiro ser o diagnóstico. As escolas têm de determinar o que cada grupo de estudantes realmente domina antes de decidir o que ensinar.

Essa lógica já é parcialmente reconhecida pelo departamento. Em agosto de 2026, uma avaliação nacional excepcional foi anunciada para algumas crianças com educação não formal. Deve medir as suas competências em árabe, língua estrangeira e matemática, a fim de facilitar o seu regresso à educação formal.

O princípio poderia ser alargado. Após uma perturbação tão grave, o nível administrativo do boletim escolar já não é necessariamente um indicador suficiente do nível real.

Um estudante pode estar oficialmente matriculado no quinto ano, precisando de recuperar as habilidades da terceira ou quarta série. A dificuldade é, então, organizar esse apoio sem que ele se repita automaticamente e sem estigmatizá-lo.

A recuperação deve ser orientada e não uniforme

Uma política de recuperação eficaz provavelmente não é simplesmente adicionar algumas semanas ao calendário escolar. Nem todos os alunos perderam as mesmas habilidades ou quantidade de aprendizagem.

Alguns puderam frequentar cursos online. Outros mudaram de acomodação várias vezes. Alguns tinham um computador e uma ligação estável. Outros, por fim, recebiam aulas de um telefone compartilhado com vários membros da família.

A recuperação deve, portanto, começar com uma avaliação curta e precisa das competências fundamentais. Os resultados poderiam então permitir a formação temporária de grupos educativos de acordo com as necessidades e não apenas com a idade.

Para os primeiros anos de ensino fundamental, o esforço deve se concentrar na leitura, escrita e habilidades digitais elementares. Esses campos produzem o desempenho educacional mais importante, pois servem em quase todos os sujeitos.

Para os níveis intermédios, devem ser identificados os conceitos essenciais que determinam a continuação do programa. Encontrar com cada capítulo perdido seria provavelmente irrealista.

Aumento do risco de abandono escolar

O atraso na aprendizagem também aumenta o risco de abandono. Uma criança que já não entende o suficiente o que é ensinado pode gradualmente se retirar da escola.

Esta barraca nem sempre é imediata. Muitas vezes começa com um declínio na participação, mais ausências, resultados mais fracos e, em seguida, um sentimento de fracasso. Quando essas dificuldades se combinam com restrições econômicas, o abandono do sistema escolar torna-se mais provável.

As famílias deslocadas são particularmente vulneráveis. Alguns perderam sua moradia, atividade econômica ou parte de sua renda. Os custos de transporte, suprimentos e comida escolar podem então tornar-se difíceis de financiar.

Para os adolescentes, o custo de oportunidade da escola aumenta. Uma família em dificuldade pode necessitar de renda adicional e incentivar um jovem a trabalhar. Quanto maior o atraso escolar, menos rentável parece ser a curto prazo.

O perigo é particularmente elevado quando a escolaridade já está interrompida há vários meses. Cada mês passado fora da escola reduz a força dos hábitos escolares e pode tornar o retorno mais difícil.

Crise econômica amplia perdas escolares

A ligação entre economia e educação torna-se assim central. O Líbano vive simultaneamente uma nova recessão e uma inflação elevada. As famílias devem equilibrar as despesas mais essenciais com recursos muitas vezes limitados.

O custo directo da educação não é reduzido ao custo da inscrição. Inclui transporte, livros, suprimentos, roupas, refeições e às vezes equipamentos digitais.

Nas escolas privadas, as dificuldades económicas podem conduzir a transferências para o sector público. Deve já gerir os danos físicos causados pela guerra e a utilização de muitos edifícios como centros de alojamento.

A pressão pode, portanto, passar de uma rede para outra. Uma família que já não pode financiar escolas privadas aumenta as necessidades do sistema público quando tem menos capacidade material.

340 estabelecimentos danificados ou destruídos

A questão imobiliária continua a ser importante. Uma avaliação nacional realizada pelo Ministério da Educação em junho, com apoio técnico internacional, identificou 340 escolas públicas, privadas ou técnicas danificadas pelo conflito.

Dezassete estabelecimentos foram completamente destruídos. No início de julho, pelo menos 100.000 crianças estavam em risco de não ter uma sala de aula para o próximo ano escolar na ausência de trabalho urgente.

Esses dados lembram que a crise de aprendizagem também tem uma dimensão física. Organizar o apoio educacional é impossível se as crianças não têm um prédio para voltar.

Mas reconstruir as escolas só resolve parte do problema. Uma instituição pode ser reparada dentro de alguns meses, enquanto um atraso de aprendizagem acumulado ao longo de vários anos pode exigir que vários ciclos escolares sejam corrigidos.

Por conseguinte, a reconstrução da educação deve tratar simultaneamente os edifícios e as competências.

O risco de um sistema de duas velocidades aumenta

A crise pode também agravar as diferenças entre instituições. As famílias com recursos significativos podem financiar aulas privadas, apoio escolar, equipamento digital ou uma instituição que possa organizar rapidamente soluções alternativas.

As famílias mais pobres têm muito menos oportunidades. Seu filho depende quase inteiramente do que a escola pública pode fornecer.

Dois alunos que perderam o mesmo número de dias escolares podem, portanto, experimentar trajetórias completamente diferentes. Compensa-se rapidamente através de cursos privados. A outra volta depois de vários meses sem aprendizagem real.

Esta desigualdade pode continuar ao longo da educação. Por conseguinte, os resultados das avaliações nacionais devem ser analisados não só por nível de ensino, mas também por região, instituição e contexto socioeconómico.

Os próprios professores terão de ser apoiados

Qualquer política de recuperação será, em última análise, baseada em professores. No entanto, eles próprios sofreram vários anos de crise salarial, instabilidade monetária, greves e ruptura escolar.

Pedir aos professores para recuperar vários anos de atraso sem mudar sua organização educacional seria difícil de alcançar. Eles vão precisar de ferramentas para diagnosticar rapidamente lacunas e priorizar competências fundamentais.

Muitos programas podem tornar-se contraproducentes. Um professor que é forçado a completar o livro pode avançar enquanto uma parte da classe não domina o conhecimento anterior.

Por conseguinte, o sistema terá de aceitar uma forma de hierarquia. Nem todos os conceitos do programa são de igual importância quando uma geração inteira tem de recuperar competências básicas.

A leitura, a escrita, o cálculo e a compreensão comuns são as prioridades óbvias dos primeiros anos. Os programas de recuperação terão então de reconstruir gradualmente as competências mais complexas.

Capacidades de medição em vez de contar dias

A principal transformação necessária é provavelmente sobre como o Líbano mede a crise educacional. Durante muito tempo, a discussão centrou-se no número de dias escolares perdidos e nas datas de recuperação.

Esses indicadores ainda são úteis, mas não dizem se a criança aprendeu. Dois estudantes podem frequentar o mesmo número de cursos e deixar o ano com habilidades muito diferentes.

Os dados coletados de mais de 135.000 alunos, portanto, fornecem uma ferramenta particularmente valiosa. Permitem passar o debate da presença escolar para os verdadeiros ganhos.

Esta abordagem deve ser repetida. Uma avaliação antes de um programa de captura identifica necessidades. Uma nova avaliação alguns meses depois mostra se a intervenção funcionou.

Sem essa medida, o sistema pode confundir progressão administrativa com progressão educacional. Passar automaticamente uma criança para a classe alta pode mascarar o atraso sem resolvê-lo.

O custo económico aparecerá vários anos mais tarde

A crise escolar tem uma dimensão económica a longo prazo. Uma população menos qualificada é geralmente menos produtiva e tem rendimentos futuros mais baixos.

A perda da aprendizagem actual pode assim afectar o mercado de trabalho em dez ou quinze anos. As crianças que hoje abandonam a escola sem a devida literacia, numeracia ou competências linguísticas terão mais dificuldade em aceder à formação técnica, académica e profissional.

O Líbano corre o risco de perder uma parte adicional do seu capital humano ao mesmo tempo que a emigração de jovens diplomados já reduz a sua capacidade.

Portanto, a questão educacional está diretamente ligada à reconstrução econômica. Reparar uma estrada ou uma usina de energia pode levar alguns anos. Reconstruir uma geração de habilidades perdidas leva muito mais tempo.

O número de 250 000 alunos privados na educação é, portanto, menos uma avaliação definitiva do que um aviso. O verdadeiro indicador dos próximos meses será a capacidade do ministério de identificar com precisão as deficiências dessas crianças, de levar os alunos em risco de abandonar as aulas e de organizar uma recuperação suficientemente orientada para evitar que as perdas temporárias de 2026 se tornem desvantagens permanentes.