Déficit 2019: Este não é o estado que pagou, é o Banco do Líbano

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Défice 2019: não é o Estado que pagou, é o Banco do Líbano
Em 2019, o Líbano « paga » seus credores, mas não é o Estado, nem o Ministério das Finanças, nem o Tesouro: é o Banco do Líbano. As euro-obrigações estabeleceram-se em Maio através de um empréstimo de ponte, com dólares que já tem. O FMI anota US$ 7,5 bilhões em menos reservas. Os bancos sabem disso: 69% de seus ativos no estado e no BdL, mas eles ainda atraem depósitos. Seus acionistas estão liberando seus fundos: grandes dividendos até 2019, então US$ 2,3 bilhões para a Suíça depois de 17 de outubro. A justiça investiga sete bancos. Siga a pasta em libnanews.com
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