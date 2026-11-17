Matan Kahana foi eleito presidente do Knesset terça-feira, 17 de novembro de 2026. O deputado do partido Yashar, aliado de Gadi Eisenkot, ganhou 66 votos, contra 52 para o candidato do Likud, Ofir Katz. Ele sucedeu Amir Ohana como chefe do Parlamento israelense.
Este resultado dá ao campo oposto a Benjamin Netanyahu uma importante alavanca institucional, como as negociações sobre a formação do próximo governo continuam. Kahana beneficiou do apoio do bloco liderado por Eisenkot e as formações árabes Rasam e Lista Comum.
Uma vitória parlamentar, ainda não um governo
A Presidência do Knesset tem um impacto na organização dos debates e no funcionamento do Parlamento. Sua mudança de propriedade pode facilitar as iniciativas legislativas do campo que exigem uma ruptura com as políticas do governo cessante.
No entanto, a votação não designa o Primeiro-Ministro e não constitui uma nomeação para o governo. Eisenkot deve sempre reunir o apoio necessário para uma coalizão, depois de terrecebeu o mandato de formar um governoNetanyahu continua a ser o chefe do governo cessante.
Kahana promete representar todos os cidadãos
Em seu primeiro discurso após a eleição, Kahana disse que queria servir todos os cidadãos. Ele também garantiu que, sob a sua presidência, o Knesset respeitaria as decisões judiciais, enquanto apelava a um amplo acordo sobre o equilíbrio de poderes.
Os Likud denunciaram as eleições e o apoio dos partidos árabes. O desacordo sobre a maioria parlamentar continua assim completo, apesar do resultado agora alcançado para a Presidência Knesset.
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