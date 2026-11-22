Em Zawtar al-Gharbiyah, as famílias que retornaram dependem do abastecimento de água. Em Frun, a filtração foi reparada sem devolver o tanque ao serviço. Em Yater, foram instalados tanques temporários. Estas situações esclarecem os custos do rendimento sem que as fontes possam quantificar exactamente uma factura por família.

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Em Zawtar al-Gharbiyé, as famílias retornaram às casas que ainda eram habitáveis, mas a água chegou de caminhão. Em Frun, uma solução provisória permitiu que a filtração fosse novamente colocada em serviço sem restaurar o reservatório coletivo. Essas duas situações mostram quanto custa retornar sem água corrente, além de reparar moradias: entregar, armazenar e bombear água até que o serviço público funcione normalmente.

Em Zawtar al-Gharbiyé, o retorno sem água corrente

Em um relatório emitido em 9 de outubro de 2026, as Nações Unidas no Líbano relataram que cerca de 90 das aproximadamente 500 famílias de Zawtar al-Gharbiye retornaram para viver na aldeia. Alguns viviam em casas parcialmente danificadas. A eletricidade não era da rede pública nem dos geradores, e o abastecimento de água era baseado em entregas de caminhões, com o apoio do exército libanês e da Defesa Civil. Este inquérito descreve uma situação no Outono; não foi encontrado mais nenhum estado recente de ligações em serviço.

O mesmo relatório afirma que uma missão de abastecimento de água a Zawtar al-Gharbiye foi uma das intervenções que não foi permitido o acesso. Uma entrega de emergência pode cobrir necessidades imediatas sem reparar a rede. Enquanto esta situação durar, é necessário financiar o transporte e armazenamento, e depois retomar a entrega. O documento não especifica a frequência das rotações ou quaisquer montantes pagos pelas famílias. Também não permite que estes camiões de socorro sejam tratados como entregas comerciais.

Em Frun e Yater, duas maneiras de compensar a perda de um reservatório

Em 10 de setembro, Médecins sans frontières descreveu outra situação em Frun. O reservatório local estava fora de uso, mas a organização foi capaz de reparar a unidade de filtração e conectá-la diretamente à fonte de água, contornando o tanque danificado. Esta intervenção restaurou uma função específica. Não demonstra uma distribuição valvar contínua ou a reabilitação de todas as conexões.

Em Yater, onde o MSF encontrou o tanque coletivo irreparável, suas equipes forneceram tanques interinos. Armazenamento temporário atende a uma necessidade diferente da reparação de filtração em Frun: um tanque mantém água, mas ainda precisa ser preenchido. Estes exemplos não indicam quanto cada aldeia gasta em água; eles mostram por que o trabalho de natureza e custo diferentes está escondido atrás do mesmo anúncio de restauração de serviço.

Os municípios também devem pagar para operar o serviço

Durante as consultas entre 27 de julho e 4 de setembro, com mais de 40 prefeitos e cinco sindicatos municipais, as Nações Unidas reuniram depoimentos sobre as dificuldades de pagamento de equipes, manutenção de veículos e equipamentos operacionais. Um representante de Chaqra salientou, nomeadamente, que o município não podia suportar estes encargos sozinho. MSF indica que forneceu quatro tanques e um gerador para esse município. Esta doação documenta um custo de equipamento suportado por um parceiro; Ele não diz quem então financia combustível ou manutenção, ou quantas vezes o serviço é prestado.

O funcionamento das instalações continua na ordem do dia. Em 16 de Novembro, o estabelecimento de água do Sul do Líbano emitiu um aviso sobre uma possível compra de electricidade para as suas instalações. O presente anúncio não encontra um contrato adjudicado nem um regresso ao serviço em nenhum destes municípios. Recorda que o equipamento reparado não distribui água se o bombeamento não puder ser realizado regularmente.

Qual é a medida dos valores disponíveis

Em seu dano pós-conflito e avaliação de necessidades de 2023-24 no Líbano, o Banco Mundial estimou um aumento de 24 milhões de dólares nos custos operacionais das instalações de água devido a danos. Ele também estimou suas perdas de receita relacionadas a conexões residenciais perdidas em $7 milhões. Estas estimativas sectoriais não correspondem às despesas dos municípios mencionados, nem às facturas pagas pelos seus habitantes em 2026. No mesmo estudo, o aumento do uso de caminhões privados apresentou custo muito maior do que por rede de serviços para os domicílios. Esta comparação histórica não dá uma estimativa atual no Sul.

Para quantificar o custo do regresso a cada aldeia, seria necessário conhecer os volumes efectivamente distribuídos, a parte financiada pela ajuda pública ou humanitária e, para as famílias que compram água, o preço e a frequência das suas entregas. Os inquéritos publicados não coletam esses dados. No entanto, permitem distinguir o que foi reparado do que resta a financiar para que a água possa chegar regularmente aos habitantes.

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