Khor Mor parou após um suposto ataque

Dana Gas confirmou em 9 de novembro a suspensão da produção em Khor Mor, no Curdistão iraquiano, após um suposto ataque de drones no dia anterior. O incêndio foi extinto e nenhum funcionário foi ferido, segundo a empresa. O desligamento interrompe a produção de eletricidade e o fornecimento de gás doméstico. Bagdade deve fornecer gás de petróleo liquefeito aos habitantes até à recuperação. Uma investigação conjunta deve especificar as circunstâncias do ataque, cujos autores não estão estabelecidos.

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Khor Mor na parada: Dana Gas confirmou segunda-feira, 9 de novembro de 2026 a suspensão da produção desta fábrica de gás do Curdistão iraquiano. A companhia refere-se a um suposto ataque de drones na noite de 8 de novembro. O incêndio foi extinto e nenhum funcionário foi ferido, de acordo com seu depoimento. As equipes avaliam os danos antes de uma recuperação cuja programação permanece desconhecida.

O encerramento afecta uma importante fonte de abastecimento de centrais eléctricas na região autónoma. Segundo o Ministério Regional da Eletricidade, o ataque privou a rede de cerca de 2,8 gigawatts de produção. Os residentes também relataram dificuldades no fornecimento de gás de cozinha.

Khor Mor na paragem, o fornecimento de corrente perturbada

Em sua declaração conjunta de 9 de novembro, os ministérios regionais de recursos naturais e eletricidade definiram o ataque por volta das 23h de domingo. Chamam-lhe « terrorista » e anunciam que estão trabalhando para restaurar o poder. Esta qualificação é da responsabilidade das autoridades curdas; o seu texto não designa qualquer responsável.

Dana. O gás indica que está a coordenar a sua resposta com o governo regional do Curdistão e as autoridades federais iraquianas. Seu anúncio distingue duas etapas: extinção de incêndio, já concluída, e depois avaliação de danos, ainda em andamento. Não confirma o reinício da instalação.

Bagdade solicitada para gás doméstico

O Ministério Regional de Recursos Naturais anunciou na segunda-feira uma medida de apoio domiciliar. A seu pedido, o Primeiro-Ministro iraquiano Ali al-Zaidi instruiu o Ministério Federal do Petróleo a fornecer as quantidades necessárias de gás de petróleo liquefeito. Esta oferta deve cobrir as necessidades dos habitantes do Curdistão até à recuperação de Khor Mor.

A medida diz respeito ao gás doméstico. Não constitui o anúncio de uma restauração da produção de electricidade perdida. As duas consequências do encerramento do local exigem respostas separadas: fornecer combustível às famílias e restaurar a energia às plantas.

Pedido de inquérito conjunto

O Gabinete do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas iraquianas anunciou a formação de uma comissão conjunta de inquérito com as autoridades do Curdistão. Deve estabelecer as circunstâncias do ataque no local, localizado na província de Souleimaniye.

Os comunicados de imprensa consultados não permitem atribuir o ataque a nenhum grupo ou estado. Dana Gas prometeu novas informações ao mercado após suas avaliações, sem dar uma data de reativação.

Foto de ilustração: Souleimaniye, 17 de novembro de 2013, e não o local de Khor Mor ou o ataque de 2026. Foto: Diyar Muhammed / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Foto inteira preservada, capa tipográfica Libnanews sob a mesma licença:CC BY-SA 4.0.

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