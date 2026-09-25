Exército Libanês Condicional: Por que a ajuda ocidental não é mais automática

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Paris confirmou apoio internacional, mas ainda não os meios

A reunião preparatória em Paris sobre o apoio ao exército libanês enviou duas mensagens aparentemente contraditórias. A primeira é positiva: apesar da guerra regional, das dificuldades financeiras do Líbano e das divergências sobre a questão do Hezbollah, a instituição militar continua a beneficiar de um interesse internacional importante. A participação na reunião mostra que os parceiros estrangeiros ainda consideram o exército como o player central na futura arquitetura de segurança libanesa.

A segunda mensagem é mais exigente. A mobilização diplomática não produziu imediatamente os resultados materiais que Beirute poderia esperar. A ajuda internacional deixou de ser considerada independente da acção estatal. Várias capitais ocidentais querem agora ver resultados concretos no terreno antes de aumentar o seu apoio. O financiamento do exército está, portanto, ligado a questões que ultrapassam em muito as suas necessidades militares: monopólio de armas, implantação de autoridade estatal, reformas administrativas e económicas e, para alguns parceiros, progressos no sentido de um acordo com o Fundo Monetário Internacional.

É precisamente num momento em que as missões solicitadas ao exército estão a aumentar. Deve assumir o controle das áreas evacuadas por Israel, garantir a segurança das populações de retorno, consolidar a presença do Estado no sul, preparar a transição após o final do ano e contribuir para a implementação da decisão política de monopolizar as armas. Deve realizar essas tarefas à medida que o país passa por uma crise fiscal e social que afeta diretamente os militares e suas famílias.

Por conseguinte, o problema já não é simplesmente encontrar doadores. Envolve compreender o que os parceiros internacionais querem em troca do seu apoio. A ajuda militar está gradualmente se tornando um instrumento de transformação política do Estado libanês.

Washington quer acções sobre armas, não apenas declarações

As mensagens mais exigentes vêm de Washington. Os visitantes da capital dos EUA relatam que as autoridades do governo consideram que os compromissos do monopólio de armas do Líbano ainda não produziram mudanças suficientemente concretas.

O raciocínio americano contrasta declarações oficiais com a realidade observada no terreno. As autoridades libanesas afirmam querer estender a autoridade do Estado, implantar o exército e colocar armas sob seu controle exclusivo. Washington pergunta onde está a tradução operacional destes compromissos.

As questões americanas incluem depósitos militares do Hezbollah e posições no sul. Porque é que o exército não se move mais depressa para estes locais? Como tenciona o Estado aplicar na prática o princípio do monopólio das armas? Que passos são planejados e em que horário?

Estas perguntas não param ao sul do Litani. Oficiais americanos também questionam a presença de armas na área de Beirute. O seu raciocínio é que estas armas não podem ser justificadas por uma função directamente ligada ao confronto fronteiriço com Israel. A questão torna-se, portanto, interna: por que uma organização tem uma capacidade militar independente na capital se o objetivo é realmente reservar armas para o Estado?

Esta extensão geográfica é essencial. Mostra que Washington não considera a implantação para o sul como o resultado do processo. O sul é um primeiro passo. O objectivo é transformar o sistema de segurança libanês a nível nacional.

« A estabilidade já não é suficiente como argumento

Há muito que as autoridades libanesas invocam a preservação da estabilidade interna para justificar uma abordagem gradual da questão das armas. O argumento baseia-se numa realidade: o confronto directo entre o exército e o Hezbollah poderia provocar conflitos internos e pôr em perigo a coesão da própria instituição militar.

Esta cautela já não convence totalmente Washington. Nos intercâmbios relatados com funcionários americanos, uma crítica é clara: fazer da estabilidade de segurança uma prioridade máxima poderia levar a manter temporariamente a calma ao custo de um enfraquecimento duradouro da soberania.

A leitura americana é quase o oposto. Considera que a estabilidade baseada na coexistência de várias autoridades armadas continua a ser frágil. Mesmo que evite o confronto imediato, poderá preparar-se para uma crise mais grave no futuro. A soberania deve, portanto, tornar-se a prioridade, mesmo que aceite atritos limitados durante a transição.

Esta diferença na doutrina é considerável. Beirute pensa em termos de prevenção de um confronto interno. Washington está raciocinando em termos de construção de um monopólio estatal sobre a força. Os dois objectivos não são necessariamente incompatíveis, mas não impõem o mesmo ritmo.

O exército encontra-se directamente no meio desta contradição. Pede-se-lhe que seja o instrumento de uma transformação que o poder político quer conduzir sem guerra civil. Os parceiros estrangeiros querem resultados para verificar que essa transformação é real.

O primeiro teste do sul não convenceu Israel

A questão da ajuda está também ligada à avaliação das primeiras zonas experimentais previstas nas negociações com Israel. Após uma retirada israelense, o exército deve entrar na área evacuada e impor autoridade estatal.

Israel transmitiu aos Estados Unidos uma avaliação negativa da primeira experiência. De acordo com sua versão, vários membros do Hezbollah e quadros foram capazes de voltar para a área após o exército libanês. Beirute rejeita estas acusações e considera que procuram desacreditar o mecanismo para atrasar as retiradas israelitas.

O próprio exército respondeu em detalhe às reivindicações israelenses. Este desacordo não é apenas uma batalha de comunicação. Influencia diretamente a confiança dos parceiros estrangeiros na capacidade do Estado de controlar os setores recuperados.

Se Washington aceitar a versão israelense, pode pedir ao exército medidas adicionais antes de exercer pressão para obter mais uma retirada. Embora os argumentos libaneses sejam considerados convincentes, a responsabilidade pelo bloqueio está a mudar mais para Israel.

O projeto de uma nova área experimental em torno de Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher também está se tornando uma avaliação do exército. Uma retirada israelita seguida de um controlo indiscutível por parte das forças regulares daria à instituição um argumento muito forte para um maior apoio.

Por outro lado, qualquer litígio sobre o controlo do sector pode ser utilizado para reforçar as condições associadas ao auxílio.

O exército deve fazer mais enquanto o Finul se prepara para partir

A contradição torna-se mais forte com o fim programado do Finul. Por quase 48 anos, a força internacional tem fornecido muito mais no sul do que o pessoal militar. Fornece patrulhas, vigilância, ligação entre as partes, capacidades logísticas e uma presença internacional permanente.

O Exército Libanês afirma que pode assumir suas responsabilidades após a partida dos pacificadores. Isto é politicamente indispensável: a soberania do país não pode depender para sempre de uma força estrangeira.

Mas assumir a responsabilidade primária não significa ser capaz de absorver instantaneamente todas as funções desempenhadas pelo Finul. A necessidade de pessoas, veículos, comunicações, inteligência, vigilância, combustível e infra-estruturas irá necessariamente aumentar.

O calendário é particularmente difícil. O exército tem de reforçar a sua presença no sul enquanto a retirada de Israel ainda não terminou. Deve preparar-se para o desaparecimento de uma força internacional, enquanto nenhum dispositivo de substituição ainda está permanentemente parado. Deve responder simultaneamente aos pedidos de armas Hezbollah.

É precisamente neste ponto que a ajuda se torna mais condicional.

O paradoxo é óbvio: os parceiros internacionais pedem ao exército que prove que pode realizar mais missões antes de garantir todos os meios necessários para estas novas responsabilidades.

A futura força internacional provavelmente não substituirá o idêntico Finul

O problema é agravado pela incerteza em torno do período pós-Final. Uma iniciativa franco-italiana procura constituir uma força essencialmente europeia. Cerca de 10 países afirmaram estar dispostos a participar. Os Estados asiáticos também poderiam aderir ao mecanismo.

Mas não há indicação de que esta força futura terá o mesmo tamanho ou capacidade que o Finul. Os Estados contribuintes querem limitar os riscos. Acima de tudo, eles hesitam em aceitar um mandato que poderia colocar seus militares em confronto direto com Hezbollah.

A França e a Itália defendem uma missão de vigilância, apoio e apoio ao exército. Washington quer uma arquitetura mais ligada à aplicação efetiva da autoridade estatal. Por conseguinte, a divergência sobre o mandato continua a ser importante.

Se a futura presença internacional for mais leve, o exército libanês terá necessariamente de absorver parte das missões agora assumidas pela Final.

Esta evolução aumenta mecanicamente as necessidades financeiras. As forças regulares terão de poder patrulhar mais, ocupar novas posições, monitorar áreas evacuadas e garantir uma presença permanente em aldeias onde os moradores devem retornar.

Por conseguinte, a condicionalidade da ajuda surge exactamente quando se espera que as despesas militares aumentem.

O soldado libanês também sofre a crise social

É impossível examinar as capacidades militares sem olhar para as condições económicas dos seus membros. Os militares vivem no mesmo país que os funcionários públicos e sofrem a mesma explosão no custo de vida.

As despesas básicas de uma família de quatro pessoas alugadas em Beirute ou seus subúrbios podem ser entre $1.400 e $1.500 por mês para apenas cinco itens: habitação, alimentação mínima, eletricidade, água e transporte. Este montante não inclui a educação ou despesas médicas.

Esta comparação não significa que todos os militares vivam em Beirute ou apoiem exactamente este orçamento. No entanto, permite medir o ambiente econômico em que a instituição deve manter seu pessoal, motivação e disponibilidade.

A questão salarial torna-se, portanto, uma questão operacional. Um soldado preocupado com o financiamento da habitação, escola ou cuidados familiares está evoluindo em condições muito diferentes do que um exército com salário estável e forte proteção social.

O comando insiste regularmente na coesão da instituição e na necessidade de não enfraquecer a moral dos militares através de rumores e ataques. Esta coesão é, de facto, um dos principais activos do Estado. Mas não pode ser considerado como adquirido independentemente das condições materiais.

Os parceiros internacionais que pedem mais atenção ao exército devem também ter em conta esta realidade.

Paris: muitos participantes, poucos resultados imediatos

A reunião preparatória de Paris ilustrou precisamente esta nova lógica. O número de participantes confirmou o interesse internacional no exército e estabilidade do Líbano. Mas a falta de decisões financeiras espectaculares mostrou também que os parceiros querem agora mais do que apenas uma apresentação das necessidades.

A ajuda internacional já não é descrita como « livre ». Os países doadores querem envolvê-los em resultados.

Esta evolução afeta primeiro a segurança. Os parceiros querem ver o destacamento do exército e o exercício efetivo da autoridade estatal.

Mas ele rapidamente transborda para a economia. Várias capitais ocidentais agora ligam seu apoio à segurança a reformas administrativas e financeiras. O acordo com o Fundo Monetário Internacional também aparece nesta equação.

O raciocínio é que o exército não pode ser financiado de forma sustentável por doadores estrangeiros se o Estado libanês não reconstruir as suas próprias finanças. A ajuda pode apoiar uma transição. Não podem substituir-se permanentemente a um orçamento público funcional.

Em princípio, esta lógica é consistente. Na prática, cria uma dificuldade imediata: a reforma financeira leva tempo, enquanto as necessidades militares são urgentes.

O acordo com o FMI está no registo militar

A ligação entre o Fundo Monetário e o apoio militar pode parecer surpreendente. No entanto, ele está cada vez mais presente nas discussões ocidentais.

Desde 2019, o colapso do sistema bancário e das finanças públicas reduziu a capacidade do Estado para normalmente financiar suas instituições. O exército foi capaz de continuar operando em parte graças ao apoio estrangeiro. Esta dependência não é sustentável indefinidamente.

Por conseguinte, os parceiros querem que o Líbano trate do buraco financeiro, reestruturar os bancos, reformar as finanças públicas e recuperar o acesso normal ao financiamento internacional.

O pressuposto de um acordo com o Fundo em Março assume assim uma dimensão de segurança. Um acordo não só proporcionaria recursos financeiros. Seria um sinal para os doadores: o Líbano aceita finalmente uma arquitectura de reformas que nos permite prever compromissos ao longo de vários anos.

Mas esta condição expõe o exército aos bloqueios de outras instituições. Se o Parlamento atrasar uma lei bancária, se os bancos se opuserem à distribuição de perdas ou se o governo não adoptar certas reformas, o apoio militar pode sofrer indirectamente as consequências.

Assim, a instituição militar torna-se dependente de decisões que não controla de todo.

Uma condicionalidade que vai além das responsabilidades do exército

Este é provavelmente o principal problema do novo modelo de ajuda. Parte das condições correspondem diretamente às missões militares: implantação, controle territorial, segurança das fronteiras e cooperação com a futura presença internacional.

Outros estão sob poder político: decisão sobre o monopólio das armas, diálogo com o Hezbollah, calendário e gestão das negociações com Israel.

Ainda outros são puramente económicos: reestruturação bancária, reforma administrativa, orçamento e acordo com o Fundo Monetário.

Por conseguinte, o exército pode desempenhar devidamente as suas próprias tarefas sem todas as condições necessárias para a libertação de determinadas ajudas.

Esta distinção é importante para evitar atribuir a responsabilidade pelo possível fracasso. O exército aplica decisões políticas. Não pode, por si só, decidir o desarmamento de uma organização com uma representação política e parlamentar significativa. Não vota sobre leis bancárias e não negocia a atribuição de prejuízos financeiros.

Exigir resultados do Estado é uma coisa. Outra é tornar as capacidades militares dependentes dos resultados de outras instituições.

O risco de um círculo vicioso

A nova doutrina da ajuda pode produzir um círculo particularmente difícil.

Os parceiros pedem mais resultados para fornecer mais recursos. Mas alguns desses resultados exigem mais recursos.

Para controlar as áreas de evacuação de forma sustentável, o exército precisa de pessoal, veículos e equipamentos. Para monitorar um território maior após Finul, precisa de capacidade adicional. Para evitar o regresso dos grupos armados às zonas retomadas, deve poder manter uma presença densa e permanente.

Se os recursos só chegarem após a demonstração dessas capacidades, a instituição deve ter sucesso na transição com meios insuficientes.

O problema torna-se ainda mais agudo se Israel usar as deficiências encontradas para justificar a manutenção das suas posições. Uma fraqueza material do exército poderia então produzir um efeito duplo: retardar a retirada de Israel e aumentar a relutância dos doadores.

Este é precisamente o cenário que Beirute deve evitar.

O comando responde através da coesão e preparação

Neste contexto, o comando militar insiste fortemente na preparação das unidades e na coesão interna. Durante uma inspeção do regimento de comando em Roumieh, o general Rodolphe Haykal focou na prontidão operacional, treinamento especializado e coesão militar.

Ele também rejeitou tentativas de enfraquecer a moral através de rumores e acusações.

Esta mensagem tem uma dimensão interna óbvia. O exército deve permanecer unificado, enquanto as questões políticas que o rodeiam são extremamente polarizantes. Qualquer operação de armas Hezbollah poderia ser interpretada imediatamente através de divisões comunitárias e partidárias.

O comando deve, portanto, evitar que a instituição seja percebida como o exército de um campo contra outro. A sua eficácia depende precisamente da sua capacidade de manter a legitimidade nacional.

Esta restrição também explica porque a transformação desejada de Washington não pode ser conduzida exclusivamente de acordo com a lógica militar. A decisão política deve preceder a acção do exército. Sem uma clara cobertura institucional, uma operação coercitiva poderia expor o exército a um conflito interno do qual ele próprio se tornaria a questão.

Londres confirma o seu apoio, mas insiste na autoridade estatal

A visita a Beirute do Alto Conselheiro britânico para a Defesa no Médio Oriente e no Norte de África, Vice-Almirante Edward Ahlgren, ilustra esta combinação de apoio e procura.

Suas discussões com Joseph Aoun, o ministro da Defesa Michel Menassa e o comandante do Exército Rodolphe Haykal reafirmaram a parceria britânica com a instituição militar. Londres sublinha o seu papel na segurança das fronteiras, na estabilidade no sul e nos esforços de desestabilização.

Mas a mensagem britânica também coloca o exército em uma arquitetura política precisa. É apresentado como o legítimo defensor do Líbano, enquanto o governo deve fortalecer a autoridade do Estado e assumir a responsabilidade total pela segurança.

Esta formulação junta-se ao consenso geral ocidental. O apoio ao exército continua a ser muito importante porque os parceiros querem torná-lo a única instituição militar legítima.

A ajuda já não se destina exclusivamente a preservar o exército. Deve ajudar a mudar gradualmente a relação entre o Estado e outras estruturas armadas.

A retirada israelense torna-se indispensável para a credibilidade desta doutrina

No entanto, esta estratégia internacional tem a condição de que os parceiros ocidentais não possam apenas pedir ao Líbano: Israel deve também retirar-se.

Se o exército expandir o seu destacamento e o Estado tomar medidas sobre a questão das armas enquanto Israel mantém a sua ocupação e continua as suas operações, o equilíbrio político do processo torna-se difícil de defender.

Para Beirute, a reciprocidade é essencial. O avanço de cada estado deve produzir um avanço territorial. Este é precisamente o significado da nova zona experimental prevista em torno de Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher.

Uma retirada israelita seguida de um destacamento bem sucedido do exército demonstraria que o mecanismo está a funcionar. Reforçaria também o argumento dos parceiros estrangeiros que apelam ao Líbano para que se baseie nas suas instituições.

Por outro lado, se Washington impor condições crescentes ao Estado libanês sem obter retiradas correspondentes de Israel, a doutrina ocidental perderá alguma de sua credibilidade entre os libaneses.

Sem a retirada de Israel, a condicionalidade ocidental torna-se politicamente insustentável

O apoio ocidental ao exército baseia-se numa equação que só pode funcionar em ambas as direcções. Washington pede ao Líbano que tome medidas no domínio do monopólio das armas. Funcionários dos EUA questionam a falta de uma progressão mais clara para alguns depósitos e locais militares do Hezbollah no sul. Eles até mesmo levantam a questão das armas em Beirute, considerado mais uma relação de poder interno do que um confronto fronteiriço com Israel. Ao mesmo tempo, várias capitais ligam agora o seu auxílio a resultados concretos do Estado.

Mas Beirute aguarda uma contrapartida igualmente concreta: a retirada de Israel. As autoridades libanesas não podem defender uma política a longo prazo de cumprimento das crescentes exigências de segurança, enquanto Israel mantém as suas posições e continua as suas operações. Tudo isto está em jogo na nova zona experimental prevista em torno de Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher. Washington prometeu empurrar Israel para se retirar dele. O exército libanês assumiria imediatamente o controle da área.

Esta operação será decisiva. Se a retirada ocorrer e o exército controlar a área de forma sustentável, Washington terá um argumento para pedir mais de Beirute. Se Israel não se mover apesar dos compromissos libaneses, a pressão americana ficará cada vez mais desequilibrada.

O precedente da primeira zona experimental já mostra a dificuldade. Israel disse aos americanos que vários membros do Hezbollah e executivos tinham sido capazes de retornar à área. O Líbano contesta esta versão e o exército respondeu às acusações de Israel. Por trás desta disputa está uma questão essencial: quem decide que um passo foi bem sucedido e que as condições estão reunidas para passar para o próximo? Se Israel tiver direito de veto invocando inadequações libanesas de cada vez, a retirada pode ser adiada indefinidamente.

O exército pode pagar por bloqueios que não controla

A condicionalidade ocidental é principalmente um problema de responsabilidade. Alguns dos requisitos se referem diretamente ao exército: implantação, controle de áreas evacuadas, vigilância do território, segurança da fronteira. Outros informam o Conselho de Ministros e o poder político, incluindo o tratamento das armas Hezbollah. Ainda outros não têm praticamente nada de militar: reestruturação bancária, reforma administrativa e acordo com o Fundo Monetário Internacional.

No entanto, várias capitais ocidentais agora ligam essas questões. O apoio à segurança depende da acção do Estado, mas também da sua capacidade de realizar reformas económicas. Isto significa que o exército pode desempenhar correctamente as suas tarefas e, apesar de tudo, sofrer as consequências de um bloqueio parlamentar aos bancos ou de um fracasso político na distribuição de perdas financeiras.

O paradoxo é tanto mais forte quanto o exército terá de substituir algumas das capacidades agora trazidas pela Final. A força internacional está presente há 48 anos. Sua partida significa mais patrulhas libanesas, mais vigilância, mais posições a serem mantidas e requisitos adicionais para veículos, combustível, comunicações e pessoal.

A futura presença internacional será provavelmente mais leve. O projecto franco-italiano ainda está em discussão e cerca de dez países europeus manifestaram a sua vontade de participar. Mas os Estados contribuintes não querem uma missão que possa colocá-los diretamente na frente do Hezbollah. Por conseguinte, o exército libanês recuperará necessariamente uma parte maior do fardo.

É precisamente quando as suas responsabilidades aumentam que o financiamento se torna mais difícil de obter.

Paris revelou a nova regra: primeiro os resultados

A reunião preparatória em Paris deve ser lida a partir desta perspectiva. A participação internacional confirmou que o exército continua a ser considerado a instituição essencial da estabilidade libanesa. Mas a falta de resultados financeiros imediatos mostrou que o antigo modelo de ajuda está a chegar ao fim.

Os parceiros já não querem financiar uma instituição independente da evolução política do país. Exigem resultados sobre soberania, armas e reformas. A ajuda torna-se uma alavanca.

Este desenvolvimento pode ser defendido na perspectiva dos doadores: nenhum Estado estrangeiro quer financiar indefinidamente o exército de um país incapaz de reformar as suas finanças públicas. Mas o calendário é um problema. A reestruturação bancária e o acordo com o Fundo podem levar meses. O fim do Finul e as necessidades do sul são imediatas.

O exército está, portanto, preso entre dois relógios. O relógio militar exige recursos agora. O relógio político e financeiro condiciona estes meios a reformas cujo conteúdo e calendário não controlam.

A crise social entra agora na equação militar

Por último, há um factor que muitas vezes as discussões internacionais subestimam: os militares libaneses enfrentam a mesma crise que o resto da população.

Os números disponíveis dão a ordem de grandeza. Uma família de quatro pessoas alugando um apartamento em Beirute ou seus subúrbios talvez precise de US $1.400 a US $1.500 por mês apenas para moradia, alimentação mínima, eletricidade, água e transporte. Escola e saúde nem sequer são compreendidas.

A coesão do exército resistiu ao colapso monetário, às crises políticas e às sucessivas guerras. Mas esta coesão tem um custo. Os militares devem ser remunerados, suas famílias seguradas, unidades financiadas e equipamentos mantidos. A instituição não pode ser chamada a alargar o seu território de acção a longo prazo, considerando que a sua moral compensará a falta de recursos.

O general Rodolphe Haykal insiste precisamente na prontidão operacional, na formação e na coesão. Durante sua inspeção do regimento de comandos em Roumieh, ele também rejeitou rumores e acusações que poderiam enfraquecer a moral dos militares. Este discurso mostra que o comando identifica a coesão como uma questão estratégica, não apenas uma questão interna.

O verdadeiro teste já não é a conferência de doadores

A questão não é, no final, quantos países irão participar numa conferência do exército. O verdadeiro teste será realizado em três dossiês muito concretos.

O primeiro é Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Se Washington recebe a retirada de Israel e o exército realmente assume o controle da área, a lógica da reciprocidade funciona.

O segundo é depois do Finul. Se os parceiros internacionais reduzirem a sua presença, terão de financiar algumas das capacidades adicionais que pedem ao exército libanês. Seria contraditório abolir milhares de soldados internacionais negando ao mesmo tempo ao Líbano os meios para retomar as suas funções essenciais.

A terceira é a distinção entre as responsabilidades do exército e as do poder político. A instituição militar não pode tornar-se refém dos atrasos do Parlamento nas reformas bancárias, nem pode ser confiada unicamente à resolução política da questão do Hezbollah.

A nova doutrina ocidental pode fortalecer o Estado se for baseada na reciprocidade real: mais autoridade libanesa, mais apoio ao exército e mais retiradas israelenses. Se for reduzido a uma acumulação das condições dirigidas à Beirute antes de cada auxílio e retirada, terá o efeito contrário.

O exército acabaria então com mais território a ser controlado, mais missões a serem concluídas e menos garantias dos meios necessários. Este é precisamente o desequilíbrio que a conferência internacional de apoio terá de evitar.

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