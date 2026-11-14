Alemanha: AfD quer bloquear a naturalização

O Bundestag referiu à comissão a proposta da AfD de naturalização dos refugiados e beneficiários de protecção temporária. A parte solicitou uma moratória e uma alteração no cálculo da estadia. Não foram adoptadas alterações legislativas: as condições actuais continuam a reger os pedidos.

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A AfD quer evitar que refugiados e beneficiários de proteção temporária ganhem cidadania alemã. O Bundestag debateu a sua proposta na sexta-feira, 13 de Novembro de 2026, tendo-a depois enviado às comissões, sob a responsabilidade do Interior. Esta votação processual não altera as condições de naturalização.

Tabelado em 10 de novembro, sob o número 21/9077, a moção pede ao governo para preparar um projeto de lei. O grupo de extrema-direita também quer suspender imediatamente a apreciação dos pedidos de pessoas que tenham sido concedidas, ou tenham sido concedidas, estatuto de protecção temporária.

Um congelamento nos arquivos reclamados pela AfD

O regime proposto abrange tanto os pedidos actuais como o cálculo do período de residência. O AfD espera que os anos passados na Alemanha sob protecção temporária deixem de contar com a duração da estadia antes da naturalização. O texto prevê igualmente disposições transitórias ou períodos de bloqueio para os processos já iniciados.

Os autores defendem uma visão do refúgio centrado no retorno ao país de origem. Solicitaram o desenvolvimento da ajuda ao regresso e à reintegração, em especial para os ucranianos, e que se dê prioridade aos casos de naturalização nas administrações locais. Um relatório do governo seria apresentado após seis meses e anualmente.

A legislação actual distingue residência e nacionalidade

A legislação alemã não confere automaticamente a nacionalidade a uma pessoa protegida. O artigo 10.o da Lei da Nacionalidade exige, nomeadamente, cinco anos de residência habitual legal, identidade e nacionalidade estabelecidas e uma autorização de residência elegível. A autorização de protecção temporária emitida nos termos da secção 24 da Lei de Residência não constitui um dos motivos desta naturalização legal.

A duração da presença e a natureza da garantia detida no momento da aplicação são, portanto, dois critérios distintos. Acrescenta exigências linguísticas, conhecimento da ordem jurídica e social alemã, adesão aos princípios democráticos e, sob reserva de excepções, autonomia financeira. O nível de linguagem geralmente solicitado é B1.

O governo federal também lembra que o caminho acelerado para a naturalização após três anos foi removido. A duração normal permanece cinco anos quando as outras condições são cumpridas. A proposta da AfD tem assim lugar num quadro já reformado, não num regime de naturalização automática.

Comissão dos Assuntos Internos apreendida

A sessão de 13 de Novembro deu início à análise parlamentar da proposta. Após uma discussão de meia hora, o Bundestag confiou a sua continuação às comissões. Nem a proibição da AfD nem sua moratória foram adotadas nesta sessão.

Para os candidatos, a distinção é concreta: o envio à comissão não suspende o seu caso e não substitui a legislação existente. Uma possível mudança nas condições de naturalização exigiria uma mudança legislativa, com um texto que definisse o seu âmbito e entrasse em vigor.

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