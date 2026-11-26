Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau reúnem-se às 22h00 na televisão espanhola para o último debate antes das eleições legislativas de 29 de Novembro.Espera-se que mais de 38,6 milhões de eleitores renovem ambas as câmaras. O nome do próximo chefe de governo dependerá então de um voto de nomeação no Congresso.
Três dias antes da eleição, o debate na quinta-feira 26 de novembro reuniu o presidente do governo cessante Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), Santiago Abascal (Vox) e Ada Colau (Frente Amplio). Organizado pela Academia Espanhola de Televisão, o confronto foi anunciado às 22h em Madrid e Paris, ou às 23h em Beirute. É transmitido pela La 1, Canal 24 Horas e RTVE Play.
Um debate final de quatro vias antes do final da campanha
O formato era diferente do de 23 de novembro: oito grupos representados no Congresso haviam enviado seus porta-vozes, incluindo representantes do CEI, de Juntas, de EH Bildu e do Partido Nacionalista Basco. Na quinta-feira, os quatro candidatos nacionais estarão no palco. Os partidos ausentes do debate permanecem em curso no domingo e os seus representantes eleitos podem pesar no momento da nomeação.
Domingo, os espanhóis elegem ambas as salas
O decreto de 5 de outubro dissolveu o Congresso dos Deputados e o Senado e pediu sua renovação até 29 de novembro. O Ministério do Interior tem 38.616.949 eleitores. A eleição deve nomear 350 deputados e 209 senadores eleitos diretamente. No Congresso, os eleitores escolhem uma lista em seu círculo eleitoral, sem alterar a ordem dos candidatos. Os assentos são divididos por província, exceto Ceuta e Melilla, que cada um elege um deputado.
O limiar de 176 votos conta na primeira ronda de candidaturas
O primeiro lugar na legislação não designa automaticamente o Presidente do Governo. Depois de consultar os representantes das formações parlamentares, o rei propõe um candidato que deve obter a confiança do Congresso. O artigo 99.o da Constituição exige uma maioria absoluta na primeira votação de 176 votos para 350 lugares. Se o candidato falhar, uma segunda sessão de votação ocorre quarenta e oito horas depois: é suficiente para recolher mais votos do que contra. As abstenções podem, por conseguinte, alterar o resultado da nomeação sem constituir apoio ao candidato.
O Ministério do Interior anunciou uma plataforma de resultados que mostrará no domingo a distribuição de assentos conforme a contagem ocorre. Esta contagem irá informar possíveis alianças; a votação dos deputados sobre o próximo governo terá lugar separadamente.
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