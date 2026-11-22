Em Beirute, as bibliotecas municipais de Geitawi, Monnot e Bachoura emprestam livros gratuitos e também oferecem computadores e Wi-Fi. Aqui estão os horários habituais, condições de registro e regras de empréstimo. De 24 a 26 de novembro, um simpósio profissional separado aborda o digital em bibliotecas libanesas.

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Bibliotecas municipais de Beirute emprestam livros sem pagar assinatura. Em Geitawi, Monnot e Bachoura, Assabil também fornece acesso aos computadores e à Internet. Aqui está como registrar e o que cada endereço oferece, a poucos dias de um simpósio profissional sobre o futuro das bibliotecas.

Bibliotecas municipais de Beirute: como pedir emprestado

Assebil gerencia as três bibliotecas em nome do município. A associação anuncia um fundo de cerca de 50.000 libras para toda a rede. As coleções incluem romances, quadrinhos e álbuns infantis. As últimas aquisições apresentadas em outubro combinam títulos em árabe, francês e inglês.

Para obter um cartão grátis, você deve preencher um formulário de adesão e fornecer uma cópia de um ID. Um adulto pode pedir emprestado até quatro libras, um jovem até sete, por um período de quatro semanas. Os regulamentos exigem que os pais acompanhem crianças com menos de 10 anos. Os dicionários e enciclopédias, entre outras obras de referência, são consultados no local.

O catálogo permite- lhe localizar um título antes de se mover. Uma vez registrado, o leitor pode visualizar a lista de seus empréstimos e solicitar uma extensão. Cada livro pode ser renovado duas vezes por 15 dias, desde que outro leitor não o tenha solicitado. Em caso de perda ou deterioração, os regulamentos prevêem a substituição da estrutura.

Três bairros, três bibliotecas

Geitawi.A biblioteca está localizada no jardim público jesuíta em Rmeil-Geitawi. Inaugurado em 2004, possui uma área infantil e oferece acesso a um jardim fechado utilizado para atividades. O horário dele é de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Monnot.A biblioteca está localizada na rua do USJ, ao lado do teatro Monnot. Tem espaços de leitura e trabalho para adultos e crianças, com um fundo que dá especial atenção às artes. O clube de leitura francês é uma das suas atividades regulares. Abre de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e sábado das 9h às 13h.

Bachoura.A Biblioteca Elias Khoury ocupa o terceiro andar do Edifício Municipal de Issaf. O maior dos três tem um canto jovem, um espaço de jornal e uma estação de computador. Também recebe aulas em escolas públicas vizinhas. As horas regulares são das 9h às 18h de segunda a sexta-feira e das 9h às 17h de sábado.

Leia no site, conecte-se, junte-se a um clube

Emprestar é apenas parte do serviço. Os visitantes podem consultar a imprensa diária e usar computadores ou Wi-Fi gratuito em seu próprio dispositivo. Identidades de ligação perguntam aos bibliotecários. A rede oferece grupos de leitura em todos os três idiomas, bem como sessões de contar histórias ou oficinas, dependendo da localização e datas.

Os horários indicados são horários regulares, não um anúncio de abertura excepcional aos domingos ou feriados. Para uma sessão específica, o calendário Assabil permite que você verifique em que bairro e quando é realizada.

No ESCWA, simpósio separado do serviço municipal

De 24 a 26 de Novembro, a Associação Libanesa de Bibliotecas reunirá profissionais na sede da Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia Ocidental (ESCWA), Praça Riad el-Solh. Os tópicos incluíam o uso da inteligência artificial para enriquecer um catálogo acadêmico e o arquivamento de recursos em árabe.

O encontro é independente da rede municipal. Não constitui o anúncio de novos equipamentos em Geitawi, Monnot ou Bachoura, nem uma mudança nas regras de empréstimo. O registro custa $35 para membros da Library Association libanesa e $40 para não-membros. A adesão às três bibliotecas da vizinhança continua livre.

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