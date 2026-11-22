O Parlamento iraquiano instruiu uma comissão para examinar o incêndio mortal na central de energia de Al-Hartha, ao norte de Basra. Uma delegação é reportada no domingo. O Primeiro-Ministro ordenou uma investigação urgente. As autoridades de saúde e segurança publicaram revisões separadas, sem uma contagem comum nesta fase.

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O Parlamento iraquiano incumbiu uma comissão de examinar o incêndio que matou pessoas no sábado 21 de Novembro na central eléctrica de Al-Hartha, a norte de Basra. A mídia iraquiana relatou a chegada de seus membros no domingo de manhã. O Primeiro-Ministro ordenou uma investigação urgente. As autoridades de saúde e segurança publicaram diferentes revisões.

Uma inspecção para examinar as medidas de segurança

Numa declaração publicada no sábado, a Comissão da Electricidade e da Energia do Parlamento lançou o fogo sobre um gasoduto da central eléctrica. Por instruções do Presidente da Secção, Haibat Al-Halbousi, uma subcomissão deveria visitar as instalações no domingo, 22 de Novembro, para verificar as circunstâncias do incidente, determinar onde as medidas de segurança poderiam ter faltado e avaliar as disposições tomadas no local.

Dois meios de comunicação iraquianos anunciaram a chegada de uma delegação parlamentar em Al-Hartha no domingo de manhã. Este foi o primeiro deslocamento relatado desde o anúncio da investigação, mas nenhuma revisão institucional da inspeção ainda era pública no momento da redação. A comissão também anunciou sua intenção de atender as famílias das vítimas e os feridos para descobrir suas necessidades.

O Primeiro-Ministro Ali Faleh Al-Zaidi pediu ao sábado uma investigação urgente sobre as causas do incêndio e possíveis responsabilidades, de acordo com uma declaração do seu gabinete de imprensa no Iraque. O Ministro da Energia, Ali Saadi Wahib, reuniu os seus serviços de emergência para examinar os danos, os seus efeitos na operação e as medidas de segurança a tomar.

O diretor da companhia estatal de eletricidade no sul do Iraque, Qaïs al-Ahmad, declarou no sábado que a usina não tinha sido danificada e que, segundo ele, o incidente não tinha reduzido as horas de fornecimento de eletricidade. Esta declaração não cobre danos na vizinhança, onde o fogo se espalhou antes da defesa civil intervir.





Dois balanços provisórios, sem consolidação publicada

A célula de comunicação de segurança relatou quatro mortes e 35 ferimentos no sábado, incluindo queimaduras de fumaça e inalações. A Comissão apresentou esta avaliação como provisória. Outra contagem foi fornecida pelos serviços de saúde de Bassora: um total de 46 casos registrados, incluindo dois óbitos. Das 44 lesões registradas nessa contagem médica, 25 deixaram o hospital após o tratamento e 19 permaneceram na assistência.

Nenhuma publicação das autoridades permitiu, no domingo de manhã, conciliar os dois números ou determinar se eles estavam baseados no mesmo perímetro. O número de 46 casos inclui óbitos; Não designa 46 feridos. Os dois balanços não devem ser acrescentados.

Tanto o Parlamento como o Ministério colocam fogo no abastecimento de gás da central. Isto não é suficiente para estabelecer o que provocou o fogo. As investigações anunciadas devem ainda especificar as circunstâncias, o estado das disposições de segurança e quaisquer responsabilidades.

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