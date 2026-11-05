Parlamento do Curdistão iraquiano: Vala Fareed eleito

O Parlamento do Curdistão iraquiano elegeu Vala como Presidente em 4 de novembro de 2026, com os votos dos 52 deputados presentes. Rami Nouri torna-se vice-presidente e secretário de Muna Qahwachi. A reunião retomou um procedimento aberto em dezembro de 2024, apesar do boicote à UPK e à Nova Geração. A votação permite que as comissões sejam reavivadas, mas não regula a formação do próximo governo. As direcções regionais apelam ao regresso de funcionários eleitos ausentes, enquanto persistem divergências políticas e processuais.

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O Parlamento do Curdistão iraquiano elegeu Vala Fareed à sua presidência, quarta-feira 4 de novembro de 2026 em Erbil. Cinquenta e dois em cada cem deputados participaram na votação, apesar do boicote de dois grandes blocos. Esta recuperação terminou quase dois anos de paralisia parlamentar. No entanto, não resolve o desacordo sobre a formação do próximo governo regional.

Um candidato do Partido Democrata do Curdistão (KDP), Vala Fareed ganhou os 52 votos dos representantes eleitos presentes. Rami Nouri foi eleito vice-presidente e secretário do Parlamento de Muna Qahwachi, com o mesmo número de votos. O primeiro representa o componente cristão caldeu, siríaco e assírio. O segundo pertence ao componente turcomeno.

O registro oficial da reunião confirma estas três eleições. O novo presidente pediu então aos grupos que nomeassem prontamente os seus representantes para as comissões. Estabeleceu a segunda-feira seguinte à transmissão de nomes para a Comissão dos Assuntos Jurídicos. O relançamento da Comissão é, na sua opinião, uma condição de trabalho legislativo.

Parlamento do Curdistão iraquiano retoma sessão aberta em 2024

As eleições regionais datam de 20 de outubro de 2024. O PDK venceu 39 dos 100 assentos, à frente da União Patriótica do Curdistão (UPK), com 23 eleitos. O movimento New Generation ganhou 15. Nenhum desses blocos teve a maioria necessária para impor todas as escolhas institucionais.

Os novos deputados foram empossados em 2 de dezembro de 2024 na sessão inaugural. Isto não permitiu que a nomeação da liderança parlamentar fosse concluída. O desacordo entre as principais formações, então, bloqueou o trabalho. Por conseguinte, a reunião de 4 de Novembro retomou um processo que ainda não tinha sido concluído, em vez de abrir uma nova legislatura.

Duas negociações estavam estreitamente ligadas: a divisão das funções no Parlamento e a composição do futuro executivo. O KDP queria relançar a instituição sem esperar por um acordo global. A UPC defendeu a abordagem oposta, solicitando acordo prévio sobre as principais posições. A votação de quarta-feira reflete a escolha do PDK para dissociar essas etapas.

A maioria reuniu-se apesar das instruções de boicote

A Sorte e a Nova Geração boicotaram a sessão. Outros cursos de formação também se recusaram a participar. No entanto, os 52 participantes ultrapassaram o limiar de 51 membros exigido para convocar o Parlamento. Essa presença permitiu que o voto prosseguisse, sem refletir uma aproximação entre as lideranças dos principais partidos.

A participação não seguiu exatamente os limites dos grupos. Representantes de pequenos grupos e minorias juntaram-se aos representantes eleitos pelo PDK. Os deputados pertencentes ou pertencentes ao KUPK e à Nova Geração também participaram da reunião, de acordo com relatórios da imprensa curda.

Nishtiman Nawprdani, eleito sob o rótulo da UPK, participou declarando-se agora independente. Hardi Salah, antigo membro deste bloco agora independente, também estava presente. Essas escolhas individuais têm ajudado a tornar possível a recuperação. Não dão apoio coletivo aos seus antigos treinamentos ao resultado.

O PDK desafia o procedimento, o PDK defende a recuperação

Na véspera da votação, a UPK desafiou a legalidade da convocação e solicitou acordo político prévio. Seu representante Azad Mohammed Amin sentiu que apenas um partido poderia decidir reiniciar o trabalho. A formação apelava ao diálogo e à compreensão comum entre forças políticas.

Houve também controvérsia sobre os passos preparatórios. O chefe da Mesa Parlamentar, Ardalan Mohammed, tinha dito que tinha recebido apenas 43 assinaturas solicitando uma sessão. Ele desafiou a origem do convite então transmitido. Estas objecções, formuladas em 3 de Novembro, precedem a presença efectiva de 52 membros eleitos no dia seguinte.

Após a reunião, um oficial da PUK, Salar Mahmoud, reiterou a uma agência de notícias o compromisso de seu partido com o consenso. Ele culpou o PDK por reproduzir os erros do passado. Por conseguinte, o desacordo continua a ser tanto político como processual. O resultado da votação não significa que os opositores tenham retirado as suas reservas.

Pelo contrário, o Gabinete de Relações Externas do KDP congratulou-se com o reatamento das reuniões. Em seu comunicado de imprensa de 4 de novembro, ele apresenta este passo como uma restauração do funcionamento institucional. Ele esperava que isso facilitasse a formação de um novo governo e convidasse os grupos a superar suas diferenças.

Vala Fareed recusa uma presidência provisória

Na sua primeira conferência de imprensa, Vala Fareed convidou os deputados ausentes a regressarem à Câmara. Ela garantiu que sua designação não cobria nenhum treinamento específico e deveria servir todos os componentes da região. Espera que os representantes eleitos retomem as suas responsabilidades no Parlamento.

O Presidente também afirmou que a liderança eleita permaneceria em vigor, independentemente de um futuro acordo político. O possível regresso dos grupos que boicotaram a sessão não restituiria, na sua opinião, as suas funções à discussão. Esta posição diz respeito ao estatuto da Mesa Parlamentar; não constitui um acordo sobre os cargos executivos.

O Primeiro-Ministro regional Masrour Barzani felicitou os três funcionários eleitos numa declaração proferida na quarta-feira. Ele convidou outros parlamentares para assistir às próximas sessões. A sua mensagem apoia o reavivamento das instituições, apelando a todas as partes para que cooperem.

As comissões e, em seguida, as escolhas institucionais permanecem esperadas

À noite, o presidente da região, Nechirvan Barzani, também saudou a recuperação. Exortou as forças políticas a resolverem as suas divergências no Parlamento. Sublinhou o diálogo, o compromisso e a responsabilidade partilhada na protecção das instituições regionais.

O trabalho parlamentar tem agora de continuar para além da eleição da Mesa. A nomeação de representantes nos comités dará uma primeira indicação da participação dos diferentes grupos. O Parlamento tem também de seguir em frente as opções relativas à Presidência regional e ao próximo Primeiro-Ministro.

O governo liderado por Masrour Barzani, formado em 2019, permanece em vigor enquanto aguarda um novo executivo. A votação de 4 de Novembro não corresponde à inauguração de um novo gabinete nem à resolução da divisão de responsabilidades. O próximo prazo concreto anunciado por Vala Fareed diz respeito às nomeações para a Comissão dos Assuntos Jurídicos, que terá lugar na segunda-feira, dia 9 de Novembro.

Referências

Capa editorial Libnanews de um arquivo de fotos real. Disposição assistida pelos IA. A imagem não representa a sessão de 4 de novembro de 2026.

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