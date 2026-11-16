17 de novembro Greve: Transporte a ser monitorado

A greve de 17 de novembro causará interrupções em vários RERs, Transilien e TER, enquanto os TGVs Inoui devem ser operados normalmente. Em Paris, as estações também fecharão logo às 11h por decisão da prefeitura. As previsões publicadas na segunda-feira detalham as sucursais em causa e as frequências reduzidas. Nas regiões, as adaptações variam de acordo com as linhas e podem transbordar na segunda-feira à noite ou quarta-feira de manhã. Os passageiros devem verificar cada comboio, as ligações e a viagem de regresso antes de se deslocarem.

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A greve na terça-feira 17 novembro 2026 vai interromper várias linhas de RER, Transilien e TER na França. Os TGVs Inoui devem ser operados normalmente. Em Paris, as estações também fecharão já às 11h por decisão da prefeitura, independentemente da abolição dos trens ligados ao movimento social.

As primeiras previsões detalhadas permitem que os viajantes se preparem para viajar. A SNCF Connect e a Transilien integraram as adaptações em suas buscas de rota na segunda-feira à tarde. Os horários podem mudar: o comboio e as ligações exactas devem ser verificados antes de partir. Todos os tempos indicados aqui são os de Paris.

17 de novembro greve: que linhas de francilianes?

O tráfego relatado varia por linha e às vezes por ramo. O serviço deve permanecer normal em RER A, B, C e E. Transilien também fornece um serviço normal nas linhas H, K, L, U e V.

No RER D, dois de três trens são planejados entre Juvisy e Malesherbes, bem como entre Corbeil-Essonnes e Melun via Ris-Orangis. O serviço é anunciado normal no resto da linha. Por conseguinte, esta taxa reduzida não deve ser aplicada a toda a RER D.

A linha J deve operar em dois comboios de três. Para a linha N, a previsão é de dois em três trens em média. Passa quatro trens de cinco em horas de pico, das 6h às 9h e das 16h às 20h.

A linha P mantém o serviço normal, excepto entre Meaux e La Ferté-Milon. Nesta filial, dois dos três trens são anunciados. Os viajantes devem verificar o seu destino completo, em vez de confiar exclusivamente no nome da linha.

Na linha R, a Transilien anuncia dois trens entre Paris-Gare-de-Lyon e Montargis. Esta proporção abrange também o eixo Paris-Gare-de-Lyon-Monteeau, nas praias das 5h40 às 21h45 e das 15h15 às 22h15. Entre Melun e Montereau via Héricy, as praias indicadas variam das 6h30 às 9h30 e das 16h30 às 20h30.

Em Paris, estações fechadas das 11h

RATP anuncia encerramentos solicitados pela Prefeitura de Polícia para garantir manifestações. Este mecanismo acrescenta ao movimento social. Uma linha pode, portanto, funcionar enquanto serve menos estações.

A partir das 11h00, as paradas em causa incluem Charles-de-Gaulle-Étoile, Invalides, Gare-d’Austerlitz, Tuileries, Concorde e Champs-Élysées-Clemenceau. George V, Franklin D. Roosevelt, Argentina, Reuilly-Diderot, Quai de la Rapée e Saint-Marcel também estão incluídos na opinião. O mesmo se aplica a Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Assembleia Nacional e Varenne.

O trânsito será interrompido entre Charles-de-Gaulle-Étoile e Kléber, bem como entre Gare-d’Austerlitz e Jussieu. Na Gare de Lyon, o acesso aos números 1, 2, 3, 10, 11 e 12 vai fechar às 11 horas.

Em estações fechadas atravessadas por trens, nenhuma parada será segurada. Por conseguinte, a correspondência não funcionará nestes pontos. A RATP não estabelece um prazo geral de reabertura, que dependerá da autorização policial.

Adaptações diferentes do TER em diferentes regiões

As restrições não assumem a mesma forma em todas as redes regionais. Em Auvergne-Rhône-Alpes, algumas linhas serão interrompidas na terça-feira. Também estão previstas adaptações na segunda-feira à noite e na quarta-feira 18 de Novembro de manhã cedo. Os viajantes afetados por estes dois períodos devem verificar seus horários, mesmo que sua partida não caia no dia principal da greve.

A rede regional publicou programas linha a linha. Eles incluem os eixos Grenoble-Lyon, Clermont-Ferrand-Lyon, Saint-Étienne-Lyon e Chambéry-Lyon. A sua presença nesta lista não significa uma interrupção total: os registos de tráfego especificam os comboios mantidos.

Na Bretanha, a opinião do movimento social visa Brest-Quimper e Brest-Quimper-Nantes. A rede anuncia tráfego normal em outras linhas. Mas a página regional também relata uma parada do tráfego devido ao tempo em Quimper–Landerneau– Brest, com um ficheiro de autocarro de substituição.

Essa sobreposição requer uma distinção entre as causas. Um serviço removido como precaução diante do mau tempo não é necessariamente uma consequência da greve. Para uma viagem Breton, você deve consultar o programa atualizado da conexão, bem como as conexões planejadas na chegada.

Porquê esta nova mobilização?

O dia 17 de novembro faz parte da mobilização salarial do outono. A CGT, UNSA, FSU e Solidaires apelaram para a expansão do movimento para incluir o setor público e privado. A CGT exige aumentos gerais dos salários e pensões, bem como um aumento do ponto de índice para os funcionários públicos.

As respostas à conferência social de 9 de Novembro foram consideradas insuficientes pelos sindicatos. A CGT deseja reunir as demandas de funcionários públicos e funcionários de empresas. No entanto, só esta chamada nacional não determina o número de comboios que circulam em cada rede.

As previsões operacionais fornecem aos viajantes informações mais precisas do que a mera existência de aviso prévio. Transilien atualizou sua página segunda-feira 16 de novembro às 17:07. Os resultados do itinerário e os horários levam em conta as supressões anunciadas desde 17 horas.

Verifique também a viagem de regresso

Para os passageiros, o controlo deve abranger o número do comboio, a estação de partida, o destino e a hora. Um TGV mantido não garante que o TER correspondente circule. Em Paris, a correspondência também pode tornar-se impossível em uma estação fechada por decisão da prefeitura.

As pessoas que saem cedo ou retornam tarde devem verificar ambas as viagens separadamente. Alguns fusos horários beneficiam de um serviço melhorado, enquanto outros experimentam mais aboliçãos. SNCF Conectar, sites regionais de TER e informações sobre cada linha permanecem os pontos de consulta para as próximas partidas e mudanças de última hora.

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