A partir de domingo, 22 de novembro, o Irã lançou um programa de corte de eletricidade para famílias e empresas. O operador nacional Tavanir invoca dificuldades no fornecimento de combustível às centrais eléctricas. A duração dependerá dos setores e do tempo: a hipótese de duas horas por dia não é a regra anunciada no início.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Irão estabeleceu o início dos cortes programados de electricidade para famílias e empresas no domingo, 22 de Novembro. O operador nacional Tavanir invoca um abastecimento insuficiente de combustível para as instalações. Os horários não serão os mesmos em todos os lugares, e as duas horas de desligamento por dia mencionadas por seu diretor correspondem a um cenário frio mais marcado.

Cortes de electricidade no Irão: durações variáveis

Mohammad Allahdad, o diretor de Tavanir, apresentou o dispositivo na televisão estatal iraniana sábado, 21 de novembro. No lançamento, ele se referiu a uma interrupção de até duas horas durante um período de dois dias. Se o frio se intensificar, alguns cortes podem durar até duas horas por dia. Este número não é nem um calendário nacional nem uma medida do tempo de corte do domingo.

A declaração do operador prevê alertar os assinantes em causa antes da interrupção. Tavanir indica que slots serão transmitidos através do aplicativo Bargh-e Man, o serviço de mensagens Bale. Nenhuma duração única por cidade ou data final foi anunciada nas falas consultadas.

As centrais eléctricas carecem de combustível

Tavanir atribuiu a medida às dificuldades de fornecimento de combustível às centrais eléctricas. Quando não conseguem produzir o suficiente para atender à demanda, cortes escalonados reduzem temporariamente a carga na rede. O operador disse que queria manter seu funcionamento e limitar o uso de restrições nas atividades produtivas. O anúncio destina-se, nomeadamente, aos assinantes residenciais e comerciais; Não significa que tudo será cortado ao mesmo tempo.

O presidente Massoud Pezeshkian disse no sábado que os ataques à infraestrutura de gás haviam agravado a falta de combustível à medida que o inverno se aproximava. Os cortes já tinham atingido Teerão e outras cidades antes desta fase do conflito. Por conseguinte, o Governo põe em causa os recentes danos que agravam uma dificuldade pré-existente; a declaração de Tavanir não indica a proporção de restrições atribuíveis a estes danos.

Por enquanto, o calendário público define o início do sistema, não a quantidade de eletricidade que irá economizar. Em Machhad, o distribuidor local explicou que um nicho anunciado não necessariamente levou a um corte: a execução depende da carga na rede.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews