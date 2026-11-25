A Janela Dawlati fornece informações sobre o processo e permite que alguns sejam completados online. A reforma do Estado de 2030 promete expandir estes serviços, mas o seu principal empréstimo digital permanece perante o Parlamento.

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O ministro da Reforma Administrativa, Fadi Makki, apresentou o presidente Joseph Aoun na terça-feira 24 de novembro com seu plano de governo de 2030. Para o usuário, a primeira medida visível já está em uso: o portal Dawlati. Mas um procedimento listado no site não é necessariamente um procedimento que pode ser concluído online.

Três tipos de procedimentos atrás do mesmo endereço

Lançado em julho, Dawlati desempenha três funções distintas. Para certos procedimentos, o usuário pode apresentar seu pedido, monitorar o progresso e, quando planejado, pagar a taxa online. Para outros, o portal refere-se ao local de administração competente. Finalmente, quando o procedimento permanece em papel, serve de guia: indica os documentos a recolher, as taxas e o serviço a tratar.

O Ministério anunciou doze serviços de lançamento digital, oferecidos pelos Ministérios da Agricultura e Turismo, a Autoridade para o Desenvolvimento de Investimentos e o Conselho Sul. O inventário fornece informações sobre mais de 2.700 serviços públicos, segundo o departamento. Estes números não medem o mesmo. Em 24 de novembro, Fadi Makki anunciou a adição de serviços até o final do ano sem listá-los nesta fase.

Carta e calendários a medir

O plano coloca uma das primeiras medidas previstas para o final de 2027 uma carta dos cidadãos e um indicador anual de confiança e satisfação com os serviços públicos. Também inclui funções de controle interno e transformação digital em departamentos. As reformas de 2028 e 2029 ainda não foram discutidas; as mais complexas são adiadas para 2030.

Para os usuários, o progresso será medido pelo número de casos que podem realmente ser concluídos sem deslocamento, mas também pelo tempo antes da decisão e o número de pedidos que permanecem sem resposta. Publicar a lista das partes necessárias já reduz o risco de um retorno desnecessário. No entanto, arquivar o arquivo não aborda a questão do processamento se o serviço receptor continuar a operar em papel.

Empréstimo digital permanece perante o Parlamento

O ministro indicou que o acordo de empréstimo de 150 milhões de dólares com o Banco Mundial havia sido assinado em agosto e que seu comitê diretor havia sido criado em outubro. A acta da sessão parlamentar de 12 de Novembro confirma que o projecto de autorização do acordo foi reenviado à comissão. A assinatura e a constituição da comissão não são, portanto, nem aprovação parlamentar nem desembolso. O departamento também deve buscar financiamento adicional para as componentes não-empréstimo do plano.

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