Washington preparou uma resposta contra as medidas europeias contra os colonatos israelitas antes de o bloquear

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Uma declaração atribuída a Marco Rubio preparou e depois deixou nas gavetas

Uma batalha diplomática discreta ocorreu em Washington no início de setembro em torno dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Autoridades americanas que trabalham em Jerusalém e na capital federal prepararam um projeto de declaração atribuído ao Secretário de Estado Marco Rubio. O texto deveria condenar os planos britânicos, franceses e canadianos de importação de colonatos israelitas para os territórios palestinianos ocupados.

A versão preparada foi particularmente ofensiva. Propunha que as iniciativas dos três aliados ocidentais fossem descritas como uma série de medidas hostis a Israel e que fossem associadas a uma contribuição para o anti-semitismo. O documento foi datado de 8 de setembro de 2026. Por conseguinte, não foi uma reacção improvisada a uma declaração pública. Um texto havia sido preparado dentro do aparelho americano com o objetivo potencial de envolver politicamente o Secretário de Estado.

Mas esta declaração não foi finalmente publicada. Três fontes familiares do arquivo indicam que ela não foi apoiada pela Casa Branca ou altos funcionários do Departamento de Estado. O episódio é importante precisamente porque a decisão final era não dizer nada. Parte da administração queria transformar a disputa comercial e legal sobre as colônias em um confronto diplomático com Londres, Paris e Ottawa. Outra parte impediu esta escalada.

O arquivo assim revela mais do que uma discordância sobre produtos feitos em colônias. Mostra que, mesmo dentro da administração dos EUA, há uma discussão sobre como defender Israel quando alguns aliados ocidentais agora distinguem cada vez mais Israel de seus assentamentos em território ocupado. Mostra também os limites que a Casa Branca parece ter pretendido, pelo menos neste episódio específico, para um confronto com três grandes parceiros.

David Milstein, conselheiro de Mike Huckabee, que iniciou a iniciativa

Duas fontes atribuem a iniciativa do projeto a David Milstein, que foi apresentado como um dos conselheiros influentes do embaixador americano em Israel, Mike Huckabee. Esta origem dá ao documento um significado particular. Não foi um mero procedimento burocrático do Departamento de Estado. Diz-se que foi empurrado do mecanismo diplomático dos Estados Unidos diretamente responsável pelas relações com Israel.

Mike Huckabee ocupa um lugar especial nesta arquitetura. Sua abordagem ao conflito israelo-palestiniano e aos assentamentos israelenses é significativamente diferente daquela que há muito domina parte da diplomacia americana. A preparação de um texto muito duro contra três aliados ocidentais é, portanto, parte de uma batalha mais ampla sobre a língua que Washington deve usar quando se trata de colônias.

A questão do vocabulário está longe de ser secundária. Medidas comerciais elegíveis destinadas aos produtos dos colonatos « hostil para Israel » significa reduzir a distinção entre território israelita e colonatos construídos na Cisjordânia ocupada. Adicionar uma referência ao anti-semitismo ainda teria aumentado o nível de confronto. O debate deixaria de se concentrar exclusivamente na legalidade das colónias ou no tratamento comercial dos seus produtos, mas nas intenções políticas e morais dos governos britânico, francês e canadiano.

Tal carga para Londres, Paris e Ottawa teria sido um sinal particularmente forte. Estas três capitais não são oponentes dos Estados Unidos. Pertencem ao núcleo dos parceiros da Western Washington. O projecto teria, portanto, transformado uma divergência na política israelita nos territórios ocupados num conflito aberto entre aliados.

O fato de que o texto foi preparado mostra que parte do aparelho americano estava pronto para dar este passo. O fato de que foi bloqueado mostra que outro partido considerou o custo político demasiado alto ou a formulação inadequada.

Londres, Paris e Ottawa procuram distinguir Israel dos assentamentos

A disputa surgiu de uma questão concreta: importações de colonatos israelenses na Cisjordânia. Os governos em causa estão a considerar restrições a estes produtos. A lógica destas medidas consiste em distinguir entre comércio com Israel e actividades económicas relacionadas com colonatos num território que a comunidade internacional não reconhece como parte do Estado israelita.

Esta distinção é fundamental. Uma medida destinada a resolver os problemas não constitui, de forma legal ou política, um embargo geral contra Israel. Pelo contrário, procura diferenciar dois espaços que o governo israelense e alguns de seus apoiadores políticos tendem a tratar como um todo.

Foi precisamente essa separação que o projeto americano parecia querer desafiar. Ao qualificar as medidas hostis em Israel, o texto preparado teria equiparado uma restrição baseada em acordos com uma ação contra o próprio Estado israelense.

A escolha dos três países em causa é igualmente significativa. A França, o Reino Unido e o Canadá reforçaram a sua crítica a certas políticas israelitas. Os assentamentos, a guerra em Gaza e a perspectiva de um Estado palestino ocupam um lugar crescente em suas relações com o governo de Benjamin Netanyahu.

O debate sobre o comércio torna-se assim um instrumento de política externa. Ao agir em produtos de acordo, os governos ocidentais procuram traduzir suas posições diplomáticas economicamente. Já não se contentam com declarações sobre a solução de dois Estados. Prevêem medidas com um custo potencial para as actividades económicas nos territórios ocupados.

Por que a referência ao anti-semitismo teria mudado a natureza do conflito

A parte mais sensível do projecto dizia respeito ao anti-semitismo. A ligação das restrições aos produtos de liquidação a uma contribuição para o anti-semitismo teria levado o debate sobre o direito internacional ao domínio moral e de identidade.

Tal formulação teria tido várias consequências. Primeiro, teria tornado muito mais difícil uma discussão técnica entre aliados. Um governo acusado de contribuir para o anti-semitismo não pode responder como se fosse apenas uma disputa tarifária.

Em segundo lugar, teria reforçado o argumento de que as medidas contra os colonatos constituíam um ataque contra Israel enquanto tal. Essa assimilação é politicamente importante porque reduz o espaço disponível para os Estados que querem manter relações normais com Israel, sancionando ou desencorajando as atividades econômicas nos territórios ocupados.

Em terceiro lugar, teria provavelmente provocado uma resposta política nos três países em causa. Paris, Londres e Ottawa deveriam ter defendido publicamente sua distinção entre crítica colonial, crítica do governo israelense e hostilidade aos judeus. O resultado teria sido uma controvérsia muito mais ampla do que o arquivo comercial original.

O bloqueio do texto pode, portanto, ser interpretado como a recusa da administração norte-americana de elevar o conflito a esse nível. No entanto, a evidência disponível não fornece uma indicação clara de porque a Casa Branca e altos funcionários do Departamento de Estado não apoiaram a declaração. Seria excessivo ver evidências de uma mudança geral na política americana sobre colônias.

O que está estabelecido é mais limitado, mas significativo: uma declaração dura foi preparada, foi proposta e não atingiu o nível político necessário para a sua publicação.

Uma administração US menos homogênea do que parece

O episódio revela uma diferença de sensibilidade dentro do aparelho americano. Por um lado, há funcionários próximos da representação diplomática em Israel que querem uma defesa particularmente forte do Governo israelita contra iniciativas europeias. Por outro lado, a Casa Branca e os níveis superiores do Departamento de Estado não validaram o texto no formulário proposto.

Esta diferença não significa necessariamente a existência de duas políticas americanas contraditórias. Uma administração pode partilhar um objectivo geral, divergindo simultaneamente dos meios, da linguagem e do custo diplomático aceitável. Washington pode apoiar Israel enquanto considera desnecessário abrir simultaneamente um confronto com três grandes aliados.

O tempo também conta. Os Estados Unidos estão envolvidos em várias crises regionais. O Irão permanece no centro de uma negociação complexa. A guerra e as discussões em torno de Gaza continuam. O Líbano procura novas retiradas israelitas sob mediação americana. O Iémen e os ataques à Arábia Saudita acrescentam outra fonte de instabilidade.

Neste contexto, desencadear uma crise com Londres, Paris e Ottawa sobre produtos de assentamento teria adicionado uma fratura adicional a uma frente ocidental já sob muitas tensões.

A decisão de bloquear a declaração pode, portanto, responder a uma lógica de gestão de alianças sem constituir uma desaprovação da política israelita. É precisamente isso que torna este caso interessante: Washington optou por não transformar todas as divergências com os europeus num confronto público.

Ao mesmo tempo, a Cisjordânia vive uma evolução acelerada

Esta batalha diplomática chega num momento em que a situação no terreno está a piorar. Na Cisjordânia, as autoridades israelenses iniciaram novos procedimentos relacionados à expansão de assentamentos. Uma oferta foi anunciada para 400 unidades habitacionais adicionais no assentamento Karnei Shomron, construído em terra a leste de Qalqilya.

O projeto é 196/2026 e define 23 de novembro de 2026 como a data de encerramento. A sua importância não reside apenas no número de habitações. A mudança de proposta significa que o projeto está deixando a fase de planejamento sozinho para entrar numa fase muito mais próxima da construção real.

A expansão visa um complexo colonial que as autoridades israelenses procuram fortalecer e relacionar mais estreitamente com os assentamentos circundantes. Cada projeto tem, portanto, uma dimensão territorial que vai além da própria habitação. As estradas, as infra-estruturas e a continuidade entre os colonatos estão a mudar gradualmente a geografia da Cisjordânia.

O mesmo movimento é encontrado em torno de Ramallah. Mais de 400 oliveiras foram arrancadas em Beit Rima após operações envolvendo aproximadamente 31 dunos de terra. Dois dias antes, uma ordem militar tinha visado essas áreas e planejado a remoção de vegetação e árvores.

Em Deir Nizam, outra ordem militar, numerada em 104/26, diz respeito a 94,79 dunums na área de Wadi al-Hammata. Prevê também a remoção da vegetação e o arranque de oliveiras, com um período de tempo extremamente curto concedido aos proprietários.

Estas acções dão uma dimensão muito concreta ao debate europeu. As medidas comerciais propostas não são discutidas num contexto em que a liquidação seja congelada. Intervêm à medida que se preparam novas habitações e aumentam as medidas que afectam as terras palestinianas.

53 ordens militares em 2026 em comparação com 47 no ano anterior

Os números medem esta aceleração. Desde o início de 2026, 53 ordens militares para a remoção de árvores ou cobertura vegetal têm afetado aproximadamente 2.287.58 dunums na Cisjordânia.

Em 2025, 47 dessas encomendas visaram aproximadamente 1.613 dunums. Por conseguinte, a comparação revela um aumento tanto do número de encomendas como, em especial, da área em causa.

O aumento da área atingiu cerca de 674,6 dunums em um ano, um aumento de quase 42%. O número de pedidos aumenta menos rapidamente, em cerca de 13%. Isto significa que a área média afetada por cada medida também é maior.

Estes números são particularmente sensíveis à abordagem da época da colheita de azeitonas. A oliveira não é apenas um símbolo político. É uma fonte de renda para muitas famílias. A remoção das árvores produz, portanto, danos económicos que podem ser prolongados durante vários anos, uma vez que uma nova árvore leva tempo a atingir uma produção comparável.

Assim, o debate sobre as importações coloniais tem lugar num contexto em que as transformações territoriais têm consequências económicas directas para os palestinianos. Os governos europeus que querem diferenciar produtos das colónias também procuram evitar que os seus mercados participem economicamente numa expansão que desafiam politicamente.

E1 faz uma ameaça muito maior

A estes desenvolvimentos adicionar pasta E1. O projecto é considerado particularmente perigoso pelos palestinianos, pois poderá ajudar a reduzir a continuidade territorial entre o Norte e o Sul da Cisjordânia e a isolar ainda mais Jerusalém Oriental do seu ambiente palestiniano.

Mahmoud Abbas colocou esta questão no centro do seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU. Apelou à acção do Conselho de Segurança e recordou a necessidade de implementar a Resolução 2334 relativa às actividades de liquidação.

O Presidente palestiniano também associou o progresso dos colonatos a uma ameaça mais geral contra a solução de dois Estados. O seu argumento é geográfico: um reconhecimento internacional do Estado palestiniano perde gradualmente a sua substância se o território em que esse Estado deve existir for fragmentado por colonatos, estradas reservadas e áreas sob diferentes regimes de controlo.

É precisamente esta contradição que leva alguns governos ocidentais a procurar medidas que não sejam declarações. O reconhecimento político de um futuro Estado palestiniano e a continuação dos intercâmbios económicos sem distinção com os colonatos podem tornar-se cada vez mais difíceis de conciliar.

A batalha sobre as importações é, portanto, uma tentativa de igualar a política comercial e a posição diplomática.

Washington já tinha preparado outros instrumentos de pressão contra aliados

O projeto de Marco Rubio também deve ser visto em uma evolução mais ampla da diplomacia americana. A administração Trump de bom grado usa instrumentos econômicos, sanções e ameaças comerciais para mudar o comportamento dos parceiros como adversários.

No caso israelo-palestiniano, porém, este método enfrenta uma dificuldade particular. Os Estados Unidos devem conciliar o seu apoio a Israel com as alianças ocidentais cujos governos estavam a adoptar posições cada vez mais críticas sobre os colonatos e Gaza.

Sentenciar ou acusar publicamente vários desses aliados poderia ter um efeito oposto ao procurado. Os governos em causa poderiam endurecer as suas posições, de modo a não parecerem ceder à pressão dos EUA. A opinião pública europeia desempenha igualmente um papel crescente no debate.

A não publicação do texto pode, portanto, traduzir-se num cálculo custo-benefício. Defender as colónias contra restrições comerciais específicas valeu a pena uma crise com três aliados simultaneamente? A resposta dada neste caso específico parece ter sido negativa.

Mas esta decisão não garante que a mesma escolha será feita numa futura iniciativa europeia. A batalha permanece aberta.

O silêncio de Washington não é válido para medidas europeias

Seria errado concluir que bloquear o texto significa que a Casa Branca apoia projectos britânicos, franceses e canadianos. As informações disponíveis não permitem ir tão longe.

A decisão pode ter várias explicações: desacordo sobre o texto, oposição à referência ao anti-semitismo, disposição para não provocar aliados, diferença de tempo ou preferência para intervenção diplomática discreta.

Nenhum destes pressupostos pode ser transformado em certeza sem mais informações. O fato sólido permanece a diferença entre a existência do projeto e a ausência de publicação.

Essa nuance é importante porque impede de apresentar o caso como uma ruptura americana com Israel. Nada nos elementos disponíveis permite tal conclusão. Washington continua a desempenhar um papel central na protecção diplomática e de segurança de Israel.

O episódio mostra a existência de um limite único: alguns funcionários estavam prontos para usar retórica muito dura contra três aliados, mas esta proposta não foi validada no topo.

Netanyahu chega a Nova York em um clima de isolamento incomum

Este caso ocorre em paralelo com uma sequência particularmente difícil para Benjamin Netanyahu nas Nações Unidas. O seu discurso na Assembleia Geral foi marcado pela saída de muitas delegações da Câmara. Esta cena proporcionou uma representação visual do isolamento que o governo israelense está enfrentando em várias questões.

Netanyahu defendeu as greves contra o Irã e seu programa nuclear. Ele também assumiu operações contra o Hezbollah e lembrou o ataque ao aparelho de comunicação no Líbano. Quanto à questão palestiniana, continuou a rejeitar a criação de um Estado palestiniano.

Ao mesmo tempo, seus esforços para conseguir uma consulta com Donald Trump enfrentaram dificuldades. Esta situação não significa uma ruptura entre Washington e Israel. No entanto, afirma que a Netanyahu já não pode considerar cada demonstração de apoio dos EUA como automática na sua forma e calendário.

A não publicação do projecto de declaração contra Londres, Paris e Ottawa faz parte desta atmosfera. Mostra que, numa altura em que o Governo israelita apela aos seus parceiros para combaterem as iniciativas de colonatos, Washington não responde necessariamente a todas estas exigências da forma mais maximalista possível.

Uma batalha que poderia determinar o custo econômico da colonização

Talvez o verdadeiro desafio das iniciativas europeias seja a médio prazo. Durante décadas, a condenação internacional da colonização raramente resultou em um custo econômico significativo para as atividades nos territórios ocupados.

As restrições à importação alterariam parcialmente esta situação. Estabeleceriam um princípio: um produto fabricado numa colónia não tem necessariamente o mesmo tratamento que um produto fabricado no interior de Israel.

Se vários mercados ocidentais importantes adoptarem esta distinção, as consequências poderão exceder os volumes comerciais directamente em causa. As empresas deverão reforçar a rastreabilidade das suas cadeias de abastecimento. Os investidores enfrentariam um maior risco jurídico e político. Os distribuidores podem optar por evitar certos fornecedores para não terem de distinguir a origem exacta das mercadorias.

Por conseguinte, o Governo israelita tem interesse em impedir a instalação deste precedente. A reacção prevista em Washington pode ser entendida sob esta perspectiva. Não se trata apenas de defender algumas exportações. O objectivo é impedir que a distinção económica entre Israel e os colonatos se torne uma prática ocidental comum.

É também por isso que as palavras do projeto americano eram tão importantes. Ao apresentar medidas europeias como hostis a Israel, o texto teria apagado precisamente a distinção que Londres, Paris e Ottawa procuravam estabelecer entre território israelita e colonatos. A adição de uma carga relacionada ao anti-semitismo teria tornado essa assimilação ainda mais forte. A batalha teria então focado não só no comércio, mas na própria legitimidade de um governo ocidental para tratar produtos dos territórios ocupados de forma diferente.

O fato de o projeto ter sido bloqueado impede que esta doutrina se torne uma posição oficial americana. No entanto, não suprime o debate. Alguns oficiais influentes queriam que Marco Rubio levasse esta linha publicamente. Não há razão para o excluir de reaparecer se a França, o Reino Unido ou o Canadá passarem de publicidade para aplicação de restrições comerciais.

Um precedente que poderia exceder apenas as mercadorias

O risco identificado por Israel não se limita ao montante das exportações em causa. Uma distinção comercial oficial pode estabelecer um precedente para outros sectores. Sempre que um governo exige para determinar se uma mercadoria vem de Israel ou de uma colônia, a mesma pergunta pode ser feita para investimento, serviços financeiros, contratos públicos, seguros ou atividades comerciais nos territórios ocupados.

É essa dinâmica potencial que dá ao arquivo um alcance estratégico. Uma primeira medida específica pode manter-se economicamente modesta, alterando simultaneamente as regras aplicadas pelas empresas. Os bancos, as seguradoras e os distribuidores começam então a examinar a sua exposição. Não o fazem necessariamente para assumir uma posição política, mas para reduzir o risco jurídico ou comercial.

A rastreabilidade torna-se então central. Para aplicar uma restrição apenas às colónias, as autoridades aduaneiras devem poder identificar com precisão a origem dos produtos. Os importadores devem obter essas informações junto dos seus fornecedores. Uma distinção que existia essencialmente no direito internacional e nas declarações diplomáticas faz, portanto, parte dos procedimentos comerciais diários.

Este desenvolvimento é precisamente o que o Governo israelita tem interesse em prevenir. Quanto mais a distinção entre Israel e colonatos se torna habitual nas práticas econômicas ocidentais, mais difícil torna-se apresentá-lo como uma medida excepcional ou hostil.

Uma contradição crescente entre diplomacia e comércio

Os governos europeus confrontam-se com uma contradição com que há muito conseguem lidar através da linguagem diplomática. Defendiam formalmente a solução de dois Estados, consideravam os colonatos um obstáculo a essa solução e desafiavam a sua legalidade. Ao mesmo tempo, as suas economias podem continuar a importar mercadorias produzidas nos mesmos acordos.

Os projectos de restrições visam reduzir esta lacuna entre a prática diplomática e comercial. Sua lógica é que a condenação da colonização perde parte de seu escopo se não se faz distinção econômica entre território israelense e assentamentos construídos na Cisjordânia.

Esta questão torna-se mais premente à medida que a geografia muda. As 400 unidades habitacionais adicionais previstas em Karnei Shomron não são apenas 400 unidades habitacionais. Eles reforçam um todo colonial e aumentam a população, infraestrutura e precisam se conectar com os assentamentos circundantes. As 53 ordens militares registradas em 2026, cobrindo 2.287.58 dunums, também afetam a capacidade dos palestinos de usar suas terras.

O dossiê E1 confere a esta dinâmica uma dimensão ainda maior. O perigo denunciado pelos palestinos é o de uma ruptura na continuidade territorial entre diferentes partes da Cisjordânia e de um maior isolamento de Jerusalém Oriental. Se este desenvolvimento continuar, a solução de dois Estados defendida por vários governos ocidentais pode tornar-se cada vez mais difícil de traduzir geograficamente.

As medidas comerciais são, portanto, vistas pelos seus promotores como um meio de introduzir um custo em que a condenação política não impediu a expansão da liquidação.

A batalha muda para os negócios

Outra possível consequência diz directamente respeito ao sector privado. Uma empresa internacional não espera necessariamente que um embargo geral altere o seu comportamento. Por vezes, basta identificar um risco crescente.

Se vários Estados começarem a impor restrições aos produtos de liquidação, as empresas terão de considerar se os seus fornecedores, filiais ou parceiros operam nos territórios ocupados. O aconselhamento jurídico terá de verificar as regras aplicáveis em cada país. Os bancos podem reavaliar determinadas operações. Os distribuidores podem preferir evitar produtos cuja origem possa levar a litígios.

Essa mecânica pode produzir maiores efeitos econômicos do que a medição inicial. Uma proibição limitada cria incerteza. A incerteza aumenta os custos de conformidade. As empresas podem então optar por retirar-se de uma actividade mesmo que não sejam legalmente obrigadas a fazê-lo.

Por conseguinte, para Israel, evitar o primeiro precedente torna-se particularmente importante. O problema não é apenas o que Londres, Paris e Ottawa farão hoje. Isto é o que outros governos poderiam fazer amanhã, e depois as próprias empresas.

Isto também explica o interesse de uma forte reação americana. Se Washington descrevesse oficialmente as restrições de acordo como hostis a Israel, por sua vez aumentaria o custo político para governos e empresas que desejam fazer esta distinção.

O bloqueio da declaração deixa esta batalha aberta.

Casa Branca evita mais fracturas com a Europa

A decisão de não publicar o texto também faz sentido quando é colocado no estado das relações transatlânticas. Os Estados Unidos precisam dos seus aliados europeus em várias questões simultaneamente. Um confronto público com a França e o Reino Unido sobre as colônias teria necessariamente transbordado sobre outros assuntos.

A França desempenha um papel no dossiê libanês e na busca de uma arquitetura para suceder ao Finul. O Reino Unido mantém igualmente um compromisso diplomático e de segurança com o Médio Oriente. O Canadá pertence ao mesmo grupo ocidental e participa em grandes coordenações internacionais.

Ao mesmo tempo, acusar estes três Estados de adoptarem medidas hostis a Israel e de contribuírem para o anti-semitismo teria causado uma crise cujos efeitos teriam excedido a Cisjordânia.

A escolha de não publicar a declaração parece, portanto, ser uma decisão para controlar a escalada diplomática. Isto não significa que Washington aprove as medidas propostas. Isto significa que neste episódio a defesa das posições israelenses não foi considerada suficiente para justificar a formulação proposta contra três aliados.

Esta distinção é importante. A política americana continua a ser muito favorável a Israel. Mas o apoio a Israel não leva necessariamente a Casa Branca a aceitar todas as exigências feitas de Jerusalém ou pelos funcionários americanos mais próximos da posição israelita.

Próximo teste virá com aplicação eficaz de restrições

Por enquanto, o episódio continua sendo o de uma declaração preparada e então bloqueada. O verdadeiro teste começará se os governos em causa aplicarem eficazmente as suas medidas sobre as importações provenientes das colónias.

Washington terá então de escolher entre várias opções. Ele será capaz de manter uma oposição discreta e tentar convencer seus aliados através de canais diplomáticos. Pode adoptar uma declaração pública menos agressiva do que a preparada em Setembro. Pode também voltar a uma linha muito mais difícil se a Casa Branca considerar que as restrições criam um precedente ameaçador para Israel.

A resposta israelita será igualmente importante. O Governo de Netanyahu pode tentar convencer directamente as capitais europeias a abandonarem as medidas. Ele pode pedir a Washington para intervir. Pode também considerar contramedidas diplomáticas ou económicas.

O comportamento de outros Estados ocidentais será um terceiro indicador. Se as iniciativas francesas, britânicas e canadianas permanecerem isoladas, o seu alcance será limitado. Se forem imitados, a distinção comercial entre Israel e os colonatos começará a institucionalizar-se.

É precisamente este cenário que explica a intensidade da batalha nos bastidores antes de as medidas serem plenamente implementadas.

Um silêncio americano mais revelador do que uma declaração

O elemento mais interessante deste caso é, em última análise, o que não foi publicado. Existiu um texto. Ele tinha uma data, redação e líder político a quem ele deveria ser designado. Ele propôs uma condenação muito severa de três aliados ocidentais. Não obteve a aprovação necessária.

Este silêncio permite ver os limites de uma política que de outra forma poderia parecer totalmente homogénea. Uma parte do aparelho americano quer defender Israel implicando restrições de acordo com medidas dirigidas contra o próprio Israel. Outra parte não concordou que esta posição deveria ser transformada na palavra oficial do Secretário de Estado.

A diferença é considerável. Actualmente, preserva a possibilidade de Washington desafiar medidas europeias sem retomar a acusação de anti-semitismo. Também deixa, pelo menos implicitamente, o espaço diplomático em que os aliados ocidentais distinguem Israel dos assentamentos.

No entanto, esta margem pode fechar rapidamente. A colonização continua. As propostas estão a avançar. As ordens militares para terra e árvores estão a aumentar. Os governos europeus procuram instrumentos que possam ir além da condenação verbal. Israel está a tentar impedir que estes instrumentos se tornem uma norma.

O projeto de declaração atribuído a Marco Rubio foi, portanto, muito mais do que uma nota diplomática abandonada. Ele revelou a linha seguinte de confronto: não só se as colônias foram politicamente condenadas, mas se essa condenação deve ter consequências econômicas.

Para Washington, a questão permanece. Defender Israel significa também defender o tratamento comercial dos produtos de acordo como se fossem provenientes de território israelita? Ao bloquear o texto de 8 de setembro, a Casa Branca evitou dar uma resposta tão categórica. A próxima iniciativa europeia dirá se este silêncio pode durar.

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