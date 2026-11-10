FMI: Jaber espera acordo de princípio esta semana

Yassine Jaber espera chegar a um acordo de princípio esta semana nas negociações com o FMI, inaugurado terça-feira, 10 de novembro de 2026 em Beirute. Após a primeira sessão, o Ministro das Finanças colocou a lei de violação financeira no centro do processo. Deseja aprová-la o mais tardar em Março de 2027, recordando que o calendário pertence ao Parlamento. Não foi anunciado qualquer acordo no final desta reunião.
A delegação do Fundo Monetário Internacional chegou à capital na segunda-feira à noite. As discussões deverão prosseguir até sexta-feira, 13 de Novembro. A sessão inaugural foi realizada no Ministério das Finanças. As duas equipes se juntaram ao Phoenicia Hotel para discutir questões relacionadas com o projeto de lei.
Negociações com o FMI detalham as perdas
Yassine Jaber lidera a delegação libanesa. O Ministro da Economia e do Comércio, Amer Bsat, e o Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, participam nos trabalhos. Os representantes da Presidência e da Presidência do Conselho acompanham-nos. Também estão presentes o Director-Geral das Finanças, Georges Maurawi, bem como peritos do Ministério.
Após a reunião, o Ministro descreveu uma série de sessões em curso. O acordo de princípio que pretendia obter deve, na sua opinião, permitir que a resolução da crise bancária se inicie na prática. Este é um objectivo para esta semana, sem resultados acordados. As suas declarações não incluem um montante aprovado de financiamento ou um calendário para o desembolso do Fundo.
Jaber insiste na necessidade de restabelecer bancos capazes de financiar empresas e conceder empréstimos. Considerou impossível alargar a dependência do país em relação aos pagamentos em numerário. Por conseguinte, o Ministro apresentou a negociação como um meio de restabelecer o funcionamento do sector para além da discussão exclusiva dos depósitos.
A lei sobre a violação financeira continua a ser obrigatória
O Ministro afirma que o Governo e o Banco do Líbano coordenam de perto as suas posições. Esta consulta diz respeito às discussões com o Fundo e ao projecto de lei apresentado ao Parlamento. Na sua opinião, a falta de adopção deste texto impede a transição para um programa com o FMI.
A « violação financeira » refere-se às perdas que o mecanismo de reorganização deve reconhecer e alocar. O seu tratamento é uma condição para a reestruturação dos bancos e para a recuperação de depósitos. A votação do texto deve, portanto, estabelecer um quadro antes da realização de um programa de reembolso. As observações de terça-feira não anunciam uma lei já aprovada.
O próprio FMI recordou várias condições em 1 de Outubro. Eles incluem um quadro eficaz de resolução bancária e uma lei de perda que cumpre as normas internacionais. O Fundo também exige um orçamento de 2027 e uma via fiscal compatível com uma dívida sustentável. Os progressos na gestão das finanças públicas e na governação também fazem parte do quadro.
Jaber liga a contribuição do Estado às suas capacidades
Quando questionados sobre a distribuição das perdas, Yassine Jaber apresentou a ordem que defendeu nas discussões. Segundo a sua apresentação, o Estado e o Banco do Líbano devem contribuir primeiro, depois o sector bancário. Os depositantes devem suportar as perdas como último recurso. Esta apresentação é do Ministro no final da primeira sessão.
Acrescentou que a contribuição do Estado deve permanecer proporcional à sua capacidade. Há duas restrições na sua resposta: a sustentabilidade da dívida pública e a questão dos detentores da euro-obrigação. O Estado deve também respeitar estes compromissos. Jaber não dá uma quantia definitiva para sua participação na resolução da crise bancária.
O Ministro minimiza as diferenças de princípios e descreve sobretudo os cálculos para medir o que cada partido pode suportar. Sublinhou igualmente a responsabilidade do Banco do Líbano na condução do caso. Solicita à instituição que lhe permita cumprir esta tarefa.
O FMI tinha clarificado a sua posição durante a sua visita de Setembro: os accionistas e credores subordinados devem absorver perdas antes dos depositantes. Solicitou igualmente reembolsos compatíveis com viabilidade bancária e sustentabilidade da dívida. Esses critérios, por si só, não determinam a contribuição numérica de cada ator.
Para os candidatos, nenhum calendário individual anunciado
Jaber descreve três etapas para clientes bancários: aprovar a lei, reformar o setor e, em seguida, implementar o programa de restituição acordado. Recordou que o Banco do Líbano já fazia pagamentos dentro dos seus meios. Referiu-se a um aumento recente dos montantes reembolsados, sem precisar novos limites máximos nesta intervenção.
O Ministro reconhece a aspiração de cada depositante de recuperar todo o seu dinheiro. No entanto, não transforma esta expectativa numa garantia de reembolso total. Sublinhou que, após sete anos de crise, as autoridades ainda estavam à procura de uma solução para restaurar um sector bancário em funcionamento.
O calendário legislativo é agora um ponto de passagem concreto. A Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento continua a examinar o orçamento, explica Jaber. Deve então concentrar-se no projecto de violação financeira. O Ministro deseja que a sua adopção tenha lugar o mais rapidamente possível, sem exceder o mês de Março de 2027. Este prazo continua a ser um desejo governamental, sujeito às decisões dos deputados. Os negociadores devem, até sexta-feira, continuar a examinar o texto e a capacidade financeira das partes.
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