Jordânia: o que garante a quota municipal de 30%

A Jordânia prepara municípios em 2027 com pelo menos 30% de mulheres nos conselhos. A lei prevê nomeações se a votação não atingir esse limite.

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A Jordânia está a preparar as suas próximas eleições municipais com um limiar aumentado de representação das mulheres: pelo menos 30% dos membros do conselho, em comparação com 25% nas eleições anteriores. Mas este número não descreve um resultado eleitoral já adquirido ou uma quota de mulheres presidentes de câmara. A Lei do Governo Local de 2026 combina a votação e, quando não cumpre o limite exigido, um mecanismo de nomeação ministerial. É esta articulação que determinará a composição real das assembleias.

Um calendário anunciado, ainda não uma data de votação

O Conselho de Ministros adoptou, na sua sessão de 8 de Novembro de 2026, os regulamentos que organizam os conselhos municipais. Seu comunicado publicado no dia seguinte coloca esta decisão em preparação para as eleições programadas para o primeiro semestre de 2027. Só esta janela não é o dia das eleições.

O regime abrange 104 municípios. O governo menciona quatro novas comunidades: Bani Ubayd, Ghor al-Mazraa, Juraynah e Rajm al-Shami. O regulamento especifica o quadro para a organização dos conselhos na sequência da Lei no 16 de 2026, publicada no Diário Oficial em 10 de Setembro.

A distinção entre passos é importante. Em 28 de Outubro, o Governo aprovou os motivos dos regulamentos propostos para uma análise mais aprofundada. Em 8 de Novembro, foi adoptada pelo Conselho de Ministros. Por conseguinte, apresentar o primeiro destes anúncios como conclusão do procedimento teria antecipado a decisão seguinte.

O que o limiar de 30% realmente garante

O artigo 65.o, alínea a), da Lei confere ao ministro competente o poder de nomear as mulheres para os conselhos municipais, de modo a que a sua proporção atinja pelo menos 30% dos membros quando as eleições não tiverem sido bem sucedidas. Por conseguinte, a disposição é concebida como uma garantia mínima de composição, não como um tecto que proíbe as mulheres de ganharem mais lugares.

Esta proporção deve também ser distinguida da percentagem de candidatos. Uma obrigação a bordo dos membros não é medida da mesma forma que uma regra sobre os pedidos. O resultado a ser verificado será o da composição final de cada montagem, após a aplicação dos mecanismos previstos nos textos.

Outra distinção é que o artigo se refere aos membros dos conselhos municipais. Ela não reserva 30% do cargo de prefeito para as mulheres. O método de eleição do presidente do conselho e as garantias de representação na assembleia respondem a duas perguntas diferentes. Confundi-los levaria a uma redistribuição das responsabilidades executivas que não está prevista apenas neste artigo.

Assentos e responsabilidades a não confundir

A mudança digital faz parte de uma reorganização mais ampla do governo local. A Lei distingue o conselho municipal eleito do executivo municipal. O artigo 63.o da Lei estabelece, nomeadamente, os requisitos de complementaridade entre estas duas componentes, de prevenção de conflitos de interesses, de transparência administrativa e financeira e de continuidade dos serviços aos habitantes.

Esta arquitectura dá um âmbito concreto ao debate sobre representação. Entrar num conselho não significa gerir os serviços municipais sozinho. O objectivo é participar numa instituição cujo trabalho envolva funcionários administrativos, procedimentos orçamentais e supervisão ministerial.

O artigo 64.o prevê poderes de controlo e inspecção dos municípios e dos seus conselhos. Ele também mencionou uma unidade para fortalecer a capacidade de membros do conselho e funcionários municipais, em coordenação com a Academia Jordaniana de Administração Pública. A formação de representantes eleitos pertence, portanto, ao sistema jurídico, para além do cálculo dos lugares.

O papel do ministério permanece crucial

O ministro não só intervém no aditamento da representação feminina. O artigo 65.o confere-lhe igualmente competências em matéria de classificação dos municípios com base em estatísticas oficiais e em determinadas decisões de organização territorial. O texto também abrange importantes operações municipais, incluindo acordos, ativos e compromissos financeiros.

O aumento da quota não deve, portanto, ser interpretado como uma transferência geral de poderes do Estado central para as comunidades. A Comissão altera a garantia da participação das mulheres em conselhos que continuam a fazer parte de um sistema de controlo administrativo. As duas dimensões podem evoluir separadamente: a composição do conjunto, por um lado, e a extensão de sua margem de decisão, por outro.

Para avaliar a implementação da reforma, três elementos serão decisivos: os resultados das eleições, o possível número de nomeações complementares e a divisão eficaz das responsabilidades nos conselhos. Nesta fase, o limiar legal é estabelecido e a preparação regulamentar tem avançado. O número de mulheres que assumem as várias funções não pode ser deduzido antes das eleições e da constituição das novas assembleias.

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