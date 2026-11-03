Agricultores dos EUA: auxílios contra os custos do gasóleo

A ajuda agrícola dos EUA de US $ 8 bilhões poderia compensar grande parte da sobretaxa de combustível, de acordo com o Fed Kansas City. No entanto, os pagamentos dependem da escala por cultura. As despesas permanecem desiguais entre as explorações agrícolas, ao passo que os fertilizantes aumentam a pressão sobre os orçamentos dos produtores.

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Os 8 bilhões de dólares anunciados por Washington para apoiar os agricultores poderiam cobrir grande parte do aumento dos gastos com combustível em 2026. Esta estimativa, publicada em 2 de novembro pela Reserva Federal de Kansas City, cobre a área como um todo.

Um envelope em comparação com as despesas do sector

Em sua nota, o economista Ty Kreitman compara o programa de alívio do combustível de colheita com os custos agrícolas do ano anterior. É equivalente a um aumento de 50% nas despesas totais de combustível e petróleo, ou 80% das despesas com gasóleo. Estas percentagens medem o tamanho do envelope: estas não são taxas de restituição prometidas aos produtores.

O Fed relata que os preços do diesel foram cerca de 75% mais elevados em outubro do que no ano anterior. Considera, por conseguinte, que o auxílio poderia absorver uma parte substancial do custo adicional.

Cálculo baseado em perdas modeladas

O Ministério da Agricultura dos EUA, USDA, anunciou o programa em 19 de outubro de 2026, com Donald Trump e a Secretária de Agricultura Brooke Rollins. A Farm Service Agency deve administrar estes pagamentos excepcionais, autorizados pela Commodity Credit Corporation.

De acordo com este comunicado de imprensa, o cálculo utilizará as superfícies semeadas comunicadas, as estimativas dos custos de produção e os rendimentos nacionais e os preços de referência. Deve cobrir parte das perdas modeladas da temporada de 2026. Por conseguinte, o dispositivo não se limita ao reembolso das contas individuais do gasóleo.

A USDA pretende publicar em Novembro as escalas baseadas nas culturas ao abrigo do Título I da legislação agrícola. Um método separado deve ser especificado numa fase posterior para outras produções elegíveis. O montante anunciado ainda não é suficiente para quantificar o apoio concedido a uma determinada exploração.

Fertilizantes também adicionar à conta

Em sua previsão de 3 de setembro de 2026, o departamento de pesquisa econômica da USDA estimou despesas de produção agrícola em $492,8 bilhões para o ano, um aumento de 4,5 por cento no valor atual. Combustíveis e óleos deveriam representar 4,8 bilhões de dólares em despesas adicionais. Os fertilizantes, a cal e as alterações acrescentaram 5,3 mil milhões. Estas são projeções, antes do anúncio do alívio do combustível de colheita, e não um balanço das despesas reais.

As diferenças entre culturas são significativas. Uma análise publicada em 6 de outubro pela Divisão Agrícola da Universidade de Arkansas estima os custos adicionais de diesel e diurnos para cinco culturas de campo no estado em $343,18 milhões. Os autores associam essas tensões às rupturas da navegação no Oriente Médio.

A sua estimativa compara os preços observados com os pressupostos orçamentais iniciais. Resulta em mais $119 por acre para arroz, em comparação com cerca de $34 por acre para soja. O cálculo não atribui uma carga seca à soja ou ao amendoim, duas leguminosas. Esses resultados dizem respeito ao Arkansas e não podem ser estendidos a todas as fazendas americanas. Mostram por que razão uma ajuda substancial a nível nacional pode aliviar os encargos para os produtores de forma muito diferente.

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