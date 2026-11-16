Audi Bank anuncia aproximadamente 64 milhões de dólares de lucro líquido recorrente durante os primeiros nove meses de 2026. Suas demonstrações consolidadas não auditadas mostram uma diminuição nas rendas, receitas e despesas operacionais de ações do grupo. No balanço, os depósitos de clientes e os fundos próprios diminuíram em comparação com dezembro de 2025. O banco refere-se a uma retoma selectiva do crédito, sem anunciar nesta publicação novas modalidades de reembolso de depósitos.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Audi Bank anuncia um lucro líquido recorrente de aproximadamente 64 milhões de dólares para os primeiros nove meses de 2026. Suas demonstrações consolidadas não auditadas em 30 de setembro, no entanto, mostram uma queda de renda atribuível aos acionistas do grupo. Atingiu £ 5.743,4 bilhões, em comparação com £ 8.536 bilhões no mesmo período de 2025.

O banco apresenta estes dois indicadores separadamente no seu relatório financeiro. O montante do dólar corresponde ao lucro que descreve como recorrente. O grupo compartilha o resultado na conta de resultados consolidados em libras libanesas. Estes valores não constituem um anúncio de reembolso de depósitos.

Audi Bank: Receitas e Despesas Recusa

O rendimento operacional total era de £20.100 bilhões em janeiro-setembro de 2026, em comparação com £31.568,1 bilhões um ano antes. A margem de juros líquida diminuiu para 11.121,1 bilhões de dólares, em comparação com 13.958,6 bilhões de dólares. As comissões líquidas permanecem muito mais próximas de seu nível anterior: 7.707,4 bilhões, em comparação com 7.745,1 bilhões.

As transacções financeiras também apresentam grandes diferenças entre os dois períodos. Os ganhos líquidos em investimentos financeiros aumentaram de £17.180,2 bilhões para £88,1 bilhões. Na direção oposta, o resultado das operações de mercado é novamente positivo, em 578,5 bilhões, após uma perda de 7.436,9 bilhões.

A diminuição das despesas reduz a receita. As despesas operacionais diminuíram para 14 193,9 mil milhões de libras, em comparação com 21 810,2 mil milhões de libras. No entanto, os custos de pessoal aumentaram para 8.024,2 bilhões, em comparação com 7.396 bilhões. O declínio é principalmente devido a outras despesas operacionais, que caíram para $5.301.7 bilhões, em comparação com $13.699,5 bilhões.

O lucro operacional é, portanto, de £ 6.722 bilhões, em comparação com £ 9.458,5 bilhões nos primeiros nove meses de 2025. Após impostos, o lucro consolidado chega a 5.743,5 bilhões, antes de levar em conta interesses minoritários.

Balanço inferior ao final de 2025

Para o balanço, a comparação abrange 31 de dezembro de 2025, não de setembro de 2025. Em 30 de setembro de 2026, os ativos consolidados ascenderam a £ 1.295.842 bilhões, em comparação com $1.353,435.4 bilhões no encerramento anterior.

Os depósitos dos clientes aumentaram de £ 1.152.576 bilhões para £ 1.102.031.2 bilhões. Os fundos próprios totais também diminuíram de 103 700,4 mil milhões para 100 112,2 mil milhões. Empréstimos líquidos em dívida e adiantamentos aos clientes permanecem perto do seu nível de Dezembro: 101.090,8 mil milhões, em comparação com 101.870,6 mil milhões.

Recuperação de crédito anunciada como selectiva

Audi Bank continua a fornecer novos financiamentos de forma prudente e selectiva, com critérios de crédito rigorosos. Ela também disse que estava continuando o desenvolvimento de sua plataforma neo. Estas orientações não dão nesta publicação o volume de novos empréstimos concedidos durante o período.

A gestão de liquidez e risco do banco está pendente da reestruturação do sector e do quadro de processamento de depósitos. Consequentemente, a sua publicação não permite que uma maior disponibilidade de fundos para cada requerente seja deduzida do lucro anunciado.

As tabelas declaram explicitamente « não auditada ». A Audi Bank afirma que preenchem os requisitos regulamentares de divulgação e deve ser lida com as suas demonstrações financeiras completas. Em especial, refere-se ao seu relatório anual de 2025 e às informações que o acompanham.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews