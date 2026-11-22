Na Tunísia, o direito ao aborto nem sempre garante um caminho simples. Os relatórios oficiais e os inquéritos associativos esclareceram as diferenças entre actividade pública, atrasos, custos e barreiras sociais. Estes dados datados documentam dificuldades específicas, sem estabelecer uma atual escassez nacional ou medir quaisquer necessidades não satisfeitas hoje.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mais de meio século depois da extensão do direito ao aborto na Tunísia, a questão central continua a ser o seu verdadeiro exercício. O quadro legal permite o termo voluntário da gravidez em condições. Entretanto, diversos inquéritos associativos descrevem caminhos dificultados pela distância, custo, estigma e organização do cuidado. As suas conclusões documentam obstáculos específicos, sem estabelecer um encerramento geral dos serviços ou uma actual escassez nacional.

IVG na Tunísia: um antigo direito, um acesso à revisão

No seu relatório inicial sobre o Protocolo de Maputo, consagrado ao período 2018-2024, o Estado tunisino recorda a evolução da lei. Em 1965, a autorização dizia respeito às mulheres casadas com pelo menos cinco filhos, com o consentimento do cônjuge. O alargamento de 1973 aboliu estes critérios matrimoniais e familiares.

Segundo o relatório, o artigo 214 permite uma interrupção durante os primeiros três meses por um médico autorizado em um estabelecimento autorizado. Além disso, aplicam-se condições médicas específicas, especialmente quando a continuação da gravidez põe em perigo a saúde física ou mental. As autoridades também distinguem entre menores, para os quais indicam autorização parental.

O mesmo documento mostra que houve 20.000 abortos realizados gratuitamente em instituições públicas em 2023. Este total exclui o sector privado. Não é um balanço de 2026 nem uma medida dos pedidos não respondidos.

Um inquérito centrado nas mulheres vulneráveis

Médecins du Monde estudou barreiras à contracepção e ao aborto entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025. A organização identifica várias dificuldades: distância das estruturas, transportes, informação insuficiente, pressões sociais e práticas variadas nos serviços. As recusas relatadas e o medo do reconhecimento podem dificultar a busca pelo cuidado.

No entanto, o método impõe uma reserva importante. Este inquérito qualitativo baseia-se principalmente em histórias de beneficiários, associações e profissionais independentes. As autoridades sanitárias não participaram. O estudo reconhece as limitações de uma pequena amostra e a necessidade de um cruzamento institucional. Lança luz sobre as experiências, mas não permite calcular uma taxa de recusa nacional.

As suas recomendações incluem informação, harmonização de protocolos e apoio pós-aborto. Trata-se do funcionamento prático dos serviços e não da mera inclusão do direito num texto.

Associações também denunciam dificuldades de abastecimento

O relatório da sociedade civil tunisina Beijing +30, publicado em 2025 pela Associação Tunisiana de Mulheres Democráticas, também descreve restrições. Relata repetidas rupturas de contraceptivos e produtos de aborto medicamentoso desde 2017. Também denuncia a negação do cuidado e o custo da utilização do setor privado para as mulheres menos abastadas.

Estas observações dizem respeito a um período anterior a Novembro de 2026. Por conseguinte, não são suficientes para dizer que todos os centros carecem actualmente de medicamentos. Estabelecer a disponibilidade atual exigiria um levantamento recente, produzido por produto e estrutura por estrutura.

O relatório também cita uma resposta profissional: a atualização, em 2023, de um manual de esclarecimento de valores pelo Grupo Tawhida Ben Cheikh e seus parceiros. O objetivo anunciado é aumentar a escuta e o apoio das mulheres que buscam tal cuidado. Assim, a questão vai além dos estoques: diz respeito também à recepção e atitudes dos cuidadores.

Para menores migrantes, os procedimentos podem atrasar os cuidados

A Organização Mundial contra a Tortura examina outro lado do problema em seu relatório de novembro de 2024 a abril de 2025. Seus parceiros descrevem as dificuldades particulares enfrentadas pelas pessoas em movimento, incluindo adolescentes sem documentos de identidade ou representantes legais identificados.

De acordo com essa organização, os procedimentos judiciais necessários em determinadas situações e encaminhamentos entre centros podem prolongar os prazos. O relatório também descreve as necessidades de financiamento ao tomar cuidado requer encaminhamento para outra estrutura. Estes resultados dizem respeito a populações específicas, não podendo ser alargados automaticamente a todos os doentes tunisinos.

No entanto, mostram por que a existência de um serviço gratuito não resolve todos os obstáculos. Um paciente pode ainda ter que obter documentos, encontrar uma pessoa de contato e chegar à instituição que possa lidar com ela. O custo e o tempo da viagem devem ser diferenciados do custo do próprio procedimento médico.

Dados públicos necessários para medir as variâncias

Por conseguinte, os documentos disponíveis não descrevem o desaparecimento do direito ao aborto na Tunísia. Comparam atividade pública documentada e relatam dificuldades de acesso. Essas duas realidades não invalidam: contar os atos realizados não informa, por si só, as mulheres que renunciaram ou mudaram sua estrutura.

Um estado de atuação atualizado deve especificar os prazos, as orientações entre as instituições e a disponibilidade dos diversos prestadores de cuidados. Na ausência de dados nacionais comparáveis para 2026 nos documentos revistos, a actual extensão destas diferenças continua por estabelecer.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews