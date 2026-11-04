A derrota de Trump nas provas: que efeito no Líbano?

A derrota de Trump nos exames fragiliza sua diplomacia personalizada e abre caminho para o aumento do controle parlamentar. No entanto, não garante a paz no Líbano nem a mudança imediata em relação a Israel e ao Irão. Acordo-quadro de junho, apoio ao exército libanês, transição da UNIFIL, vendas de armas, Gaza e reformas bancárias: esta análise analisa as verdadeiras alavancas do futuro Congresso, suas limitações e as decisões que Beirute deve preparar sem demora para uma solução de Washington.

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A derrota de Trump nas provas abre uma oportunidade para um maior controle da política americana no Oriente Médio. Não garante a paz no Líbano nem a mudança imediata em relação a Israel ou ao Irão. O Senado transformou-se no campo democrático, de acordo com os poderes jornalísticos disponíveis. A maioria da Câmara permaneceu indeterminada às 0628 UTC. Para Beirute, a verdadeira questão começa agora: transformar o enfraquecimento político do Presidente dos EUA em garantias duradouras, sem esperar que Washington resolva crises libanesas em vez de libanesas.

A derrota de Trump na prova de meio-termo atinge um método

O revés atingiu primeiro a pretensão presidencial de confundir o poder americano, a vontade pessoal e o sucesso diplomático. Donald Trump prometeu manter os Estados Unidos longe de guerras prolongadas. O conflito com o Irã, iniciado com Israel em fevereiro de 2026, passou pela campanha eleitoral. Seu custo econômico trouxe uma crise no Oriente Médio mais perto das preocupações diárias das famílias americanas. Uma guerra apresentada como domínio tornou-se um problema de poder de compra e confiança política.

Esta contradição dá a derrota ao seu alcance regional. A capacidade de Trump de impor uma história de vitória está agora a enfrentar uma sanção eleitoral. Anúncios espetaculares, ameaças e relacionamentos pessoais com líderes não dão resultados. A segurança de uma aldeia no sul do Líbano não é medida pelo número de comunicações triunfantes. Depende da retirada de forças estrangeiras, da autoridade estatal eficaz, da proteção de civis e das condições de retorno.

No entanto, seria abusivo apresentar o voto dos Estados Unidos como um voto para o Líbano ou para os palestinos. Os eleitores escolheram representantes em várias questões. A rejeição de uma administração não constitui a adopção de um programa regional específico. As autoridades democráticas eleitas terão de arbitrar entre a segurança de Israel, o controlo dos gastos, os direitos civis e a oposição à guerra prolongada. Sua vitória abriu um debate que o domínio republicano tornou mais difícil. Não resolve o resultado.

O Senado impõe restrições sem liderança diplomática

Donald Trump continua presidente. Os períodos intermédios não funcionam como moção de censura num regime parlamentar. Mantém a liderança executiva, diplomacia e importantes prerrogativas militares. Os novos mandatos parlamentares começam em 3 de janeiro de 2027. Até lá, o Congresso cessante continua em vigor. Para o Médio Oriente, esta diferença de tempo impede o tratamento dos resultados como uma instrução imediatamente transmitida aos militares ou negociadores dos EUA.

No entanto, a mudança do Senado traz uma mudança concreta. Os democratas poderão influenciar as confirmações dos embaixadores e de muitos funcionários da administração. Terão também os meios parlamentares para solicitar explicações, realizar audições e rever decisões presidenciais. A escolha de um representante americano no Líbano poderia se tornar um lugar de confronto político. Uma nomeação controversa deixará de ser necessariamente apoiada pela maioria do Presidente.

O poder orçamental é outra alavanca, mas exige compromissos. Ambas as câmaras devem votar as mesmas disposições. Trump pode vetá-lo, que apenas dois terços de todas as maiorias podem superar. Se os Democratas também ganharem a Assembleia, a sua capacidade negocial aumentará. Se continuar republicano, os desacordos passarão pelo próprio Congresso. Em ambos os casos, controlar uma comissão ou recusar o crédito é uma influência, sem transformar os democratas em um governo substituto.

Irão, primeiro teste de um presidente enfraquecido

O caso iraniano concentra-se na contradição do trunfo diplomático: prometendo um resultado rápido, mantendo simultaneamente objectivos difíceis de conciliar. O enfraquecimento de Teerão, a segurança marítima, as questões nucleares e a estabilidade regional não são resolvidos por uma única demonstração de força. No início de novembro, a perspectiva de uma retomada mais ampla dos combates permaneceu em discussão. As abordagens diplomáticas e os preparativos militares coexistem. O veredicto eleitoral surge, portanto, numa crise aberta, não depois de um acordo garantido.

Um presidente sancionado pode procurar um compromisso para reduzir o custo interno de um conflito. Pode também tentar restabelecer sua autoridade por demonstrar firmeza. Estes dois cenários são possíveis. Nenhuma deve ser apresentada como uma decisão já tomada. O perigo para o Líbano seria acreditar que a necessidade política de se acalmar em Washington é suficiente para proteger o seu território. Uma negociação orientada para o nuclear ou para a navegação pode deixar os litígios libaneses por resolver.

A supervisão parlamentar deverá abordar questões específicas: que objectivos militares, que base jurídica, que dotações e que estratégia de saída? A resolução sobre os poderes de guerra impõe, nomeadamente, a obrigação de notificar e regular a continuação das hostilidades sem autorização. A aplicação da Convenção conduz regularmente a conflitos entre instituições. Um Senado mais exigente pode aumentar o custo político da escalada. Ele não pode prometer que nenhum ataque ocorrerá antes de tomar posse.

No Líbano, julgue o Acordo de Junho sobre a sua aplicação

A crítica de Trump deve começar por reconhecer as iniciativas existentes. Um acordo-quadro entre o Líbano e Israel foi assinado em Washington em 26 de junho de 2026 sob mediação americana. Prevê um processo recíproco e progressivo. O exército libanês deve alargar a autoridade do Estado, enquanto a retirada israelita está ligada à verificação do desarmamento de grupos não estatais. O texto prevê igualmente novas discussões. Trata-se de uma arquitectura negocial, cuja existência não demonstra a realização dos objectivos.

É precisamente nesta lacuna que o método Trump merece críticas. Seu risco é apresentar uma assinatura como a paz, transformando compromissos condicionais em resultados políticos imediatos. Para o Líbano, a questão decisiva continua a ser a da reciprocidade. Quem verifica os títulos? Em que calendário? O que acontece quando uma parte considera que a outra não cumpriu os seus compromissos? Sem respostas operacionais, o acordo pode tornar-se uma sucessão de exigências impostas aos mais fracos do que um caminho para a soberania.

O Estado libanês tem de exercer efectivamente o monopólio das armas. As decisões militares do Hezbollah não podem substituir as das instituições nacionais. No entanto, este requisito não isenta Israel das suas próprias obrigações. Não justifica considerar o território libanês indefinidamente como uma profundidade da segurança israelita. O apoio ao Estado libanês exige o tratamento simultâneo das armas fora do seu controlo e fora da sua soberania. Uma diplomacia que separa essas dimensões produz frágil estabilidade.

A nova maioria do Senado poderia solicitar relatórios mais pormenorizados sobre a implementação do acordo e sobre os compromissos dos EUA. Esse controlo seria útil se documentasse os factos e não reproduzisse os argumentos das partes. Beirute deve apresentar elementos verificáveis: desdobramentos, necessidades materiais, obstáculos, destruição e retornos evitados. A derrota de Trump não garante a escuta. No entanto, aumenta o número de interlocutores que podem analisar uma política até agora amplamente incorporada pelo Presidente.

A responsabilidade política deve também abordar os critérios de sucesso. Um governo pode anunciar uma entrega sem especificar quando será utilizável. Pode prometer uma retirada sem definir os passos para verificar. As audições parlamentares podem reduzir esta lacuna, exigindo que a administração distinga entre intenções, compromissos e realizações. Para os libaneses, esta disciplina seria valiosa. Mudaria o debate sobre o seguro pessoal para obrigações que podem ser seguidas e contestadas.

Apoiar o exército em vez de pedir-lhe o impossível

A ajuda dos EUA ao exército libanês não desapareceu sob Trump. Um comunicado militar libanês de 20 de Setembro anunciou a recepção de 70 contentores de munições no porto de Beirute. Esta entrega, que está incluída em programas americanos, é um fato material. Proibi narrativas simplistas de abandono total. Só ela não permite concluir que o exército tem as capacidades necessárias para todas as missões políticas que lhe foram atribuídas.

O problema reside no alinhamento entre objectivos e meios. Unidades de implantação, áreas de segurança, controle de armas e acompanhamento do retorno dos habitantes exigem recursos. O equipamento não substitui a prontidão operacional nem a coesão política. Exigir resultados imediatos sem garantir um financiamento previsível correria o risco de falhar. O apoio coerente deve ser capaz de ser planejado, avaliado e continuado além de um anúncio presidencial.

O futuro Congresso pode melhorar essa previsibilidade através de suas arbitragens orçamentais. Pode também impor condições mal concebidas e atrasar o financiamento. A maioria democrática não é, portanto, uma boa notícia para cada programa. A questão libanesa é defender uma ajuda controlada que fortaleça a instituição nacional, sem apoio de confusão para o Estado e cheque em branco para seus líderes. A transparência dos beneficiários e a utilização de recursos podem proteger o financiamento em vez de enfraquecer.

Já existe outro apoio: o Conselho da União Europeia estabeleceu uma missão de apoio ao Líbano em 12 de Outubro. Visa reforçar as forças armadas e as forças de segurança internas. O seu estabelecimento não substitui as responsabilidades libanesas nem todas as funções da UNIFIL. No entanto, proporciona um quadro adicional para a organização da assistência. O debate dos EUA deve ser articulado com estes mecanismos, para que os parceiros não apresentem exigências ou promessas contraditórias que não possam ser acrescentadas.

UNIFIL fixa prazo mais próximo

Um calendário internacional precede o do novo Congresso. Resolução 2790 do Conselho de Segurança, adoptada em Agosto de 2025, prorrogou o mandato da UNIFIL até 31 de Dezembro de 2026. Prevê então uma retirada organizada no prazo de um ano. Isto não significa que todos os pacificadores deixem o Líbano no último dia de Dezembro. As funções limitadas permanecem durante a retirada. Mas a transição para a segurança está a tornar-se uma questão imediata.

O fosso é essencial: este prazo vem antes do início dos novos mandatos dos EUA. Por conseguinte, o Líbano não pode esperar até Janeiro para preparar as disposições necessárias. Deve trabalhar com os intervenientes relevantes nas capacidades do seu exército, no acompanhamento e na continuidade de mecanismos úteis. O Senado dos Estados Unidos não altera por si só uma resolução do Conselho de Segurança. Espero que o revés de Trump apague este prazo seria um erro estratégico, pois cada semana de preparação conta.

Israel: O anúncio sobre a ajuda revela os limites do espetáculo

Em 3 de novembro, Trump anunciou que terminaria a ajuda anual a Israel a partir de 2027. Numa entrevista de TV tomada por uma agência de notícias, estima – se que seja de US $ 4 bilhões. Ele disse que as vendas de armas continuariam. Esta declaração, reportada durante a eleição, não constitui uma supressão orçamental já executada. O Congresso tem de intervir. No entanto, ilustra a facilidade com que o Presidente apresenta como decisão pessoal um dossiê envolvendo créditos, procedimentos e uma relação militar construída ao longo do tempo.

Para o Líbano, o ponto-chave não é apenas o montante pago. Uma redução da ajuda gratuita não significa que as entregas de armas sejam interrompidas. Passar do financiamento dos EUA para as compras israelenses pode mudar o fardo financeiro sem alterar imediatamente as capacidades militares disponíveis. Por conseguinte, o anúncio não prova uma ruptura com Israel nem uma garantia para as populações vizinhas. O seu efeito dependerá dos textos adoptados, dos contratos e das decisões efectivamente aplicadas.

O Congresso tem procedimentos para rever as vendas de armas. Incluem prazos, limiares e excepções, nomeadamente em casos de emergência invocados pelo executivo. Um precedente ilumina os limites: em julho de 2019, Trump vetou três resoluções contestando vendas no Golfo. O Senado não reuniu os votos necessários para anular. Uma oposição parlamentar pode atrasar, negociar ou fazer uma venda politicamente cara. Não tem um interruptor automático em todas as exportações militares.

A crítica democrática deve, portanto, ser julgada pelas suas acções. Solicitar informações sobre o uso de armas, suas consequências para os civis e o cumprimento das condições americanas teria um efeito mais concreto do que uma condenação geral. Os representantes eleitos podem diferir em relação a estes requisitos. A segurança de Israel mantém o apoio além do Partido Republicano. O revés de Trump enfraquece seu controle político pessoal; Não dissolve as alianças institucionais nem os compromissos que lhe existem.

Gaza não pode ficar fora do balanço regional

O processo palestiniano é um teste de credibilidade. Um relatório humanitário das Nações Unidas de 29 de outubro ainda descreve ataques, incêndios e demolições em Gaza. Relata também incidentes envolvendo comboios e instalações humanitárias. À medida que o inverno se aproxima, as famílias deslocadas permanecem vulneráveis à falta de abrigo e risco de inundação. Essa realidade deve contar mais do que as proclamações de que uma sequência diplomática já havia resolvido o conflito.

A derrota de Trump pode abrir mais espaço para debate sobre as condições e obrigações de ajuda a civis. Não dá aos palestinianos representação directa no Congresso Americano. Também não garante que os democratas coloquem os seus direitos no centro dos compromissos. Para medir a mudança, o acesso humanitário, a protecção das pessoas, o financiamento e as perspectivas políticas terão de ser examinados. Um tom melhor não será suficiente se as condições de vida permanecerem inalteradas.

Esta distinção diz também respeito ao Líbano. Um arranjo regional que trata as populações como variáveis secundárias permaneceria vulnerável às crises que afirma fechar. A reconstrução física não substitui a segurança ou os direitos. Criticando Trump assume desafiar esta hierarquia quando favorece a imagem do negociador e os anúncios de financiamento. O mesmo terá de ser aplicado aos Democratas. Os seus desacordos com o Presidente não lhes dão qualquer presunção de sucesso no Médio Oriente.

Bancos e reconstrução: nenhuma solução eleitoral dos EUA

A situação económica libanesa é limitada por restrições que as eleições dos EUA não eliminam. Em Setembro, o FMI antecipou uma contracção significativa da actividade em 2026 e observou uma inflação de dois dígitos. Congratulou-se com as alterações à lei de resolução bancária, ao mesmo tempo que apela a uma distribuição das perdas em consonância com a hierarquia da dívida. Os depositantes não devem suportar perdas perante accionistas e credores subordinados. Resta ainda construir um possível acordo financeiro.

Por conseguinte, o resultado de intercalares não desbloqueia depósitos bancários. Não substitui as decisões libanesas sobre perdas ou um programa de recuperação credível. A diplomacia pode facilitar o apoio, mas não transforma uma promessa em recursos disponíveis. Para as famílias e as empresas, o risco seria substituir uma nova expectativa externa de reformas nacionais. Depois de esperar por um acordo regional providencial, esperar por uma maioria providencial americana se repetiria a mesma dependência.

As sanções são uma questão separada. Sua evolução depende de bases legais, decisões executivas e, por vezes, disposições do Congresso. Uma derrota presidencial não os cancela. Por conseguinte, as empresas e os bancos não devem interpretar o resultado como uma autorização geral para retomar as operações restritas. O desafio político consiste em obter regras e mecanismos legíveis compatíveis com a actividade legítima. Não se trata de prometer um relaxamento do qual nenhuma decisão específica provou ainda sua existência.

O Golfo e a Europa mantêm as suas prioridades

As monarquias do Golfo não podem resumir a sua segurança ao equilíbrio de poder entre Trump e os Democratas. Eles enfrentam problemas imediatos de navegação, infraestrutura e prevenção de uma extensão do conflito. Um presidente enfraquecido dos EUA continua a ser um poderoso interlocutor. Mas as garantias pessoalmente prometidas tornam-se mais difíceis de apreciar quando o seu financiamento ou implementação se deparam com oposição parlamentar. Por conseguinte, os parceiros regionais beneficiarão da procura de compromissos institucionais mais fortes.

Em 18 de Outubro, o Conselho de Cooperação do Golfo solicitou um lugar nas negociações que afectam a sua segurança. Sua declaração exigiu diálogo e destacou a necessidade de proteger Ormuz, Bab al-Mandeb e o Mar Vermelho. Recorda também os riscos para a energia, os alimentos e os suprimentos médicos. Esta posição pré-eleitoral não é uma reacção aos resultados americanos. Contudo, recorda uma grande limitação das negociações individualizadas: os países expostos às consequências devem participar nos acordos, e não simplesmente descobrir as decisões tomadas entre Washington e Teerão.

A Europa também defende as suas próprias prioridades. Em 12 de Outubro, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE apelaram à desfasamento e a um resultado negociado. Eles insistiram na liberdade de navegação, especialmente em Ormuz e Bab al-Mandeb. Esta posição mostra que a escolha regional não se limita a apoiar Trump ou esperar pelos seus adversários. Para Beirute, as convergências sobre segurança marítima, estabilidade e reconstrução podem alargar as oportunidades diplomáticas.

As consequências económicas dizem directamente respeito ao dia-a-dia libanês. Uma crise marítima pode afectar as expectativas de energia, transportes e empresas. Em Setembro, o FMI já tinha visto um alargamento do défice da balança de transacções correntes, principalmente ligado a preços mais elevados da energia. Um relaxamento duradouro teria, portanto, um interesse que vai além dos arranjos militares. Mas um resultado eleitoral não restaura uma rota comercial: são necessárias decisões de segurança, acordos aplicáveis e confiança suficiente para os operadores.

Diplomacia libanesa menos dependente de um homem

A mudança americana apela a Beirute para que diversifique os seus interlocutores sem romper com a Presidência. A Casa Branca continuará a ser indispensável para as negociações em curso. O Senado, as administrações, os parceiros europeus e os países árabes em causa também irão contar. Uma estratégia baseada exclusivamente na proximidade de Trump torna-se mais arriscada quando sua capacidade política declina. Os compromissos úteis devem sobreviver às flutuações na sua popularidade e às rivalidades que já estão a preparar a próxima sequência presidencial.

Isto requer menos trabalho espectacular do que as reuniões da cimeira. Há necessidade de arquivos documentados, aplicativos priorizados e uma clara distinção entre emergências de segurança e necessidades financeiras. A retirada israelita, a autoridade do Estado, os meios do exército e a protecção dos habitantes devem constituir um todo coerente. A introdução de cada questão separadamente permitiria que os parceiros apoiassem o princípio, diferindo os meios. A nova configuração americana oferece uma oportunidade para defender essa coerência, desde que Beirute a construa.

O principal contributo das eleições é, portanto, tornar menos credível a ideia de que apenas um líder irá decidir o destino regional numa base duradoura. Trump continua poderoso, mas seu mandato político é limitado. O Líbano pode procurar utilizar esta abertura para obter mais controlo, continuidade e reciprocidade. Os primeiros testes serão precisos: as arbitragens orçamentais no final do ano, a preparação da transição da UNIFIL, e as nomeações e audições do Senado a partir de janeiro de 2027.

Fontes e referências

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