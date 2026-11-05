Hakeem Jeffries pretende presidir a Câmara

Hakeem Jeffries anunciou sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados após a vitória democrática em 3 de novembro. Seu programa coloca o poder de compra e controle de Donald Trump na vanguarda. Este retrato remonta à sua carreira, às suas escolhas em matéria de saúde e direitos civis, ao seu apoio à Ucrânia e às suas posições sobre Israel, os palestinianos e o Irão. Sua candidatura abriu uma sequência parlamentar: ela ainda não foi eleita para o Parlamento.

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Hakeem Jeffries formalizou sua candidatura para a presidência da Câmara dos Representantes na quarta-feira, 4 de novembro de 2026. O líder dos Democratas pede o apoio dos seus colegas numa carta, no dia seguinte à sua vitória nas eleições intercalares. Ele propõe concentrar a nova maioria no custo de vida e controle de Donald Trump. Sua jornada também lança luz sobre as escolhas que o esperam na Ucrânia, Israel, palestinos e Irã.

O pedido era esperado. Trata-se agora de um passo formal, empenhado por escrito nos representantes democráticos eleitos do próximo Congresso. O anúncio foi relatado porAxios, que publicou a carta dirigida aos Democratas. Hakeem Jeffries pede para se tornar o próximo orador e apresenta as prioridades que ele pretende defender a partir de janeiro.

Este anúncio não é uma eleição. O representante de Nova Iorque ainda não obteve a nomeação do seu grupo e depois uma maioria na votação do Parlamento. Se ele passar por essas etapas, será o primeiro afro-americano a presidir esta instituição. Teria então um poder considerável sobre os textos revistos, as negociações orçamentais e o controlo parlamentar da administração.

Hakeem Jeffries, candidato à maioridade

Os democratas ganharam a maioria nas eleições de 3 de novembro. Seu comitê de campanha anunciou no dia seguinte que tinha atingido o limiar de 218 assentos. Este resultado coloca Jeffries numa posição favorável. No entanto, não isenta da votação institucional que abrirá o trabalho da nova Câmara em janeiro de 2027.

O Presidente deve obter a maioria dos votos expressos a favor de uma pessoa. O limiar depende, portanto, das presenças e dos votos efectivamente atribuídos aos candidatos. Não corresponde necessariamente a 218 votos. Se ninguém obtiver essa maioria, os representantes retomam o escrutínio. A nomeação interna do candidato democrata e sua eleição pela Câmara são, portanto, duas operações distintas.

Esta mecânica dá todo o seu peso à coesão do grupo. Um líder minoritário reúne-se contra o poder no lugar. Um Presidente da Câmara deve também estabelecer uma ordem de trabalho e ter textos aprovados. As diferenças de saúde ou de armas para Israel podem então afectar o calendário parlamentar.

Jeffries aborda esta transição com experiência específica. Na liderança dos democratas da Casa desde janeiro de 2023, ele sucedeu Nancy Pelosi como líder do grupo. Elogia publicamente a vitória democrática e apoia a sua adesão à presidência. O apoio de seu antigo líder fortalece sua candidatura, sem substituir a escolha de novos funcionários eleitos.

Uma rota de Nova Iorque entre direitos civis e compromisso

Hakeem Jeffries, 56 anos, é o oitavo distrito do estado de Nova Iorque desde 2013. Nascido em Brooklyn, estudou em Binghamton, Georgetown e depois na Faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque. Ele era advogado antes de entrar na política eletiva.

Sua visita de seis anos à Assembleia Estadual de Nova Iorque precedeu seu mandato federal. Trabalhou em práticas policiais e direitos civis. Em 2010, introduziu uma reforma que limita a retenção de dados sobre pessoas sob controlo policial sem acusação. Esta preocupação com as garantias individuais continua a ser uma componente da sua viagem.

Em Washington, Jeffries também construiu acordos com republicanos. Ele trabalhou com Doug Collins no First Step Act, assinado por Donald Trump em dezembro de 2018. A Lei alterou certas regras federais de detenção e sentença. Em particular, facilitou a preparação para a reintegração e permitiu reduções de sentenças em alguns casos.

Esse precedente mostra um método que sua candidatura coloca em jogo: negociar um resultado concreto, mesmo com um adversário político. Não apaga o confronto. Jeffries foi então um dos representantes para apoiar a acusação no primeiro julgamento de Trump no Senado em 2020. A cooperação legislativa e a oposição institucional coexistem, portanto, na sua avaliação.

Poder de compra no centro do programa interno

Em sua carta de 4 de novembro, Jeffries organiza seu programa em torno de três áreas: tornar a vida mais acessível, pedir responsabilidade e defender valores americanos. Ele citou cinco itens de gastos: habitação, saúde, alimentos e bens atuais, energia e apoio aos familiares. Ele apresentou essas questões como o primeiro projeto da maioria.

Nos primeiros cem dias, propõe revisitar os cortes no Medicaid, restaurar o financiamento alimentar da SNAP e estender os créditos fiscais do seguro de saúde. Ele também quer combater as tarifas de Trump e acabar com a guerra no Irã. São objectivos políticos anunciados, e não medidas já adoptadas.

A prioridade dada às despesas diárias é uma preocupação documentada durante a campanha. Em outubro, as investigações da KFF colocaram os custos de saúde e combustível na vanguarda das preocupações econômicas. Para Jeffries, os debates sobre política externa e comercial também têm uma dimensão interna: seus efeitos nos orçamentos das famílias.

A sua futura autoridade será avaliada pela tradução destes compromissos em textos. Votar uma proposta ajuda a definir uma posição e construir uma negociação. Isto não é suficiente para transformar todas as promessas numa lei. O processo federal deixa um lugar decisivo para o Senado e o Presidente.

Em saúde, uma linha separada da esquerda do partido

Jeffries defende o Affordable Care Act, a reforma comumente chamada Obamacare. Em 8 de Janeiro de 2026, congratulou-se com a adopção pela Câmara de uma prorrogação dos créditos fiscais para reduzir os prémios de seguro. Depois pediu aos senadores que continuassem o trabalho. Este precedente deve ser descrito como uma votação do Parlamento, sem o confundir com uma entrada em vigor.

Sua escolha, no entanto, não é a de todos os progressistas. Em uma entrevista televisiva em 16 de agosto de 2026, ele afirmou que não apoiava Medicare para a proposta atual de All. No entanto, ele tinha co-patrocinado textos desta família antes. O projeto visa a um sistema de seguro de saúde nacional de pagamento único, mais distante do modelo atual do que a consolidação do Obamacare.

Esta divergência ajuda a localizar o candidato. Actualmente, favorece a reparação e o alargamento das protecções existentes e não a adopção imediata deste modelo universal. Parte da Esquerda Democrática, incluindo Ro Khanna, pede uma votação sobre Medicare para Todos. O futuro Presidente terá de decidir que textos fazer e como lidar com este pedido.

Aborto e imigração: proteger os direitos, regulamentar o Estado

No aborto, Jeffries continua a se opor ao declínio das garantias federais. Em 24 de junho de 2026, quatro anos depois de Dobbs, ele reafirmou seu apoio à liberdade reprodutiva. Ele denunciou o impacto dessa decisão na saúde da mulher. Esta posição liga-o a um compromisso central do Partido Democrata.

Na imigração, sua oposição inclui as condições de operações federais. Em 4 de fevereiro de 2026, Jeffries e Chuck Schumer fizeram pedidos de reforma das agências envolvidas. Estes incluíram a identificação de agentes, câmeras individuais, mandados judiciais e regras para o uso da força. Solicitaram igualmente garantias contra controlos baseados na origem.

Estas propostas ligam as dotações orçamentais ao respeito dos direitos. Não permitem que toda a sua política de migração seja resumida na abolição dos controlos nas fronteiras. Seu objetivo documentado é a supervisão dos poderes policiais e operações de deportação. Na Câmara, as audições e as leis de financiamento seriam um meio de defender estes requisitos.

Ucrânia: Constante, branco-cantando apoio para Trump · Vozes globais

Hakeem Jeffries apoiou a ajuda dos EUA à Ucrânia em face da invasão russa. Em 20 de abril de 2024, votou a favor do projeto ucraniano de financiamento da segurança. O texto obteve 311 votos contra 112. Os 210 democratas que tomaram uma posição votaram a favor, dando um contributo decisivo para a sua adopção.

Estas eleições ilustram uma orientação favorável para manter um compromisso americano com a segurança europeia. Jeffries apresenta a resistência ucraniana como uma defesa da liberdade e soberania diante da agressão russa. Ele rejeita a ideia de que Kiev assumiria a responsabilidade pela guerra lançada por Vladimir Putin.

Uma votação mais recente traz uma sombra importante. Em 16 de setembro de 2026 Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar explicaram sua oposição ao HR 5334. Eles alegaram continuar apoiando a Ucrânia, mas criticaram os poderes de Trump. Segundo eles, o texto permitiu que o presidente removesse as sanções enquanto ampliava sua autoridade aduaneira.

Por conseguinte, esta recusa não deve ser apresentada como um abandono da Ucrânia. Tratava dos instrumentos propostos e da flexibilidade deixada ao executivo. Se Jeffries se tornar Presidente, esta distinção guiará as negociações: apoiar Kiev enquanto desafia dispositivos considerados demasiado permissivos para a Casa Branca.

Israel: uma aliança contínua, modalidades disputadas

Jeffries pertence aos defensores da relação estratégica entre Washington e Israel. Em 20 de abril de 2024, ele votou para financiamento adicional para a segurança israelense. O texto foi aprovado por 366 votos contra 58. Trinta e sete democratas votaram contra, enquanto 173 apoiaram. Assim, a divisão já existia dentro de seu grupo.

Sua posição em 2026, no entanto, não se limita à renovação sem mudança dessa política. Numa carta datada de 14 de julho, ele anunciou sua oposição à emenda Massie sobre a ajuda a Israel. Considerou-o demasiado amplo, com possíveis consequências para a acção humanitária e diplomática. Não impôs uma ordem colectiva aos Democratas.

No mesmo documento, propôs a revisão da futura cooperação em matéria de segurança. Considera que Israel tem uma economia capaz de financiar as suas armas. Ele apelou para um mecanismo mais próximo das relações americanas com outros aliados ocidentais, respeitando as regras dos direitos humanos. No entanto, deseja preservar a vantagem militar qualitativa de Israel e a cooperação em defesa de mísseis.

A distinção é substancial. O candidato continua a defender a segurança de Israel, mas abre um debate sobre a forma de ajuda americana. Ele também critica o governo de Benyamin Netanyahu. Uma presidência Jeffries não permitiria, portanto, assumir nem uma ruptura geral na aliança nem a manutenção automática de todas as suas modalidades.

Gaza e o Estado Palestiniano: compromissos a traduzir

Em 7 de outubro de 2026, Jeffries reafirmou sua condenação dos ataques do Hamas e seu apoio à segurança de Israel. Condenou também as mortes civis palestinianas e a devastação em Gaza. Sua declaração exigia uma profunda mudança na política americana na região, bem como a criação de um Estado palestino independente.

Combina este objectivo com duas condições políticas: remover o Hamas do poder e apoiar uma nova geração de líderes palestinianos. Ele também pediu o fim da violência dos colonos na Cisjordânia. Estes compromissos ultrapassam o apoio humanitário ad hoc. Colocam a perspectiva de dois Estados no centro da sua posição declarada.

Resta a questão dos meios. Os representantes eleitos democráticos podem partilhar este objectivo, divergindo simultaneamente das entregas de armas, das sanções ou das suas condições. Jeffries terá de arbitrar estes debates se presidir à assembleia. Para os actores regionais, as suas escolhas em matéria de textos e de financiamento serão mais reveladoras do que a única alteração da maioria.

Irã: Challenge War and Executive Power · Global Voices

Em relação ao Irã, Jeffries desafiou as operações militares lançadas em fevereiro de 2026 sem permissão do Congresso. Em uma entrevista em 28 de fevereiro, ele defendeu uma resolução para interromper hostilidades não autorizadas. Pôs em causa a falta de uma estratégia clara e o risco de um compromisso prolongado dos EUA.

Esta oposição não significa apoio ao poder iraniano. Jeffries simultaneamente denunciou a repressão do regime e suas atividades regionais. Ele propôs uma combinação de diplomacia e sanções. Ele também criticou as políticas de mudança de regime pela força, recordando precedentes iraquianos, líbios e afegãos.

Sua candidatura envolveu, portanto, uma concepção do papel do Congresso. O Presidente não comanda as forças armadas e não conduz a diplomacia sozinho. No entanto, pode afectar as dotações, o calendário dos debates e o controlo parlamentar. O Presidente mantém as suas prerrogativas, e as divergências entre instituições podem continuar.

Para o Líbano e todo o Oriente Médio, nenhuma inflexão concreta é automaticamente derivada desta carta. As posições de Jeffries permitem discutir mais fortemente a guerra, a ajuda e os direitos dos palestinianos. A sua tradução dependerá dos textos escolhidos, do seu conteúdo e das maiorias realmente reunidas.

O próximo passo continua a ser a nomeação do candidato democrata, antes da votação da Assembleia em Janeiro. Segundo um memorando do grupo citado pelo Guardião, as eleições democráticas internas começarão em 18 de novembro. Enquanto isso, Jeffries terá que transformar seu programa de aplicação em prioridades aceitas pelos novos representantes. Os primeiros trade-offs sobre a saúde, os gastos federais e o Oriente Médio irão esclarecer a flexibilidade do Presidente que ele pretende se tornar.

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