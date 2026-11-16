Erros e omissões: entender US$ 2,4 bilhões

Os « erros e omissões » na balança de pagamentos libanesa atingiram US$ 2,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2025, em comparação com -0,5 bilhões por ano. Essa mudança de sinal indica um desvio significativo no registro de transações externas. Não identifica as pessoas, países ou circuitos responsáveis por esta lacuna. A revisão macroeconômica do Banco do Líbano de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, apresenta esses montantes sob sua rubrica de transação não classificada. A diferença entre os dois períodos é de cerca de US $ 2,9 bilhões. Esta variação diz respeito a uma rubrica estatística líquida, não a um fundo recentemente descoberto ou a uma reserva em moeda estrangeira a distribuir.

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Os « erros e omissões » na balança de pagamentos libanesa atingiram US$ 2,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2025, em comparação com -0,5 bilhões por ano. Essa mudança de sinal indica um desvio significativo no registro de transações externas. Não identifica as pessoas, países ou circuitos responsáveis por esta lacuna.

A revisão macroeconômica do Banco do Líbano de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, apresenta esses montantes sob sua rubrica de transação não classificada. A diferença entre os dois períodos é de cerca de US $ 2,9 bilhões. Esta variação diz respeito a uma rubrica estatística líquida, não a um fundo recentemente descoberto ou a uma reserva em moeda estrangeira a distribuir.

Erros e omissões estatísticas: um desvio calculado, não uma conta bancária

A balança de pagamentos compara as transacções entre residentes e não residentes. Uma transacção económica deve ter uma contrapartida contabilística: o pagamento de uma importação, por exemplo, corresponde a uma variação financeira. Na prática, as informações provêm de diferentes afirmações e afirmações, que não se encaixam perfeitamente.

O item de erros estatísticos e omissões líquidos mostra a diferença restante. Não é obtido somando transferências cujos autores foram identificados, mas escondidos do público. Resulta da reconciliação dos outros componentes. Sua presença torna visível um limite de dados em vez de escondê-lo em outro post.

O manual estatístico do FMI salienta que um montante positivo pode incluir receitas não registadas ou pagamentos superestimados. As diferenças nas transacções de activos e passivos financeiros podem também contribuir para o resultado. Várias causas podem, portanto, produzir o mesmo sinal.

Os 2,4 mil milhões não medem toda a economia informal

A BDL refere-se às transferências informais como uma possível fonte de entradas não registradas. Esta faixa não é uma falha criptografada da posição. O relatório não fornece uma lista de transações para atribuir todos os 2,4 bilhões para famílias expatriadas, para um setor ou organização.

Seria igualmente errado apresentar este montante como medida de branqueamento de capitais ou de contrabando. Uma transacção mal registada pode ser lícita. Inversamente, uma transação ilegal pode aparecer em estatísticas de uma categoria que não revela sua natureza. Uma anomalia contabilística e uma qualificação criminosa não se baseiam nas mesmas provas.

Um exemplo fictício mostra outro limite. Suponhamos que as receitas sejam omitidas por 500 milhões de dólares e que os pagamentos sejam omitidos por 300 milhões de dólares. Ambos os erros podem ser parcialmente compensados. O saldo mostraria apenas US $ 200 milhões, enquanto omissões brutas chegariam a US $ 800 milhões. Estes números ilustram o mecanismo; Eles não descrevem o Líbano.

O calendário das declarações pode mover o resultado

O FMI distingue entre as diferenças persistentes nos movimentos irregulares. Um sinal duradouro pode ajudar a identificar um viés de cobertura. Uma grande variação também pode indicar um problema de calendário. Estas são indicações para a origem do desvio, não diagnósticos automáticos.

Vamos imaginar, para fins de ensino, uma mercadoria registrada no final de um período e sua contribuição financeira declarada no próximo. A comparação da primeira pesquisa pode revelar um desequilíbrio, em seguida, o que segue um movimento inverso. Sem conciliar as datas, poderíamos esperar por duas sucessivas mudanças económicas.

A comparação publicada pela BDL abrange janeiro-setembro de 2024 e janeiro-setembro de 2025. Por conseguinte, mantém a mesma duração. Por outro lado, não descreve os fluxos de todos os 2025, muito menos os de novembro de 2026. O relatório afirma que as estatísticas externas continuam a ser revistas.

Alto equilíbrio requer reconciliação detalhada

Os US$ 2,4 bilhões não devem ser adicionados mecanicamente às transferências recebidas ou às reservas. O posto já está envolvido na reconciliação de contas. Apresentá-lo como um recurso independente seria dar uma identidade económica precisa a um resíduo cuja origem ainda não foi estabelecida.

Para interpretar a sua evolução, as declarações de pagamento devem ser comparadas com os dados comerciais e financeiros correspondentes. A pesquisa deve distinguir entre transações ausentes, valores mal avaliados e diferenças de tempo. Uma revisão de um componente pode reduzir o resíduo sem um dólar adicional entrando no país.

A informação esperada não é, portanto, apenas o próximo total. Uma explicação das revisões e dos componentes próximos ajudaria a determinar se o desvio se deve a transacções recentemente identificadas ou a uma alteração na medição. No estado, os dados estabelecem a extensão da discrepância estatística, não a identidade de seus funcionários ou o destino dos fundos.

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