Karaté: 124 jovens reunidos em Mont La Salle

Comunicado da Federação Libanesa de Karatê, transmitido em 16 de novembro de 2026 e traduzido do árabe.
A Federação Libanesa de Karatê organizou o campeonato de 2026 para meninos e meninas com menos de 12 anos, todos os cintos combinados. A competição aconteceu no Mont La Salle clube em Ain Saadé como parte do calendário federal da temporada.
Um total de 124 jogadores de diferentes clubes participaram desta etapa. O secretário-geral da federação, Georges Malkoun, e o tesoureiro, Ali Hamiyé, participaram. As comissões federais e as famílias dos participantes também estavam presentes.
Karaté: uma segunda etapa em 29 de novembro
A segunda fase é anunciada no domingo, 29 de novembro de 2026, no mesmo lugar. Será reservado para categorias com mais de 12 anos, meninos e meninas, e também cobrirá todos os cintos.
A federação entrou neste campeonato em seu programa anual de competições locais. Visa permitir aos praticantes de diferentes idades e níveis demonstrar suas habilidades técnicas em um ambiente organizado.
O comunicado de imprensa não especifica os resultados desta primeira fase nem a data exacta em que foi realizada. Também não especifica o calendário para o dia 29 de Novembro.
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