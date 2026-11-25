No segundo trimestre de 2026, as desagregações convencionais representaram 19 por cento do seguro de desemprego e 24 por cento das despesas de compensação, segundo Unédic.

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A Unedic registrou 381.300 entradas no seguro de desemprego no segundo trimestre de 2026, aumentando 3% ano após ano. As desagregações convencionais representam 19 % destas entradas e 24 % das despesas de compensação pagas ao longo do trimestre. Estes números, publicados em 24 de Novembro, descrevem duas populações diferentes: as que abrem ou retomam um direito e as que recebem um subsídio, por vezes relativamente a um direito aberto muito antes de Abril.

A CSD continua a ser o primeiro portal

As finalidades do CDD representam 26% das entradas, seguidas de demissões pessoais (24%), quebras contratuais (19%), atribuições temporárias (11%) e demissões econômicas (10%). O objetivo da CSD é pesar menos em pagamentos do que em entradas. A Unédic explica que as pessoas em causa são geralmente compensadas por menos tempo e mais frequentemente acumulam subsídios e rendimentos da actividade.

As despesas de indemnização atingiram 8,9 mil milhões de euros durante o trimestre, excluindo outras despesas do regime, como a sua contribuição para o orçamento da France Travail. Os despedimentos pessoais representam 25 por cento destas despesas, apenas em face das desagregações convencionais. A comparação dos 19% inscritos nos 24% dos pagamentos não permite calcular o custo médio de uma quebra: os pagamentos não correspondem às únicas novas taxas do trimestre.

Dezasseis meses de serviço, não dezasseis meses de pagamento

As pessoas que entraram no regime no segundo trimestre tinham uma média de 492 dias de direitos potenciais, ou aproximadamente 16 meses, para um subsídio diário médio de 44 euros brutos na abertura. Nem a duração nem a quantidade teórica descrevem o que todos realmente tocam. A Unédic recorda que o seu trabalho sobre a utilização de direitos conduz a um consumo médio de 60%, sem que esta taxa permita concluir quantos dias os participantes deste trimestre serão finalmente compensados.

O balanço de Abril a Junho precede a entrada em vigor, em 1 de Setembro, das novas regras de duração após uma quebra individual do Tratado. A Unedic antecipa uma diminuição dos gastos associados à medida. Os números do segundo trimestre ainda não medem o efeito.

Capa: arquivo de fotos em Epernay, Ksiamon, emoldurado e vestido por Libnanews. Visual adaptado sob licençaCC BY-SA 4.0, apósfotografia original.

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