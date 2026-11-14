Gleizes: a mobilização continua após 500 dias

A mobilização para Christophe Gleizes continua após os 500 dias de prisão em 11 de novembro. Em Lille, parentes e defensores da imprensa se reuniram sexta-feira. Paris confirma uma visita consular e mantém seus procedimentos, enquanto a família pede um perdão presidencial para o jornalista detido.

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A mobilização para Christophe Gleizes continuou na sexta-feira 13 novembro 2026 em Lille, dois dias após os 500 dias de prisão do jornalista esportivo francês na Argélia. A Escola de Pós-Graduação em Jornalismo organizou uma reunião e um encontro com membros da sua comitiva e Repórteres Sem Fronteiras. Os seus parentes pedem sempre um perdão ao presidente argelino Abdelmadjid Tebboune.

O caso continua também a ser seguido pela diplomacia francesa. Em 11 de Novembro, o Ministro Delegado da Europa, Benjamin Haddad, informou que uma visita consular tinha ocorrido na semana anterior. Ele reafirmou o compromisso de Paris em obter a libertação do jornalista, sem anunciar um prazo.

Uma mobilização renovada em Lille

No Lille SIM, o dia de 13 de novembro incluiu a implantação de uma bandeira no tribunal do estabelecimento. Uma reunião foi realizada no Grand Amphi com Antoine Bernard, Diretor de Defesa e Assistência de Repórteres Sem Fronteiras, Pierre de la Saussay, amigo de infância de Christophe Gleizes, e Juliette Faure, membro de sua família e professor de ciência política.

A escola apresentou esta iniciativa como apoio ao jornalista e à liberdade de informação. Estende uma campanha que envolve a comitiva de Gleizes, organizações profissionais e do mundo do futebol.

Graça presidencial no coração da demanda

Christophe Gleizes, 37 anos, foi preso na Argélia em maio de 2024, enquanto fazia um relatório. Condenado a sete anos de prisão pelo Tribunal de Tizi-Ouzou, em particular por « apologia do terrorismo », está preso desde 29 de junho de 2025. Os 500 dias comemorados em 11 de novembro correspondem a esta prisão, após sua prisão.

Sua mãe, Sylvie Godard, e seu sogro, Francis Godard, fizeram o perdão presidencial seu pedido central. Num comunicado de imprensa conjunto de 16 de Outubro, a União Nacional de Jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras e as federações internacionais e europeias de jornalistas indicaram que as medidas judiciais estavam esgotadas. Essas organizações desafiam as acusações e exigem sua libertação.

Paris invoca mobilização diplomática continuada

Benjamin Haddad descreveu a detenção como arbitrária e injustificável. Quando perguntado em 11 de novembro sobre o estado do comércio com Argel, ele não detalhava as discussões. No entanto, referiu a mobilização do Presidente da República, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos parceiros europeus.

A visita consular planejada foi destinada a garantir a saúde do preso. O ministro também salientou a utilidade do apoio público em França e no exterior. Ele não anunciou qualquer acordo de liberação ou decisão de perdão.

Para marcar os 500 dias, Repórteres Sem Fronteiras organizou uma campanha em torno de um jogo de solidariedade em Paris em 11 de novembro, com o apoio do município e a participação anunciada de ex-jornalistas internacionais e figuras culturais. A mobilização de Lille dá uma nova etapa a esta campanha, cujo objetivo permanece o retorno de Christophe Gleizes a seus parentes.

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