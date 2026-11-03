Jordânia: Abdallah II faz da água uma prioridade

O Rei Abdullah II faz da água uma prioridade da soberania. Seu discurso em 2 de novembro pede a continuação de projetos de água. O programa Aqaba-Amman visa 300 milhões de metros cúbicos por ano. O financiamento aprovado não significa comissionamento, enquanto os riscos ambientais requerem monitorização.

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Abdullah II fez da segurança da água uma prioridade de soberania em seu discurso do Trono de 2 de novembro de 2026. O texto publicado no mesmo dia pela Corte Real da Jordânia convida o governo a prosseguir projetos de água. O soberano apela também a planos preventivos para proteger os recursos e direitos das gerações futuras.

Esta mensagem surge na abertura da terceira sessão ordinária do XX Parlamento. Acompanha um apelo para acelerar os grandes projectos económicos. O rei pede que seus efeitos sejam medidos na vida dos cidadãos, especialmente nos serviços e oportunidades oferecidos às famílias.

Aqaba-Amman, um projecto de dessalinização em larga escala

O discurso não nomeia o projeto Aqaba-Amman em sua passagem dedicada à água. Este programa, porém, permite-nos medir os meios previstos para reforçar a oferta do reino. A sua realização não deve ser confundida com uma capacidade já disponível.

O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento descreve uma instalação de 300 milhões de metros cúbicos por ano. Um gasoduto de 438 km deve transportar água dessalinizada de Aqaba para Amã. A instalação inclui também uma instalação de energias renováveis. Baseia-se numa parceria público-privada e numa concessão de 30 anos ao Ministério da Água e Irrigação da Jordânia.

A ficha técnica do BERD, consultada em 3 de novembro de 2026, indica uma aprovação a partir de 25 de fevereiro de 2026. O empréstimo previsto ascende a até US $ 475 milhões. Seu beneficiário é a National Carrier Project Company, propriedade de Meridiam e Suez. Para o banco, este recurso deve reduzir a pressão sobre os aquíferos sobreexplorados e reforçar a resistência aos efeitos das alterações climáticas.

Financiamento aprovado, efeitos ainda esperados

O Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas está a fornecer outra componente financeira. A ficha técnica, consultada em 3 de novembro de 2026, indica US $250 milhões aprovados em 25 de março de 2026. A produção anual-alvo varia de 250 milhões de metros cúbicos para Amã e 50 milhões de metros cúbicos para Aqaba. Estes números descrevem os objectivos, não os volumes já entregues.

O Banco assume a classificação ambiental e social A do BERD. Os direitos de passagem, a sensibilidade do meio marinho e o âmbito geográfico do projecto justificam esta categoria. Os riscos identificados incluem efeitos nos corais, libertações de salmoura e consumo de energia. Avaliações e planos de gestão orientam o seu processamento.

Por conseguinte, as aprovações financeiras não demonstram o desembolso total ou o comissionamento. No seu discurso de 2 de Novembro, Abdullah II recorda igualmente a missão de supervisão do Parlamento sobre a acção governamental. A continuação dos projectos de água faz parte deste quadro, para além da capacidade anunciada.

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