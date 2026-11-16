Frontex: Investigação desafia vigilância aérea

Os liminares questionam o papel da vigilância aérea na intercepção no Mediterrâneo. A Frontex descreve as suas obrigações de alívio.

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O laboratório Liminal, ligado à Universidade de Bolonha, questiona o papel da vigilância aérea da Frontex na interceptação de migrantes no Mediterrâneo Central. Sua investigação « Aerial Bordering », lançada em 3 de novembro de 2026, liga as aeronaves e detecção de drones da Agência a retornos forçados à Líbia e Tunísia.

O que os investigadores reconstituíram

Este é o resultado de uma análise de Liminal, não uma revisão judicial. Em especial, a equipa utiliza dados do sistema de relatórios de operações da Frontex obtidos através de pedidos de acesso, bem como informações da operação marítima europeia Irini.

Pesquisadores trazem esses elementos de trajetórias aéreas junto com depoimentos ou declarações de organizações de socorro. Eles distinguem vários graus de evidência, dependendo se a agência estava simplesmente ciente de um incidente ou se seu avião tinha identificado diretamente o barco.

Liminal descreve uma comunicação que favoreceria a intervenção das autoridades líbias e tunisinas em detrimento de navios humanitários. Os autores relatam informações ocultas e monitoramento aéreo incompleto. Em alguns casos, o local de desembarque está ausente; Em seguida, os autores utilizam categorias incidentes para identificar interceptações. Por conseguinte, o inquérito não é exaustivo.

A Frontex invoca regras de salvamento marítimo

Em sua página institucional dedicada ao resgate, a Frontex defende outra leitura de suas missões. A agência explica que os seus aviões e drones devem identificar barcos em dificuldade e notificar o centro nacional responsável pela área, bem como os centros vizinhos.

Alega ser obrigada a informar o centro líbio quando se encontra um perigo na sua região de busca e salvamento, declarando simultaneamente que não coopera com as autoridades líbias. Frontex diz para transmitir a posição, condição do barco, número estimado de pessoas e condições climáticas. Em caso de perigo iminente, um relé de Mayday visa alertar as naves próximas.

Essa apresentação geral do protocolo não é uma resposta detalhada aos casos identificados por Liminal. O desacordo diz respeito, em especial, aos destinatários das informações e ao que acontece às pessoas depois de interceptadas.

Uma reforma europeia ainda proposta

O debate teve lugar tal como a Comissão Europeia propôs em 27 de Outubro para reforçar a Frontex. O projecto prevê um aumento gradual da força permanente para 30 000 funcionários, um centro de coordenação do regresso e uma capacidade adicional de resposta a crises.

Estas orientações ainda não foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Não são novas competências que já entraram em vigor. A investigação Liminal trata da responsabilidade e dos efeitos das operações existentes.

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