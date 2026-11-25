O partido Benyamin Netanyahu disputa a eleição de 27 de outubro no Tribunal Distrital de Jerusalém. Os resultados certificados permanecem em vigor.

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Na quarta-feira, 25 de novembro, Likud apelou ao Tribunal Distrital de Jerusalém para a anulação da votação em 120 postos de votação e para uma nova votação nesses escritórios. O recurso diz respeito a escritórios localizados em municípios com maioria árabe. O pedido diz respeito a parte da votação de 27 de Outubro, sem envolver directamente todos os serviços nacionais. Os resultados certificados permanecem em vigor até que uma decisão os altere.

Dois pedidos apresentados ao tribunal

O recurso, interposto pelo advogado Ilan Bombach, invoca o artigo 86 da Lei Eleitoral. Na ausência de nova votação nos 120 escritórios, a Likud solicitou que a medida abrangesse 95 escritórios em 41 comunas. Estes 95 escritórios são uma aplicação subsidiária e não adicionam à 120.

O partido sustenta que as informações para rastrear a participação foram coletadas e transmitidas de postos de votação. Invocou igualmente infracções ao segredo da votação. Estes são os argumentos do queixoso, não os factos encontrados pelo tribunal. Yashar, o partido de Gadi Eisenkot, acusou o Likud de recusar o veredicto das urnas. Esta reacção política também não prejudica o resultado do processo.

O recurso não altera a distribuição dos lugares

A Comissão Central Eleitoral adoptou os resultados em 4 de Novembro. O Likud permaneceu o primeiro grupo com 27 dos 120 assentos à frente de Yashar, que ocupou 21. Na quarta-feira, Yashar e Yisrael Beituen, com sete funcionários eleitos, concordaram em avançar nas discussões da coligação. Seus 28 assentos combinados permanecem longe dos 61 exigidos por maioria. O processo perante o tribunal não acrescenta nem retira qualquer lugar neste momento.

O Tribunal Distrital é, neste caso, um tribunal administrativo. Terá de considerar as queixas avançadas e o pedido de repetição da votação nos gabinetes em causa. Nenhuma decisão ordenando uma eleição nova foi anunciada na noite de quarta-feira.

O Knesset, uma fotografia de arquivo de 5 de junho de 2005. Foto Joshua Paquin / Wikimedia Commons, perspectiva corrigida por Berthold Werner, enquadramento e titulação Libnanews.Licença CC BY 2.0.

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