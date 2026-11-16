Karaté: 124 jovens reunidos em Mont La Salle

O Campeonato de Karatê do Líbano Sub-12 reuniu 124 meninos e meninas em Mont La Salle, Ain Saadé. Organizada pela federação, esta primeira etapa dizia respeito a todos os cintos. Georges Malkoun, Ali Hamiyé, comissões federais e famílias estavam presentes. Uma segunda fase é anunciada no domingo, 29 de novembro de 2026 no mesmo clube, para categorias com mais de 12 anos. O comunicado de imprensa não contém quaisquer gráficos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Comunicado da Federação Libanesa de Karatê, transmitido em 16 de novembro de 2026 e traduzido do árabe.

A Federação Libanesa de Karatê organizou o campeonato de 2026 para meninos e meninas com menos de 12 anos, todos os cintos combinados. A competição aconteceu no Mont La Salle clube em Ain Saadé como parte do calendário federal da temporada.

Um total de 124 jogadores de diferentes clubes participaram desta etapa. O secretário-geral da federação, Georges Malkoun, e o tesoureiro, Ali Hamiyé, participaram. As comissões federais e as famílias dos participantes também estavam presentes.

Karaté: uma segunda etapa em 29 de novembro

A segunda fase é anunciada no domingo, 29 de novembro de 2026, no mesmo lugar. Será reservado para categorias com mais de 12 anos, meninos e meninas, e também cobrirá todos os cintos.

A federação entrou neste campeonato em seu programa anual de competições locais. Visa permitir aos praticantes de diferentes idades e níveis demonstrar suas habilidades técnicas em um ambiente organizado.

O comunicado de imprensa não especifica os resultados desta primeira fase nem a data exacta em que foi realizada. Também não especifica o calendário para o dia 29 de Novembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews