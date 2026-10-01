Israel alega 370 alvos atingidos no Líbano

Israel afirma ter atingido mais de 370 alvos de Hezbollah no sul do Líbano em um mês, dentre mais de 500 no Líbano e Gaza.

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O exército israelense afirma ter atingido mais de 370 alvos atribuídos ao Hezbollah no sul do Líbano no mês passado. Esta revisão, publicada na quinta-feira, 1 de outubro de 2026, diz respeito às operações conduzidas pela Força Aérea de Israel sob a direção dos vários comandos e inteligência militar. Não foi verificado de forma independente e não significa necessariamente que foram realizadas 370 greves separadas, com uma única operação aérea envolvendo vários objetivos.

Segundo o comunicado de Israel, estas operações no Líbano fazem parte de um recorde de mais de 500 alvos atingidos por aeronaves israelitas no Líbano e na Faixa de Gaza no último mês. Mais de 140 alvos foram estabelecidos em Gaza, enquanto a grande maioria do balanço anunciado diz respeito, portanto, à frente libanesa.

A publicação destes números indica a intensidade das operações aéreas no Líbano nas últimas semanas. Intervém à medida que o exército israelense também continua as operações terrestres no Sul e mantém pressão militar sobre a infraestrutura que atribui ao Hezbollah.

Mais de 370 alvos Hezbollah de acordo com Israel

Na sua declaração de 1 de Outubro, o exército israelita afirma que as suas aeronaves continuam a operar em várias frentes, a fim de eliminar o que apresenta como ameaças e apoiar as forças envolvidas em operações ofensivas e defensivas.

No Líbano, mais de 370 alvos de Hezbollah foram atingidos no último mês. O exército israelense afirma que essas operações foram realizadas no sul do país e baseadas em informações, entre outras, dos comandos militares e da Direção de Inteligência.

No entanto, o comunicado não contém uma lista pormenorizada dos 370 objectivos alegados. Por conseguinte, não permite a determinação precisa do número de edifícios, posições, depósitos de armas, infra-estruturas subterrâneas, lançadores ou pessoas directamente visadas.

O número de « alvos » também deve ser distinto do número de ataques. Um ataque aéreo pode atingir vários alvos e várias munições podem ser usadas contra um único alvo. O número fornecido pelo exército israelita é, portanto, principalmente a sua própria declaração operacional.

Mais de 500 alvos entre o Líbano e Gaza

O balanço anunciado abrange duas frentes. Israel afirma que a sua aviação atingiu mais de 500 alvos no Líbano e na Faixa de Gaza no último mês.

Mais de 370 estão localizados no sul do Líbano e mais de 140 na Faixa de Gaza. Por conseguinte, os valores anunciados excedem ligeiramente 510 objectivos no total.

Para Gaza, o exército israelita fornece mais detalhes sobre a natureza de determinados alvos. Em particular, afirma ter matado três comandantes de brigada do Hamas, bem como combatentes a quem acusa de ter preparado ataques ou participado nos acontecimentos de 7 de outubro de 2023. Israel também relatou ter como alvo pessoas que supostamente detiveram reféns, depósitos de armas e outras infraestruturas do Hamas.

Para o Líbano, o comunicado é muito menos detalhado. A maioria das informações vem do volume reivindicado: mais de 370 alvos Hezbollah atingiram no Sul em um mês.

Alta taxa de operações no sul do Líbano

Estes números correspondem a um período durante o qual Israel continuou as suas operações aéreas e terrestres em várias regiões do Sul. Em particular, as greves acompanharam os movimentos das forças terrestres e as operações de destruição de infraestrutura atribuídas ao Hezbollah pelo exército israelense.

Por exemplo, em 15 de setembro, o exército israelense anunciou que tinha descoberto e destruído 32 lançadores de foguetes, que se apresentava como pronto para uso contra Israel. Este equipamento foi descoberto durante as operações da 55a Brigada no sul do Líbano.

De acordo com a versão israelense, os foguetes tinham sido deixados para trás antes do acordo de cessar-fogo entrar em vigor. O exército também tinha anunciado a destruição de uma posição e um poço subterrâneo na mesma área.

Poucos dias antes, Israel tinha anunciado a conclusão de uma grande operação na área de Ali al-Taher Ridge. O exército israelita afirmou ter desmantelado mais de dois quilómetros de infra-estruturas subterrâneas atribuídas ao Hezbollah.

Alega ter descoberto dezenas de foguetes, mísseis, drones, metralhadoras, dezenas de mísseis anti-tanque e centenas de minas e explosivos.

Estas alegações são do exército israelita e o seu inventário completo não foi verificado de forma independente.

Operações israelenses ultrapassam Litani

A atividade militar não está limitada há vários meses a áreas imediatamente adjacentes à fronteira. No final de maio, o exército israelense anunciou que tinha tomado o controle operacional da colina Beaufort e engajado forças na área de Wadi Saluki.

Israel informou que suas tropas haviam atravessado o rio Litani e estendido suas operações contra Hezbollah ao norte do rio. O exército também disse que estava operando perto de Nabatiyah e estava pronto para expandir sua ofensiva.

Antes da entrada de forças terrestres nessas áreas, a aviação israelense havia conduzido ataques preparatórios com artilharia e tanques. O uso da aviação faz, portanto, parte de uma estratégia que combina bombardeios, inteligência e operações terrestres.

O balanço de mais de 370 metas anunciadas na quinta-feira deve ser colocado nessa configuração. Os ataques aéreos são apenas parte das operações israelitas no Líbano, mas podem atacar posições antes das unidades terrestres avançarem ou intervirem sobre alvos identificados pela inteligência.

Israel alegou 3.500 alvos em abril

O número publicado em 1 de Outubro também pode ser comparado com os dados comunicados por Israel em fases anteriores do conflito. Em 3 de abril, o exército israelense alegou ter atingido mais de 3.500 alvos no Líbano desde que suas operações em larga escala começaram.

Relatou que seus ataques estavam concentrados em infraestrutura militar, depósitos de armas, posições de lançamento e centros de comando e controle atribuídos ao Hezbollah.

Israel também alegou ter atingido a infraestrutura financeira ligada à Al-Qard al-Hassan e cinco pontes que acusou de serem usadas para transferir armas e combatentes do norte para o sul do Líbano.

Naquela época, o exército israelense também reivindicou a morte de aproximadamente 1.000 membros do Hezbollah, incluindo comandantes e centenas de membros da força Radwan. Esses números foram derivados do registro militar israelense e não foram confirmados de forma independente.

A nova revisão de Setembro abrange um período muito mais curto: apenas um mês e apenas operações da força aérea. No entanto, mostra que a aviação israelense mantém um ritmo constante de ataques no sul do Líbano.

Um registro militar sem um registro humano correspondente

O comunicado de 1 de Outubro não fornece uma avaliação humana global para os mais de 370 objectivos alegados no Líbano. Não especifica quantos membros do Hizbullah foram mortos durante estas operações ou quantos civis foram alegadamente afectados.

Esta distinção é importante. O número de alvos militares anunciados por um exército não determina o número de vítimas ou a extensão da destruição civil. Também não revela a proporção de alvos realmente destruídos.

O número de 370 indica, portanto, principalmente a apresentação de Israel de sua atividade operacional durante o mês passado. Uma avaliação completa exigiria uma comparação desta avaliação com os dados da greve libanesa, as vítimas identificadas e as destruições encontradas nas localidades em causa.

O anúncio também foi feito após um ataque israelense a um veículo do Exército Libanês em Nabatiyah al-Fawqa. O comando do Exército Libanês informou que um de seus militares havia sido gravemente ferido e que três civis também haviam sido afetados.

Este incidente ilustra as consequências directas da continuação das operações israelitas em áreas onde o próprio exército libanês é destacado.

Continua a pressão militar no Líbano

A publicação desta revisão surge num momento em que as questões militares e políticas permanecem estreitamente ligadas. Israel continua a exigir o desmantelamento das capacidades do Hezbollah e afirma que suas operações visam impedir o movimento de reconstruir sua infraestrutura.

Do lado libanês, as operações israelitas e a sua extensão territorial levantam directamente a questão da soberania do país e da capacidade do exército libanês para realizar as suas missões nas zonas em causa. As greves afetam áreas onde militares libaneses, moradores e infraestrutura civil permanecem presentes.

O relatório israelita publicado na quinta-feira não mede apenas as consequências humanas e materiais do mês passado. No entanto, fornece um valor sobre a alegada intensidade da campanha aérea: mais de 370 alvos atribuídos ao Hezbollah foram alegadamente atacados em um mês no sul do Líbano, dentre mais de 500 alvos visados pela aviação israelense, adicionando as frentes libanesa e de Gazaoui.

A continuação das operações terrestres e aéreas deixa agora em aberto a questão do ritmo em que estas greves prosseguirão em Outubro e das áreas que serão afectadas pela eventual expansão das operações israelitas.

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