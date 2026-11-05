Depósitos no Líbano: BDL quer deduzir retiradas

O Banco do Líbano solicita que os montantes já pagos no âmbito das circulares 158 e 166 sejam tidos em conta nos futuros reembolsos. Esta posição figura nos seus textos de 3 de novembro de 2026. Lança luz sobre as informações de Mounir Youniss sobre partilha de perdas. Mas nem todas as cinco queixas estão no mesmo nível. O artigo distingue entre decisões oficiais, ainda discute diretrizes e números não auditados, e então examina suas implicações para depositantes, acionistas bancários e contribuintes.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Banco do Líbano solicita agora, em duas circulares oficiais, a contabilização dos reembolsos já efectuados em pagamentos futuros aos depositantes. Esta posição ilumina a batalha sobre os depósitos no Líbano. Por trás das promessas de restituição, a arbitragem permanece aberta sobre o capital bancário, reivindicações contestadas e contribuições dos contribuintes.

O debate acabou de dar um passo concreto. Nos preâmbulos do seuintermediários circulares 780 e 781datado de 3 de novembro de 2026, o Banco do Líbano afirma a necessidade de ter em conta os montantes já pagos ao abrigo das suas circulares no cálculo dos pagamentos futuros ao abrigo da Lei de Regresso de Depósitos. Invoca a equidade entre os candidatos e a prevenção da dupla contagem.

Esta formulação é importante. A integração das retiradas anteriores na futura dotação de reembolso reflecte-se agora nos textos oficiais do Banco Central. Mas estas circulares não votam a lei esperada. Não estabelecem, em si mesmos, um direito definitivo a 100 mil dólares nem o método completo de cálculo desse montante.

As informações divulgadas pelo jornalista econômico Mounir Youniss lançam luz sobre cinco orientações, segundo ele, defendidas pela BDL nas negociações. Trata-se do controlo da reestruturação, da protecção dos aumentos de capital, da dedução das retiradas, dos depósitos considerados irregulares e dos encargos impostos ao Estado. Sua característica comum é a distribuição de perdas. O seu nível de confirmação, no entanto, não é o mesmo.

Consolidar estas propostas com decisões finais enfraqueceria as críticas. O desafio é melhor: identificar os mecanismos que reduzem as obrigações dos bancos, determinar quem suporta o custo e verificar as garantias oferecidas aos depositantes.

Depósitos no Líbano: o que os levantamentos já pagos mudam

Projecto aprovado pelo Conselho de Ministros em 26 de Dezembro de 2025previu uma restituição de até 100.000 dólares em quatro anos. Os montantes mais elevados tinham de ser cobertos por instrumentos financeiros reembolsados durante períodos mais longos. Esta arquitetura governamental é um ponto de partida para negociações, não uma quantidade imediatamente disponível no balcão.

A questão das circulares 158 e 166 diz especificamente respeito à definição desta primeira fracção. Isto ainda está bloqueado? Ou um envelope cumulativo, do qual seriam deduzidos os montantes já recebidos desde o início do regime? Para o mesmo requerente, as duas leituras podem produzir resultados muito diferentes.

Tomemos um exemplo puramente ilustrativo. Um cliente possuía $200.000 e recebeu $30.000. O saldo permanece em $170.000. Se a futura parcela em dinheiro ascender a mais US $ 100.000, seus recibos acumulados em dinheiro atingirão US $ 130.000. Se os 30 mil dólares estiverem incluídos no teto, ele só receberá 70 mil dólares nessa parcela.

A diferença é, portanto, $30.000 em dinheiro futuro. Não significa necessariamente que este montante será cancelado no total da dívida. De acordo com o texto escolhido, poderia mudar para um instrumento com maturidade distante. No entanto, esta medida é suficiente para alterar substancialmente a situação de um reformado, família ou empresa.

Outro exemplo mostra por que o debate requer precisão. Um depositante que tinha $80.000 e já retirou 30.000 dele retém apenas $50.000 em dívida. Devolver-lhe os 50 mil dólares restaurou o seu director original. Não tem o direito automático de receber mais 100 mil dólares apenas devido a um tecto de protecção.

Por conseguinte, a BDL defende um verdadeiro argumento de igualdade de tratamento. Mas este argumento deve ser confrontado com as modalidades de levantamentos passados. Um dólar realmente recebido não é equivalente a um dólar debitado da conta contra livros a uma taxa desfavorável. A assimilação de ambos equivaleria a contar uma perda já incorrida como reembolso integral.

A futura lei terá de especificar a data de referência, os montantes efectivamente recebidos, o processamento dos pagamentos em livros e a consolidação das contas. Também terá de impedir que um montante seja deduzido duas vezes. Sem essas regras, uma medida apresentada como contador se tornaria uma nova fonte de desigualdade.

Os 7 a 8 mil milhões não são uma auditoria da factura

A Youniss estima entre 7 mil milhões e 8 mil milhões em levantamentos. Esta ordem de grandeza não deve ser apresentada como um total consolidado, auditado e decidido em 5 de novembro.

Uma declaração de Karim Suaid,reportado em 7 de setembro de 2026informou cerca de US $ 6,1 bilhões em pagamentos cumulativos. Em 18 de setembro, o governador anunciou um total esperado de 8,1 bilhões até o final de 2026. Uma previsão anual por si só não permite o montante exato desembolsado hoje.

Mais importante ainda, os pagamentos totais não medem diretamente as economias que resultariam de sua dedução do limite de $100,000. Este cálculo exige a sua distribuição por depositante e por parcela de activos bancários. Os clientes cuja dívida já está totalmente reembolsada não têm o mesmo efeito que aqueles cujo saldo ainda está muito acima do limite máximo.

É igualmente necessário distinguir o financiamento destes pagamentos. Os recursos próprios dos bancos, os investimentos obrigatórios na BDL e outros recursos do banco central não são permutáveis. Uma transferência entre estas categorias pode alterar a apresentação das contas sem criar um único dólar adicional.

20% de capital: proteger que recurso, para que risco?

A segunda crítica diz respeito aos aumentos de capital solicitados após o colapso de 2019. O documento original existe.Circular Intermediária 532 de 4 de novembro de 2019a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos de fundos próprios de base, a Comissão pode adotar atos delegados nos termos do artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Prevê duas parcelas de 10%, inicialmente financiadas por contribuições em dólares.

Isto não representa nem 20% dos depósitos nem 20% das perdas nem 20% da solvência. Corresponde a um aumento calculado numa base de capital anterior. As condições então mudaram. O requisito regulamentar também não prova que todos os bancos contribuíram com novos dólares nas mesmas condições.

Youniss culpa a BDL por querer preservar esse aumento de capital da absorção de perdas. As informações que transmite dizem respeito a uma orientação das negociações, não a uma isenção definitivamente adoptada. A distinção não diminui o seu âmbito de aplicação: preservar certos fundos próprios reduziria os recursos disponíveis para absorver perdas.

No entanto, o princípio económico permite medir os riscos envolvidos. Os fundos próprios absorvem perdas antes de créditos de nível superior. Os serviços do FMI recordaram explicitamente este facto13 de fevereiro de 2026nenhum depositante deve suportar uma perda perante acionistas ou credores subordinados.

Excluir os fundos de capital existentes dessa absorção, reduzindo simultaneamente os direitos dos depositantes, exigiria, por conseguinte, uma justificação jurídica e financeira precisa. A única data de uma contribuição não demonstra que merece mais protecção do que a poupança bancária.

Também é necessário distinguir este dinheiro antigo de uma recapitalização verdadeiramente nova, feita após o reconhecimento das perdas. Atrair novos investidores envolve um banco sólido, um preço de entrada credível e uma governação aceitável. Esta necessidade de capital futuro não justifica automaticamente a preservação do valor das participações existentes.

A auditoria deve estabelecer, por banco, a natureza das contribuições efectuadas, a sua origem e os direitos inerentes aos instrumentos emitidos. Uma conversão da dívida de capital não proporciona a mesma liquidez que uma transferência estrangeira. Por conseguinte, um aumento do balanço não é suficiente para medir o esforço real dos proprietários.

A reestruturação não pode depender unicamente do devedor central

A primeira crítica do Youniss é sobre o poder de decisão. Na sua opinião, a BDL gostaria de proceder exclusivamente à reestruturação e contornar parte do novo quadro jurídico. Esta acusação deve ser reposta numa cronologia precisa.

Adopção pela Comissão em 18 de Julholei 23 de 14 de agosto de 2025, então lei 71 de 10 de setembro de 2026O Conselho Constitucionalparcialmente censurado em 20 de outubroArtigo 3.o e duas expressões nos artigos 19.o e 27.o Ele não cancelou toda a reforma.

Outra distinção fundamental é que a Alta Comissão Bancária e a Comissão de Supervisão Bancária são dois organismos diferentes. O quadro organiza um papel de tomada de decisões para a primeira e funções de acompanhamento e avaliação para a segunda. O próprio governador mantém um lugar importante nesta arquitetura. Por conseguinte, a escolha não se limita a uma BDL totalmente excluída ou totalmente soberana.

A aplicação do regime permanece suspensa até à adopção e publicação da Lei relativa à Recuperação Financeira e ao Reembolso de Depósitos. A apresentação de todos os seus procedimentos já operacionais seria enganosa.

Essa organização institucional tem uma consequência financeira direta. Os bancos têm grandes créditos na BDL. Por conseguinte, é simultaneamente o banco central, o regulador e o devedor no centro da avaliação. Quanto mais o valor recuperável destes créditos é superestimado, mais forte aparecem os bancos e menor é a sua necessidade de capital.

A independência das avaliações não é uma precaução decorativa. Protege os depositantes de uma reestruturação baseada em valores que os devedores não podem honrar. Protege também os bancos efetivamente viáveis contra o tratamento coletivo que mascara as diferenças entre instituições.

O FMI apelou a um processo independente, transparente e eficaz em Fevereiro.Em Setembro, os seus serviços congratularam-se com as alterações então aprovadasEsta avaliação precedeu a censura constitucional em Outubro. Por conseguinte, não vale a pena proceder à validação precoce de todas as modalidades que eventualmente poderão emergir das negociações.

« 30% irregular » não é 30% de fraude comprovada

O quarto ponto merece especial atenção. Composta de uma entrevista de setembro com o governador, o governador estima que anomalias que afetam os compromissos com a BDL podem atingir 30% de seu valor.

Esta é uma estimativa avançada pelo Governador, não o resultado público de uma auditoria individual. E o seu denominador é importante: as responsabilidades no balanço do banco central não são automaticamente confundidas com todos os depósitos de clientes de bancos comerciais.

O termo « operações irregulares » também reúne diferentes situações. Os fundos de origem criminosa, de interesse excepcionalmente elevado, a conversão de livros em dólares ou uma transferência privilegiada após a crise não são necessariamente abrangidos pelo mesmo procedimento. O seu tratamento exige critérios separados e uma base jurídica identificável.

Um pedido de fraude estabelecido não merece a mesma protecção que a poupança legal de um empregado. Mas a utilidade desta distinção não impede o estabelecimento de factos. Um objectivo global de redução do passivo não pode ser utilizado como prova contra cada titular de conta.

A responsabilidade dos bancos também deve ser incluída no cálculo. Quem propôs a operação, estabeleceu a sua remuneração, aceitou os fundos e verificou a sua origem? Se o depositante perde o seu direito enquanto a instituição mantém o rendimento da transacção sem exame, o apuramento do balanço torna-se muito assimétrico.

Finalmente, cancelar uma dívida e recuperar um ativo são duas ações diferentes. A redução de depósitos reduz um compromisso contabilístico. Ela não tira os dólares do sistema. A recuperação de dinheiro desviado envolve investigações, decisões executórias e recibos reais. Aditar estes dois mecanismos como se fornecessem o mesmo recurso iria aumentar artificialmente o financiamento do plano.

Fazer o Estado pagar significa escolher outros perdedores

A última denúncia diz respeito à contribuição pública. Os bancos recordam que financiaram o Estado e colocaram uma parte significativa dos seus recursos no banco central. Em março de 2020, o Estado faltou à sua dívida em moeda estrangeira. A sua responsabilidade pelo colapso não pode ser excluída.

Mas reconhecer esta responsabilidade não dá automaticamente aos bancos uma garantia ilimitada de receitas fiscais futuras. Três questões permanecem distintas: que dívida pública é legalmente estabelecida, que perdas resultam das próprias decisões da BDL, e que riscos os bancos concordaram em se concentrar em seus balanços?

No seu relatório de 2023O FMI já estava descrevendo a impossibilidade de um Estado sobreendividado recapitalizar o banco central na escala necessária. Por conseguinte, as alegações cruzadas exigiram o reconhecimento das perdas. Mover um vínculo dos bancos para a BDL, depois da BDL para o Tesouro, não faz o país mais rico.

O custo público assume várias formas. Dívida adicional requer reembolsos futuros. A afectação de receitas reduz os meios disponíveis para os serviços colectivos. A alienação de activos retira recursos ou receitas futuras dos activos públicos. Um contribuinte sem depósito bancário pode financiar o resgate de um crédito.

O Banco Mundial estimou perdas financeiras em mais de 72 bilhões de dólaresem sua análise de novembro de 2022Este número antigo não constitui uma nova auditoria em 2026. No entanto, mostra por que razão a mobilização indiferenciada de bens públicos já não forneceu uma solução suficiente ou justa.

O FMI não impõe uma proibição absoluta de qualquer contribuição estatal nas suas declarações recentes. Solicita que continue a ser compatível com a sustentabilidade da dívida. Esta restrição exige a publicação de um financiamento plurianual realista, em vez de um compromisso que o contribuinte descobriria gradualmente o preço.

O período de reembolso é também uma perda

O conflito não é apenas sobre o valor nominal devolvido. Obter $100,000 mais de quatro anos ou mais muda as oportunidades de habitação, cuidados e investimento. Nem uma segurança negociável oferece a certeza de recuperar o seu valor facial vendendo-o imediatamente.

Para ilustrar isso, sem pretender fornecer futuros títulos libaneses: $100,000 pagos em uma única vez em vinte anos vale cerca de $37.700 hoje com uma taxa hipotética de desconto de 5%. A 10%, seu valor atual é de cerca de $14.900. Estes cálculos implicam a ausência de pagamentos intermédios. Não descrevem nenhum produto adoptado.

O desempenho, o calendário dos pagamentos, as garantias e o risco de incumprimento alterariam este resultado. É precisamente por isso que uma promessa de restituição « total » não pode ser avaliada unicamente sobre o montante impresso em uma garantia.

A curto prazo, as circulares de 3 de novembrotetos mensais de $1,200 abaixo de $158 e $600 abaixo de $166a partir de 1 de Dezembro. Em ambos os casos, uma parcela é reservada para pagamentos de cartão: $400 e $200, respectivamente. As acções disponíveis, entre outras, em notas permanecem em 800 e 400 dólares.

Esta melhoria dos pagamentos ajuda os beneficiários. Não fornece uma rendibilidade geral dos depósitos nem uma solução para a partilha de perdas. Nos mesmos textos, a BDL já está se preparando para sua inclusão no futuro regulamento. O próximo projecto terá, portanto, de mostrar, para cada categoria de depositantes, o saldo reconhecido, os pagamentos anteriores mantidos, o montante em dívida e o destino do crédito acima do limite máximo.

Documentos de referência

As Decisões 13901 e 13902 de 3 de Novembro de 2026 estão disponíveis no Banco do Líbano:circular 780ecircular 781As informações atribuídas a Mounir Youniss distinguem-se, nesta análise, de disposições oficiais e declarações criptografadas não auditadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews