Líbano: as licenças de construção caem 32,47 %

As licenças de construção no Líbano caíram 32,47 por cento no final de julho de 2026, enquanto as áreas autorizadas diminuíram 15,33%.

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Anúmero de licenças de construção no Líbanocaiu 32,47 por cento ao longo de um ano nos primeiros sete meses de 2026, para 3.315 autorizações, de acordo com dados das Ordens de Engenharia de Beirute e Trípoli publicadas na sexta-feira, 2 de outubro. O abrandamento afecta particularmente o Norte do Líbano, Sul do Líbano e Nabatiyah. Beirute e Monte Líbano, no entanto, escapar desta tendência e estão experimentando um rebote. A área total permitida também diminuiu, mas mais moderadamente, de 15,33% para 3,71 milhões de metros quadrados.

Apenas 3.315 licenças de construção no Líbano

A actividade de construção diminuiu drasticamente no Líbano desde o início do ano.

Entre janeiro e julho de 2026,3.315 licenças de construçãoforam emitidos. Seu número caiu 32,47 por cento do mesmo período de 2025 quando atingiu 4.909.

A contração ocorreu após uma primeira queda de 24,03% um ano antes. No final de julho de 2024, o Líbano ainda tinha 6.766 licenças.

O nível atual também parece ser muito inferior ao de alguns anos atrás. No final de julho de 2022, foram identificadas 7.766 autorizações. Eles tinham caído para 6.531 em julho de 2023, antes de um ligeiro aumento no ano seguinte.

Por conseguinte, as séries disponíveis revelam uma deterioração particularmente acentuada desde 2024.

Período de acumulação até Julho Número de licenças Variação anual 2022 7 766 — 2023 6.531 -15,90 %* 2024 6,766 +3,60% 2025 4.909 -24,03 % 2026 3.315 -32,47 %

* Calculado a partir de dados publicados.

Entre julho de 2022 e julho de 2026, o número acumulado de licenças diminuiu mais da metade. No entanto, a comparação deve ser conservadora: a licença é um indicador de intenções de construção e autorizações, não uma medida direta de edifícios realmente iniciados ou concluídos.

O conflito de fevereiro atrasa novos projetos

O declínio de 2026 reflete principalmente os adiamentos de novos projetos após o conflito de fevereiro.

A incerteza em matéria de segurança afectou as decisões dos promotores e investidores. A continuação das greves israelenses manteve essa cautela até julho, particularmente nas áreas diretamente expostas.

A este fator acrescenta-se o custo da construção.

Os preços mais elevados dos materiais aumentam os requisitos de financiamento dos projectos. Os custos de transporte e de seguro também são elevados. A sua combinação aumentou o custo do lançamento de novos estaleiros e pode levar os promotores a adiarem os seus investimentos.

Isso ajuda a explicar a redução de 32,47% nas licenças emitidas.

No entanto, não afecta todas as regiões com a mesma intensidade. Os números mostram uma clara divisão geográfica entre Beirute e o Monte Líbano, por um lado, e várias outras províncias, por outro.

Beirute e o monte Líbano resistem

Beirute é uma das duas exceções.

Capital registado75 licençasentre Janeiro e Julho. Seu número aumenta em 44,23 por cento ao longo de um ano. Beirute, no entanto, representa apenas 2,26% de todas as licenças emitidas no Líbano.

O Monte Líbano também mostra uma progressão. Com1.780 licençasa actividade aumentou 24,82 % em comparação com o mesmo período de 2025.

Este desenvolvimento é de maior importância nacional. Monte Líbano sozinho53,70 % das licençasemitido nos primeiros sete meses do ano.

Mais de uma em duas licenças está, portanto, nesta província.

O aumento destas duas regiões não foi suficiente para compensar o colapso noutras regiões.

Governo Autorização no final de Julho Parte do total Variação anual Beirute 75 2, 26% +44,23 % Monte Líbano 1 780 53,70 % +24,82 % Norte do Líbano 407 12,28 % -69,31 % Bekaa 315 9,50% -19,64 % Sul do Líbano 502 15,14 % -52,55 % Nabatiyah 236 7,12% -63,97 % Total 3.315 100 % -32,47 %

Norte do Líbano registrou a contração mais forte

O maior declínio é no norte do Líbano.

Apenas407 licençasno final de julho de 2026, uma queda de 69,31% ocorreu em um ano. A região representa actualmente 12,28 % das autorizações nacionais.

Nabatiyah postou o segundo declínio mais pronunciado. As 236 licenças registradas representam uma redução de 63,97%.

O Sul do Líbano também está experimentando uma grande contração. O número de autorizações diminuiu para 502, para 52,55 %.

O Bekaa é mais resistente. Ele totaliza 315 licenças, mas ainda mostra uma diminuição de 19,64 por cento.

Estes desenvolvimentos explicam como o total nacional pode diminuir significativamente apesar dos aumentos em Beirute e no Monte Líbano.

O peso destas contrações é particularmente importante no Norte e no Sul do Líbano. Em conjunto, estas duas províncias representam apenas 909 licenças durante o período em análise.

Superfícies permitidas diminuem em 15,33%

Um segundo indicador, no entanto, é a extensão da contração.

Aárea cumulativa permitida pelas licenças de construçãoaumentou para 3.711.690 metros quadrados no final de julho de 2026. Diminui em 15,33% ao longo de um ano.

Esta diminuição permanece significativa, mas é o dobro do número de licenças, que é de 32,47 por cento.

A diferença entre os dois indicadores significa que a redução do número de autorizações não se traduziu numa contração proporcional das zonas autorizadas.

Por outras palavras, as licenças emitidas em 2026 cobrem, em média, áreas maiores do que as do mesmo período de 2025. Esta conclusão é extraída matematicamente das duas séries agregadas, sem permitir determinar por si só a natureza dos projectos em causa.

Os dados regionais mostram de novo tendências muito diferentes.

Monte Líbano concentra 56% da área de superfície

O Monte Líbano domina o mercado.

As licenças concedidas neste governo representam2,084,536 metros quadrados56,16 por cento da área total autorizada no Líbano no final de julho.

O aumento anual é de 38,26%.

Beirute está vendo um desenvolvimento ainda mais forte. A área autorizada é de 294.721 metros quadrados, acima de 84,17%. O capital representa 7,94 por cento do total nacional.

Esses dois aumentos contrastam com a contração nas outras quatro áreas apresentadas.

O Norte tem 388.979 metros quadrados de área de superfície autorizada, uma queda de 63,50 por cento. Actualmente, representa 10,48% do total.

Em Nabatiyah, a área caiu 65,24% para 140.176 metros quadrados.

O sul do Líbano registrou 475.067 metros quadrados, abaixo de 42,87 por cento, enquanto Bekaa atingiu 328.211 metros quadrados, uma diminuição de 21,04 por cento.

Governo Área de superfície autorizada Parte do total Variação anual Beirute 294.721 m2 7,94 % +84,17 % Monte Líbano 2,084,536 m2 56,16 % +38,26 % Norte do Líbano 388 979 m2 10,48 % -63,50 % Bekaa 328 211 m2 8,84 % -21,04 % Sul do Líbano 475 067 m2 12,80 % -42,87 % Nabatiyah 140 176 m2 3,78 % -65,24 % Total 3 711 690 m2 100 % -15,33 %

Uma actividade cada vez mais concentrada geograficamente

Os números adoptados em Julho representam assim um mercado da construção a duas velocidades.

Ao mesmo tempo, Beirute e o Monte Líbano registraram um aumento no número de licenças e superfícies autorizadas. As outras quatro regiões identificadas apresentam uma diminuição em ambos os indicadores.

Esta divergência é particularmente visível na distribuição das superfícies.

Beirute e o Monte Líbano se concentram64,10 % das superfícies autorizadasdesde Janeiro. Para o número de licenças, a sua quota acumulada é de 55,96 %.

O Monte Líbano é a principal força motriz por trás desta concentração. Reuni mais de metade das autorizações e dos metros quadrados aprovados a nível nacional.

Por outro lado, o Líbano do Norte, Nabatiyah e o Líbano do Sul têm contrações particularmente pronunciadas. Em cada uma destas regiões, o número de licenças diminuiu mais de 50% ao longo de um ano.

Os próximos dados ajudarão a determinar se a recuperação de Beirute e do Monte Líbano pode continuar no segundo semestre do ano e se as outras províncias estão começando a recuperar. No final de Julho, a avaliação nacional continua a ser a de uma contracção líquida:3,315 licenças foram emitidas, quase um terço menos de um ano antes.

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