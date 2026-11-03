Europa–Golfe: frete de petróleo, outro custo da crise

Setembro e meados de outubro de 2026 mostram uma recuperação desigual nas exportações de petróleo do Golfo. O transporte para a Europa continua a ser caro nos inquéritos EIA, mesmo de fornecedores alternativos. Produtos refinados saltam mais rápido que o bruto, enquanto reservas estratégicas são mais mobilizadas.

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Em meados de Outubro de 2026, o transporte de petróleo bruto para a Europa custou mais de quatro vezes os níveis pré-guerra em duas grandes rotas alternativas no Golfo. Na sua análise de 21 de Outubro, a Agência Internacional da Energia (AIE) regista este facto. Da África Ocidental, em um petroleiro Suezmax, o frete excedeu US$ 22 por barril. Da costa americana do Golfo do México, atingiu 24 dólares. Essas taxas descrevem esse período, não as citações de 3 de novembro.

Por conseguinte, a diversificação dos contratos públicos não foi suficiente para evitar os custos marítimos adicionais. Segundo a AIE, desvios, congestionamentos e transferências entre navios aumentaram as viagens. A frota transportava carga de forma menos eficiente. Alguns armadores também usavam petróleo bruto de grandes petroleiros geralmente usados para produtos refinados. Esta mudança reduziu a capacidade disponível para os combustíveis.

Golfo bruto salta mais rápido do que produtos refinados

O relatório da AIE sobre o petróleo, publicado em 14 de Outubro de 2026, descreve uma recuperação desigual das exportações regionais. Em setembro, os produtores do Golfo enviaram 13,9 milhões de barris de petróleo bruto por dia. O aumento é de 4,4 milhões de barris por dia ao longo de um mês. Estes volumes, de todos os destinos, excedem três quartos do nível pré-guerra.

Os produtos refinados do Oriente Médio seguem uma trajetória mais lenta. Seus carregamentos atingiram 1,9 milhões de barris por dia em setembro, em comparação com 4,7 milhões de barris por dia antes da guerra. Assim, permanecem abaixo da metade deste nível. Estes números não descrevem apenas as entregas europeias nem a capacidade nominal das instalações.

O relatório também aponta para uma tensão persistente no diesel. As exportações mundiais em setembro eram 700.000 barris por dia menos do que em setembro de 2025. Assim, a recuperação do petróleo bruto não significa um retorno simultâneo ao normal para os combustíveis.

Reservas mobilizadas para acelerar as entregas

O Conselho de Administração da AIE anunciou, em 15 de outubro de 2026, que aceleraria a liberação das reservas remanescentes. Cerca de 330 milhões de barris foram então disponibilizados como parte da ação coletiva lançada em março. Restavam cerca de 100 milhões de barris para serem liberados.

Os planos de aceleração incluíam mais de 20 milhões de barris de diesel. Era um programa de entrega, não um volume completo entregue até essa data. Alguns membros levantaram seus compromissos, elevando o total para mais de 400 milhões de barris inicialmente anunciados. A AIE apelou igualmente aos países com capacidades de petróleo e de refinação para aumentarem o abastecimento, nomeadamente o gasóleo.

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