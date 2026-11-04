Israel: Justiça exige prova de fraude

Em Israel, Gali Baharav-Miara pede ao Shin Bet provas de possíveis interrogatórios na investigação de suspeita de fraude eleitoral. Likud o acusa de obstruir investigações, enquanto os partidos árabes rejeitam acusações. A Comissão Central Eleitoral mantém o calendário para a publicação dos resultados das eleições de 27 de Outubro. A entrega ao presidente Isaac Herzog permanece anunciada para 4 de novembro. As consultas devem então especificar um possível apoio a um governo, sem um acordo de coligação nesta fase.

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Em Israel, acusações de fraude eleitoral agora se opõem abertamente ao Procurador-Geral para Likud e Shin Bet. Na terça-feira, 3 de novembro, Gali Baharav-Miara pediu provas que justificassem possíveis interrogatórios árabes. O partido de Benjamin Netanyahu acusou-o de obstruir a investigação. As partes interessadas rejeitam estas acusações. Os resultados das eleições de 27 de outubro permanecem anunciados para quarta-feira, 4 de novembro.

Fraude eleitoral: provas necessárias antes das audições

O Procurador-Geral responde a informações sobre um pedido do diretor do Shin Bet David Zini. Ele gostaria de entrevistar vários políticos árabes, de acordo com a imprensa israelense. Em sua declaração, Gali Baharav-Miara lembra que as audiências devem ser baseadas em elementos que as justifiquem.

Também culpa o Serviço de Segurança Interna por não ter enviado documentos à Equipa de Investigação Conjunta. Segundo o seu depoimento, esta falta de transmissão durou dois dias. Considera que esta falta de cooperação dificulta as investigações.

A distinção é importante: solicitar a divulgação de elementos de prova não significa demonstrar a inocência ou a culpa das pessoas em causa. A informação pública consultada não conduz a uma detecção de fraude. Apresentam um desacordo sobre as condições em que o inquérito deverá prosseguir.

Likud acusa promotor de obstrução

O Likud apresenta uma leitura oposta. O partido do primeiro-ministro acusa Gali Baharav-Miara de bloquear investigações e cobrir uma manipulação dos votos. Em particular, exige a eventual intervenção de actores estrangeiros. Estas acusações permanecem as do partido; não são conclusões judiciais.

As formações árabes rejeitam-nas. Gadi Eisenkot, figura central na oposição, acusa Netanyahu e seu partido de pôr em perigo as instituições. A troca acontece quando nenhum campo tem uma maioria parlamentar sozinha.

Esquema de resultados mantido

O presidente da Comissão Central Eleitoral, Noam Sohlberg, novamente demitiu nesta terça-feira um adiamento da publicação dos resultados. Segundo a sua resposta da imprensa israelita, a Comissão não tem o poder de suspender este prazo. Ele remete qualquer disputa para os tribunais.

Representantes do bloco Netanyahu pediram que as suspeitas fossem discutidas perante a comissão. Sohlberg distingue esta discussão da publicação oficial. Portanto, apenas uma investigação em curso não significa que o calendário eleitoral esteja estabelecido.

No momento desta publicação, a apresentação dos resultados ao Presidente Isaac Herzog continua a ser uma nomeação anunciada. Não deve ser confundido com um evento já realizado.

Negociações de coalizão ainda em aberto

O equilíbrio de forças resultante do relato explica a importância política desse confronto. O bloco Netanyahu tem 53 assentos, em comparação com 48 para Eisenkot e 19 para formações árabes. O Knesset tem 120 deputados.

Assim, os partidos árabes poderiam influenciar uma maioria alternativa. Mas uma recomendação ao Presidente, apoio externo e envolvimento do governo são compromissos diferentes. Nenhuma destas opções resulta automaticamente do número de lugares.

As consultas presidenciais devem especificar o apoio disponível aos candidatos para a formação de um governo. Ao mesmo tempo, a transmissão do material solicitado pelo Ministério Público e quaisquer decisões de investigação continuam a ser seguidas.

Fontes e referências

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