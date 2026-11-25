Além do vídeo filmado na escola, as restrições de viagem complicam o acesso aos cuidados, água e suprimentos. Em Debel, um comboio que chega não significa que a estrada permaneça aberta.

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A transmissão de 22 de novembro de um vídeo filmado na escola pública Debel colocou esta aldeia de fronteira do sul do Líbano no coração de uma controvérsia. Em sua resposta, o município lembrou um problema muito menos visível: as pessoas vivem há meses sob presença militar israelense, com movimentos restritos. Para quem escolhe ficar, o desafio é poder cuidar de si mesmo, fornecer e enviar seus filhos para a escola sem depender de uma passagem excepcional.

Um comboio de passagem não garante o próximo

Duas operações do East Work ilustram esta diferença. Em abril, a associação anunciou a chegada em Debel de um caminhão carregando 30 toneladas de alimentos e produtos de higiene, após duas semanas sem comboio. A UNIFIL acompanhou-o. Em 20 de julho, por outro lado, outro comboio organizado pela associação virou-se sem alcançar Debel, Ain Ebel ou Rmeich. Esses episódios não dão o estado atual das estradas; eles mostram que a passagem de uma entrega não garante sozinha a continuidade da oferta.

Em 28 de julho, uma missão liderada pelo coordenador humanitário das Nações Unidas ao Líbano visitou essas três localidades. As trocas com as autoridades e residentes destacaram dificuldades no acesso à água, à saúde e à educação, bem como aos meios de subsistência interrompidos. A observação dizia respeito a toda a visita: não permite quantificar sozinho as necessidades da Debel nem saber quais os serviços que hoje funcionam.

Água e medicamentos, mas também o direito de circular

No início de novembro, Debel, Rmeich, Ain Ebel, Quuzah e Alma al-Sha`b apresentaram suas necessidades juntos em Bkerkeh. Seus municípios citaram água, eletricidade, comunicações e acesso a combustível, medicamentos e alimentos. Uma entrega pode trazer reservas; não substitui a reparação da rede ou o acesso contínuo ao cuidado. No Sul, essas condições afetam tanto as famílias deixadas para trás quanto as que planejam retornar.

Após a publicação do vídeo, o município de Debel explicou que a visita não tinha sido organizada com a escola e que a escolha dos moradores para ficar não significava que aceitassem a ocupação. O direito de permanecer em casa e de regressar em condições seguras levanta diferentes questões. Em ambos os casos, os sinais tangíveis a seguir são a regularidade das entregas, a disponibilidade dos serviços e a possibilidade de se movimentar, não a mera presença dos habitantes na imagem.

Acesso humanitário ao teste pós-FINUL

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam apelou à reflexão sobre uma presença internacional após a UNIFIL para preservar, nomeadamente, o acesso humanitário de Debel e aldeias vizinhas. O pedido ainda não estabelece um mecanismo ou calendário. Para os habitantes, o desafio é precisamente o que irá substituir, sempre que possível, a coordenação que permitiu chegar a certas entregas. Uma fórmula que mantém uma presença internacional sem definir como o alívio chegará às aldeias não responderia a essa pergunta.

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