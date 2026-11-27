5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Liga dos Servidores Civis da Administração Pública apela aos ministérios e administrações libaneses para que parem de trabalhar na sexta-feira, 27 de novembro. Ela pediu uma nova escala salarial, integração dos aumentos no salário básico e uma revisão do subsídio de transporte. A chamada ainda não permite saber quais janelas fecharão.

Pedidos relativos aos salários de base e aos transportes

No comunicado de imprensa no 2026/23, emitido na quinta-feira 26 de novembro, a Liga pede uma greve geral nas administrações e ministérios. Ibrahim Al-Nahal, membro da Liga, acredita que os esforços de diálogo não foram bem sucedidos. A organização apresenta este dia como o início de uma mobilização susceptível de se expandir, sem anunciar no comunicado novas datas de paragem de trabalho.

A Liga pede que os suplementos sejam adicionados ao salário básico, em vez de permanecer suplementos separados. Esta alegação é distinta da revisão do subsídio de viagem: uma diz respeito à estrutura da remuneração, a outra ao custo da viagem ao local de trabalho.

O novo padrão comercial não define salários

Na quinta-feira, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam apresentou ao Grande Sérail um documento de referência elaborado pelo Conselho da Função Pública. Este documento define as responsabilidades e competências esperadas para cada cargo. Isso inclui auxiliar jurisdições na identificação de quem pode processar ou dispor de um arquivo. O lançamento não estabeleceu uma nova escala salarial e não constituiu uma resposta às três exigências da Liga.

O relatório do Departamento de Finanças sobre o orçamento 2027 inclui dotações para novos aumentos, com uma entrada em vigor prevista em setembro de 2027. Trata-se de uma previsão orçamental, não de uma reformulação salarial em vigor esta sexta-feira.

Antes de uma viagem, verifique a janela em causa

O recurso é dirigido aos serviços e administrações. Não é uma decisão do governo fechar todos os serviços públicos. A Liga não forneceu uma lista de janelas fechadas ou horários por instituição. Para que um procedimento seja realizado na sexta-feira, o ponto a ser verificado é a abertura do serviço que processa o arquivo e, se necessário, a manutenção da nomeação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews